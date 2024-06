Regenwetter, Grundstimmung – und der Sturm vor dem Sturm

Wenn nun auch noch das Wetter die gegenwärtige Gesamtstimmung hier im Land so plakativ widerspiegelt, kommt am Ende solch ein Bild dabei heraus. Manchmal herrscht scheinbar Koinzidenz zwischen Natur und Gesellschaft. Einbildung, klar. Ich weiß. Dieser, laut Systemmedien, heißeste Frühsommer seit fünfundsiebzigtausend Jahren sollte nun hoffentlich auch noch den letzten Klimaleugnungsnazi vom baldigen, öko-sozialistisch beschworenen, globalen Feuertod überzeugen. Ja, die Experten haben ganz offensichtlich recht – während wir einfach nur zu dumm und blind sind, die nackten, klimatischen Tatsachen anzuerkennen. Die „gefühlte“ Temperatur wurde sicher längst irgendwo bei 39 Grad Celsius gemessen und niemand sollte das mehr hinterfragen, Punkt und Ende. So langsam wird‘s wirklich zu blöd, übers Wetter (was sie ja nun Klima nennen) zu schreiben – deshalb jetzt auch Schluß damit!

Aber weil wir gerade dabei sind: Laut gemeinsamem Wunsch unserer Einheitsparteien-Regierung und des ihr unterstellten Haltungsmedienkartells soll auf ganzer Bandbreite am besten in Zukunft überhaupt nichts mehr hinterfragt werden. Spätestens seit der Corona-Diktatur sind wir dazu angehalten, jedwedes Gebräu zu schlucken, das uns mit der regime-medialen Schöpfkelle ins Hirn geprügelt wird – und dabei am besten die Klappe zu halten. Nachdem die Gründung des Vierten Reichs nun in Sylt, dank landesweiter Sondersendungen, Stellungnahmen, Distanzierungen, Ansprachen und sogar Ekelbekundungen des Herrn Bundeskanzlers, in letzter Minute verhindert wurde, indem man ein paar reiche Party-Kindsköpfe in mittelalterlichster Inquisitions-Manier aufs mediale Schafott schickte, sollte danach eigentlich wieder zur kunterbunten Tagesordnung übergegangen werden. Die plakative Ausschlachtung dieser Petitesse, so kurz vor der Wahl, sollte, so hoffte man wohl in der Berliner Machtzentrale, der gefürchteten Alternativpartei (der man, getreu linker Resthirn-Akrobatik, sogar eine Mitschuld an jenem Gesangsverbrechen andichtete) wenigstens ein paar Prozentpunkte kosten.

Außerplanmäßige Unterbrechung

Doch dann passierte, ganz außerplanmäßig: Mannheim. Die Außergewöhnlichkeit lag dabei gar nicht so sehr in der Tat an sich (derlei findet, obgleich vom Staatsfunk grundsätzlich ignoriert und unvermeldet, seit Jahren nahezu täglich auf unseren Straßen statt), sondern in der zufälligen Tatsache, daß alles endlich in komplett entlarvenden Videoaufzeichnungen festgehalten und danach umgehend verbreitet wurde. Inzwischen kennt, trotz realitätsklitterndem, schnappatmendem Bezahlfunk, zwar wirklich jeder die Fakten – doch das ist der bornierten Propagandamaschinerie vollkommen rille. Prompt werden in Mannheim, inszeniert und von den einschlägigen Staatsmedien begleitet, „Zeichen gesetzt“ – mit debilen „Menschenketten für Toleranz“ sowie aberwitzigen „Kundgebungen gegen Hass, Hetze und Ausländerfeindlichkeit“ und selbstverständlich gegen die verhasste Remigration (die faktisch inzwischen jeder mit klarem Menschenverstand ausgestattete Zeitgenosse als unausweichlich erkennt).

