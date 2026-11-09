Refugium der Gedankenfreiheit: Riesenandrang bei Buchmesse “Seitenwechsel“ in Halle

Die erst im letzten Jahr von der Dresdner Buchhändlerin, Verlegerin und Kommunalpolitikerin Susanne Dagen ins Leben gerufene, mit hochrespektablem Elan und viel Herzblut organisierte Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle, die als Alternative zu den – leider zu linkswoken Propagandafestspielen degenerierten – Mainstream-Buchmessen in Frankfurt oder Leipzig entstand, hat sich bereits bei ihrer Durchführung zum Publikumsmagneten gemausert, der alle Erwartung übertraf. Bereits zum Messeauftakt am Samstag bildeten sich hunderte Meter lange Schlangen vor dem Eingang, die zeitweise dreimal um die Haupthalle reichten. Selbst „Zeit“-Autorin Mariam Lau musste dieses außergewöhnliche Interesse beeindruckt zur Kenntnis nehmen. Rund 15.000 Menschen dürfte die von Dagen initiierte Messe angezogen haben – 4.000 bis 5.000 mehr als zum Auftakt im letzten Jahr. Das Wachstum der Messe ist rasant; fast 150 Aussteller waren diesmal vertreten – ebenfalls erheblich mehr als letztes Jahr.

Die Besucher nahmen die in diesem bleiernen Linksstaat Deutschland inzwischen rar gewordene Gelegenheit, sich frei, unbefangen und ohne Angst vor Verdächtigungen unter Freunden echter Meinungsfreiheit austauschen zu können, dankbar an und informierten sich mit großer Neugier und riesigem Interesse über Neuerscheinungen von Autoren, die bei den großen Verlagen und Buchhandelsketten oft gar nicht mehr auftauchen oder gar erhältlich sind. Nicht nur der Reiz des Verbotenen oder Verpönten, sondern die schiere Substanz, Qualität und Tiefgründigkeit vieler Autoren und Werke, die aus dem selbstgleichgeschalteten Literaturbetrieb verbannt und weggeangelt wurden, üben hier eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Fachbesucher, Publikum und Aussteller genießen es merklich, keine linken Haltungsduftmarken setzen zu müssen, um nicht an den Katzentisch verbannt oder ganz ausgeschlossen zu werden, wie es in Frankfurt und anderswo längst üblich geworden ist, wo sich leider nur noch Literatur mit Unbedenklichkeitssiegel innerhalb des stetig enger werdenden Overton-Fensters des Sagbaren finden lässt.

Widerpart zur dekadenten linken Salonkultur

Die noch vor 15 Jahren ein breites Meinungsspektrum abdeckende, (noch) größte Buchmesse des deutschsprachigen Raums am Main serviert leider seit Jahren nur noch hochsubventionierten Einheitsbrei einer politisch erwünschten Staatskultur und wurde zum Verdichtungspunkt einer dekadenten Salonkultur von Moralisten, die sich für “Courage“, “Demokratie“ und “Vielfalt“ einzusetzen vorgeben, obwohl sie in Wahrheit längst für das genaue Gegenteil stehen. Die Nomenklatur der alten Verlegerschaften mit der Weimer-Kulturpolitik berauscht sich an ihren Lebenslügen. Dabei sind die etablierten Verlage nur noch Echokammern des politisch Erlaubten, die nicht nur peinlichst genau darauf achten, dass sich ja nichts in ihr Programm verirrt, was an höchsten Stellen irgendeinen Anstoß oder den Unmut des Antifa-Jakobinertums erregen könnte, sondern die sich auch noch am Propagandakampf gegen diejenigen beteiligen, die noch den Mut haben, für das freie Wort einzustehen.

