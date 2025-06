Regenbogenfaschismus in Berlin: Immer mehr Bürger wehren sich gegen die bunte Dauerpropaganda

Sogar in Berlin gibt es mittlerweile offenbar an sich völlig unpolitische Menschen, die endgültig genug davon haben, ständig und überall vom woken Regenbogenwahnsinn belästigt zu werden, und die sich nicht länger bieten lassen wollen, dass selbiger zunehmend auf ihren Nachwuchs übertragen wird: Die Eltern einer Grundschülerin haben nun dagegen geklagt, dass vor dem Schulhort des Kindes anlässlich des ideologischen “Pride Month” die Regenbogenfahne gehisst wird. Völlig zu Recht machen Sie diesbezüglich geltend, dass die Stadt Berlin mit diesem Akt gegen das weltanschauliche Neutralitätsgebot des Staates verstoße. Der Prozess soll am Mittwoch vor dem Berliner Verwaltungsgericht beginnen. In Berlin soll der erweiterte “Pride Month” vom 26. Juni bis zum 26. Juli unter dem Motto „Nie wieder still“ stattfinden. Aus diesem Anlass wurde bereits am 11. Juni vor dem Rathaus in Treptow die Regenbogenfahne gehisst.

An Schulen gibt es jedoch bislang keinen einheitlichen Umgang damit. Sollten die Eltern mit ihrer Klage Erfolg haben, könnte dies dazu führen, dass die Fahne vor der Schule ihrer Tochter eingezogen wird. Dies wäre in jeder Hinsicht nur zu begrüßen, da die Regenbogen oder die – mittlerweile um alle möglichen weiteren angeblichen Geschlechter und Minderheiten erweiterte und symbolistisch überfachtete – “Pride”-Flagge mittlerweile vielerorts in Deutschland allgegenwärtig im Stadtbild ist. Damit maßt sich eine Minderheit an, ihre Anliegen überall und permanent in den Vordergrund zu rücken und ihre Symbole de facto zu neuen Wahr- und Hoheitszeichen dieses Staates zu machen. Und bis in die höchsten Ebenen hinauf ordnet sich die Politik dieser schauderhaften Propaganda unter.

Linksradikale “Campact”-Petition

Immerhin: CDU-Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat mittlerweile der vor drei Jahren von ihrer SPD-Vorgängerin Bärbel Bas eingeführten Unsitte ein Ende gemacht, die Regenbogenfahne zum Christopher-Street-Day (CSD) auf dem Reichstag zu hissen – wenngleich nur unter erheblichem Protest der ideologischen Kampffront: Das sogenannte “Regenbogennetzwerk” des Bundestages zog daraufhin prompt seine Teilnahme am CSD zurück. Mit dieser Durchsetzung einer an sich überhaupt nicht zu diskutierenden Selbstverständlichkeit hat sich Klöckner natürlich zur neuen Feindfigur der links-woken Schickeria gemausert; die linksradikale Kampagnen-Plattform “Campact” hat bereits eine Petition gestartet, in der es allen Ernstes heißt, die Regenbogenfahne am Reichstag sei „das mindeste Zeichen politischer Sichtbarkeit und der Anerkennung der Rechte einer Minderheit – deren Schutz im deutschen Grundgesetz verankert ist“, womit Klöckners Verbot, sie hissen zu lassen, „ein Verstoß gegen Klöckners Neutralitätsgebot als Bundestagspräsidentin“ darstelle.

Außerdem schwurbeln die institutionalisierten Berufsopfer im Petitionstext: „Wir leben in Zeiten steigender Gewalt gegen queere Menschen. Diese Gewalt passiert nicht einfach so, kommt nicht aus dem Nichts. Gewalt entsteht, wie schon Kanzlerin Angela Merkel sagte, aus gewaltvoller Sprache, aus verbalen Attacken. Sie entsteht aus einem Verständnis, in dem die angegriffene Gruppe als eine Gefahr dargestellt wird – oder schlicht ihre Existenz versteckt oder negiert wird.”

Nur Schwarz-Rot-Gold hat auf dem Reichstag etwas zu suchen

Und weiter: “Wenn der Bundestag als wichtigste repräsentative Instanz der Bevölkerung queeren Menschen die Solidarität entzieht, ausgerechnet an dem Tag, an dem sie für ihre Rechte und Anerkennung streiten, dann suggeriert Julia Klöckner mit ihrer Entscheidung, die Existenz queerer Menschen sei ‚politisch‘. Das stimmt nicht. Sie hat eine politische Entscheidung getroffen. Eine, die ihr nicht zusteht.“

Das genaue Gegenteil ist der Fall: Keine Partikulargruppe hat ein Recht darauf, dass staatliche, hoheitliche Gebäude für ihre Repräsentation missbraucht werden. Die deutsche Bundesflagge inkludiert als Emblem des Grundgesetzes alle Opfergruppen und Minderheiten – und daher sind Schwarz-Rot-Gold die einzigen Farben, die auf dem Reichstag etwas verloren haben – und das nicht nur im “Stolzmonat”, sondern permanent. Klöckner hat deshalb keineswegs ihre “Befugnisse überschritten”, sondern lediglich wieder die frühere Normalität hergestellt. Ihre Befugnisse überschritten hatte zuvor Bas, indem sie diesen Kotau vor der totalitären Regenbogensekte vollführte. Das weinerliche Geschwurbel der “Campact”-Petition stellt die Realität völlig auf den Kopf – so wie die gesamte woke Ideologie. Man kann nur hoffen, dass die Berliner Eltern mit ihrer Klage Erfolg haben und diesem penetranten Treiben zumindest ein Stück weit Einheit geboten wird.