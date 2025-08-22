Rechts zahlt, links kassiert: Die große Umverteilungslüge

Es gibt Fragen, die in Deutschland niemand stellt. Nicht, weil sie dumm wären, sondern weil die Antwort allzu unangenehm ausfallen könnte. Zum Beispiel diese: Wer trägt dieses Land in ökonomischer Hinsicht eigentlich wirklich? Wer zahlt – und wer zehrt? Und vor allem, wo sind sich diese Zahler und Zehrer politisch zu verorten? Es ist ein Gedanke, der in seiner Logik fast schon unverschämt einfach ist: Wer wenig oder nichts zum Bruttosozialprodukt beiträgt, wählt in der Regel Parteien, die versprechen, dass alles so bleibt oder, noch besser, dass es noch mehr gibt vom großen Umverteilungskuchen. Umgekehrt wählt der, der viel verdient, zumeist Parteien, die versprechen, dass man ihm nicht noch mehr vom Teller nimmt.

Bemerkenswerterweise fehlen zu dieser simplen Erkenntnis – oder These – belastbare Studien; aber nicht etwa, weil diese methodisch nicht machbar wären, sondern vermutlich eher, weil man das Ergebnis lieber nicht schwarz auf weiß sähe. Denn wer will in diesem Staat schon wissenschaftlich bestätigt wissen, dass der produktive Teil des Landes politisch ganz woanders steht als der konsumierende? Dass die, die einzahlen, eben nicht dieselben sind wie die, die kassieren, und dass sich diese Bezieher, die Umverteilungsprofiteure, eben bevorzugt im linken Spektrum verorten, das hierzulande politisch den Ton angibt?

Gigantische Umverteilungsleistung

Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Etwa 12 Prozent des Bundeshaushalts (Steuereinnahmen plus Neuverschuldung) fließen in Sozialhilfe, Wohngeld, Grundsicherung, Transferleistungen. Das sind rund 62 Milliarden Euro. Der Zuschuss zur Rentenversicherung von weiteren knapp 88 Milliarden ist da noch nicht mitgerechnet. Menschen, die von dieser gigantischen Umverteilungsleistung leben – und es werden stetig mehr, mit steigender Tendenz – werden wohl kaum Parteien wählen, die auf Selbstverantwortung, Eigenleistung und Steuerentlastung setzen. Man schießt ja nicht auf den eigenen Rettungshubschrauber.

Aber auch Rentner mit Minibeiträgen, Schüler bis Mitte 20, Langzeitstudenten, Menschen im Dauerarbeitslosigkeitsmodus, Migranten ohne Integrationserfolg: Sie alle sind, rein fiskalisch gesehen, kein Zugewinn für das System. Sie leben nicht von Leistungs-, sondern Übertragungseinkommen. Denn sind sie wahlstrategisch wertvoll. Sie bilden eine immer größere Gruppe – und die steht zuverlässig links. Die SPD nennt das „gesellschaftlichen Zusammenhalt“, die Grünen „soziale Gerechtigkeit“ und die Linke „Kampf gegen das Kapital“.

Ironie des Systems

Und während also Millionen Menschen regelmäßig ihren Obolus leisten – als Unternehmer, Facharbeiter, Angestellte, Freiberufler, Handwerker –, fließt dieses Geld per Dauerauftrag direkt in jene Milieus, die in Talkshows über noch mehr Umverteilung philosophieren. Das ist die Ironie des Systems: Der rechts wählende Steuerzahler finanziert den links wählenden Sozialstaat. Die einstige FDP-Zielgruppe hält mit ihrem Lohn die “Fridays-for-Future”-Generation und den linken NGO-Apparat über Wasser. Der CDU-Ingenieur füttert den Grünen-Pädagogen. Und der AfD-Wutbürger, der sich eh schon ausgeschlossen fühlt, zahlt mit seinen Abgaben dem Sozialhilfeempfänger die Miete.

Natürlich gibt es wenig bis gar keine Studien, die diesen politisch höchst unkorrekten Befunden exakt so belegen. Aber das muss es auch gar nicht. Die politische Landkarte Deutschlands ist aufgeladen mit intuitiven Realitäten, die jeder kennt, aber keiner ausspricht. Man kann alles bestreiten – außer die Mathematik: Einkommen minus Transferleistungen ergibt ein Saldo. Und dieser Saldo zeigt, der produktive Flügel rechts der Mitte sitzt, während der konsumierende links davon verortet ist. Am Ende ist Deutschland ein gigantisches Geschäftsmodell – allerdings nicht für alle: Die einen erwirtschaften Werte, die anderen verzehren sie. Die einen sprechen von Leistung, die anderen von Teilhabe. Die einen reden von Reformen, die anderen von Rechten.

Und so schleppt der rechte Flügel den linken durch. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Pflicht.