In den letzten Jahren vor Corona mussten so viele in Ungnade gefallene kritische Verlage, die teils jahrzehntelange Stammaussteller in Frankfurt und Leipzig waren, die bittere Erfahrung machen, dass die Messeleitung sie nach und nach in abseits gelegene Sackgassen und irgendwelche dunklen Ecken verbannte, wo sie möglichst wenig Publikumsaufmerksamkeit erzielten; manche wurden gleich ganz aus der Gemeinschaft der Wohlgesinnten verbannt – vor allem nach den schändlichen Vorfällen des Jahres 2017 in Frankfurt, wo eine rote SA von 100 Linksfaschisten den Stand von Antaios-Verleger Götz Kubitschek belagerte. Der Einschüchterungseffekt hatte daraufhin zur Folge, dass viele alternative und freiheitliche Verlage gar nicht mehr präsent waren. Umso erlösender war daher Susanne Dagens Angebot, mit “Seitenwechsel“ diesen Verstoßenen oder Verfemten nun die Möglichkeit einer Werkschau in einem wirklich freien, unvoreingenommenen Debattenraum zu geben – und wie rege diese Gelegenheit genutzt wird, zeigte sich an diesem Wochenende fulminant. Hochkarätig war auch die Liste der prominenten Besucher und Gäste: Zu denen, die sich in Halle zu Buchpräsentationen, Vorträgen und Diskussionsrunden zusammenfanden, gehörten unter anderem Henryk M. Broder, Harald Martenstein, Roland Tichy, Ulrike Guérot, Cora Stephan, Michael Klonovsky, Matthias Matussek oder Gerald Grosz.

Die perfide Diffamierung in den Hauptstrommedien

Die linke und mainstreammediale Gegenreaktion blieb natürlich auch dieses Jahr nicht aus – und steigerte sich in ihrer Gehässigkeit proportional zum Erfolg der Messe. Vor Ort waren wieder die Zombies des staatsgemästeten linken NGO-Betriebs und die linke Armada der Unbelehrbaren aufmarschiert: Die mittlerweile obligatorischen „Omas gegen Rechts“ gaben sich einmal mehr der Lächerlichkeit preis, indem sie allen Ernstes gegenüber dem Messegelände eine „Mahnwache“ gegen die Buchmesse veranstalteten. Unter dem gewohnt idiotischen Motto „Keine Fascho-Buchmesse in Halle!“ rief die Kampagne „Antifaschistischer Zeitenwechsel“ zu einer Demonstration auf, und in der Hallenser Innenstadt wurde das „WIR-Festival“ als “Gegenprogramm” veranstaltet; bezeichnender- und glücklicherweise nur mit bescheidener Resonanz. Natürlich fehlte im Umfeld der Halle auch das inzwischen ebenfalls omnipräsente Antifa-Fotografen-Gesocks nicht, Vertreter jener nur noch als menschlicher Bodensatz zu bezeichnenden Freizeitdenunzianten, die es es sich zur Aufgabe machen, freie Bürger dabei abzulichten, wie sie vom Linksstaat nicht goutierte Veranstaltungen besuchen, um sie dann im Internet an den Pranger zu stellen und zur Zielmarkierung für Antifa-“Hausbesuche“ zu machen oder zumindest in der Hoffnung, dadurch ihre soziale Ausgrenzung vorantreiben zu können. Bei AfD-Parteitagen ist dieser Stasi 2.0-Abschaum inzwischen regelmäßig zugegen, und selbst bei der Trauerkundgebung für die Opfer von Migrantengewalt am Frankfurter Römer bewiesen sie ihre ganze amoralische und soziopathische Erbärmlichkeit, die Teilnehmer – darunter sogar Kinder – abzulichten. Die ganze Niedertracht „UnsererDemokratie™“ kam hier wieder einmal geballt zum Ausdruck.

Zur Verunglimpfung Andersdenkender und wie üblich hochprojektiv in die “rechte“ Ecke Gedrängter leistete natürlich auch der öffentlich-rechtliche Staatsfunk wieder einmal kräftige Beihilfe: Der “Mitteldeutsche Rundfunk” (MDR) lieferte gleich reihenweise weitere Argumente für die von der AfD in Sachsen-Anhalt nach einer Regierungsübernahme geplante Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages, indem er seine “Reportage“ über die “Seitenwechsel“-Buchmesse nicht nur mit dem Foto einer linken Gegendemonstration bebilderte, sondern ihn auch noch mit der perfiden Nudging-Frage überschrieb: „Vernetzungstreffen der rechten Szene?“ überschrieb. Und der “Deutschlandfunk” wählte ausgerechnet ein Bild der Mini-Demo der albernen „Omas gegen Rechts“, des mit Abstand unbedeutendsten und lächerlichsten Häufleins, der sich im weiten Umkreis eingefunden hatte. Den Besucheransturm auf die Messe zeigte man nicht, ebenso wenig, wie auch nur ansatzweise über das Programm, die Intention der Messe und die vorgestellten Bücher berichtet wurde. Dafür wurde dem vorurteilszerfressenen ARD-Narkosepublikum mitgeteilt, die Messe sei, na was wohl, „umstritten“. Dass bei diesem Framing die Veranstaltung Polizeischutz benötigte, ist nicht weiter verwunderlich, und doch auch wieder bizarr: Ein Land, wo sich Bücher und Schriftsteller nur unter Polizeischutz präsentieren dürfen, ist krank.

Produkt der großen Spaltung

Diese Verhetzung von Trägern des Meinungspluralismus und echter geistiger Vielfalt ist das Resultat der von den Altparteien – und namentlich der Person Angela Merkel – in den letzten 15 Jahren betriebenen beispiellosen Spaltung und Polarisierung der bundesdeutschen Gesellschaft, die zentrifugal immer mehr auseinandergerissen, in Gut und Schlecht geteilt und bis zur Unkenntlichkeit ihrer Identität beraubt werden soll. Migrations- und Klimawahnsinn, Corona-Diktatur und Ukraine-Krieg – über all diese Fragen wurde und wird weiterhin keine offene, freie Diskussion zugelassen, weil das politisch-mediale Kartell nur noch eine Antwort gelten lässt, die es jeweils selbst festlegt. Und wer dabei nicht mitspielt, wird ausgestoßen. Und die Gegenkräfte, die sich im Zuge dieses Schismas unweigerlich formieren, werden dann als Rechtsradikale und Nazis gebrandmarkt, kriminalisiert, unterdrückt und mit allen Mitteln schikaniert. Zugleich werden Mitläufer und Denunzianten staatlich gefördert und fühlen sich als kritische Geister und im “Widerstand“, obwohl sie an der Seite von Regierung und Mehrheitsnarrativen im Gleichschritt mitmarschieren, während unter dem Schlagwort „Antifaschismus“ Andersdenkende verfolgt werden.

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So wenig, wie es noch vor nicht allzu langer Zeit keine eigene Messe für kritische konservative und freiheitliche Autoren und Verlage gebraucht hätte, weil diese selbstverständlich Teil des damals noch reichhaltigen Meinungsspektrums waren, so wenig bräuchte es in einer lebendigen und gesunden Gesellschaft überhaupt einen „Seitenwechsel“, denn Debatten würden weiterhin auf den traditionellen Buchmessen in Frankfurt oder Leipzig und in den großen Medien ausgetragen. Stattdessen aber gilt der staatlich-mainstreammediale, immer schmalere Meinungskorridor absolut, der nicht verlassen werden darf, will man keine soziale Vernichtung riskieren. Die enorme Resonanz, die die Buchmesse in Halle, aber auch die vielen neuen Medien und Podcaster finden, macht vor allem insofern Mut, als das linke Meinungsmonopol und die Haltungsdiktatur immer mehr Risse bekommen. Es ist dasselbe wie an der Wahlurne, im öffentlichen Raum, im Zufallsgespräch im Zug, an der Tankstelle, auf der Arbeit oder beim Einlaufen: Immer mehr Menschen vergewissern sich gegenseitig und stellen langsam, aber stetig erleichtert fest, dass sie nicht allein sind, dass sie nicht die einzigen sind, die die Schnauze voll haben von der Schweigespirale, der Verstellung, der Verlogenheit, dem politischen Reich der Lügen und dem Klima des Misstrauens. Und wenn die kritische Masse derer, die der Spaltung überdrüssig sind, groß genug ist, besteht Hoffnung auf Normalisierung und Wiederannäherung. Bis dahin gibt es wenigstens die Möglichkeit des Seitenwechsels.