Während die vom Staat gemästete, faschistoide “Antifa” in Endlosschleife ihre enthirnten Parolen „gegen Rechts“ brüllt, wird in unserem Land unvermindert weitergeschossen, weitergemessert (60 Messerangriffe täglich in Deutschland!), weitergemordet, und weitervergewaltigt (allein 110 gemeldete Gruppenvergewaltigungen im letzten Jahr nur in Berlin). Die frischen Meldungen dazu liest kaum noch jemand, und der “Norddeutsche Rundfunk” reagiert mit Gähn-Smileys. Begleitend dazu schießen, quasi als schnelle Brüter des religiösen Fanatismus, immer neue Moscheen wie Giftpilze aus dem deutschen Boden. Unsere Stadtbilder werden von wöchentlich hunderten weiteren Barber-Shops, Shisha-Bars und Dönerbuden ruiniert, während wachsende Pulks von Schleier/Kutten-Suleikas und rauschebärtigen Gockelfrisur/Testosteron-Abdullahs mit ihren unüberschaubaren Kinderscharen durch unsere Fußgängerzonen und Stadtparks stolzieren. Derweil werfen sich die deutschen Dinkel-Thorbens, Müsli-Mias, Regenbogen-Rastas, Haltungs-Pfaffen und Omas-gegen-Rechts in gutmenschlicher Bunheits-Trance als eingeschüchterte Kaninchen vor der islamischen Schlange in den Staub ihrer längst zertretenen und geschändeten Heimat und bieten sich devot als Verfügungsmasse und Futter dar. Netzweit verherrlichen längst „ansonsten völlig unauffällige“ Brachial-Moslems den Polizistenmord und fordern in gebrochenem Deutsch offen zu Scharia und Kopfabschneiden auf.

Abartig und grundfalsch

Das dümmliche, verschleiernd-herumeiernde Nudging-Geschwafel von “Tagesschau” und Co. übertrifft derweil längst die jämmerlichste Sedierungs-Propaganda aus tiefsten DDR-Zeiten. Für die Staatsfunk-„Journalisten“ handelt es sich bei dem niedergestochenen Aufklärer Michael Stürzenberger um einen „umstrittenen Rechtspopulisten“, der – wohlgemerkt wegen seiner selbstlosen, faktenbasierten und unermüdlichen Aufklärungsarbeit bezüglich des moslemischen Religionsterrors – seit Jahren vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wird, was natürlich hastig erwähnt werden muss. Der „Stern“ nennt ihn gar einen „Islamfeind“. Der afghanische Mörder wird dagegen als Familienvater von zwei Kindern beschrieben, dessen Tatmotiv natürlich noch „völlig unklar“ sei. Aus Gründen des „Menschenrechts“ (sic!) sei es, laut Faesers Wahrheitsministeriums, überdies nicht statthaft, das Gesicht des Verbrechers öffentlich zu zeigen – was auf vielen Plattformen bereits Zensur und Löschung des (inzwischen weltweit) bekannten Tatvideos zur Folge hatte. Auf der britischen „Sky News“-Seite liest man fassungslos: „Polizei und Staatsanwaltschaft haben kein mögliches Motiv für den Angriff geäußert. Ereignet hat er sich jedoch während einer Veranstaltung der deutschen rechtsextremen (sic!) Gruppe Pax Europa.“ Das alles ist dermaßen krank, abartig, unterwürfig und grundfalsch, dass man neue Worte der Beschreibung erfinden müsste, um diesen Wahnsinn überhaupt noch verbalisieren zu können.

In wenigen Tagen wird Rouven L. begraben. Der 29-jährige Polizist, der von einem zugewanderten Moslem aus Afghanistan im religiösen Blutrausch mit einem Kampfmesser ermordet wurde – in bitterer Ironie während einer Informationsveranstaltung bezüglich der Gefahren des Islam. Auf offener Straße. Mitten in Deutschland. Keiner von uns kann sich ausmalen, was seine Familienangehörigen, Freunde und Kollegen gerade empfinden – doch viele von uns ahnen, was manche von ihnen zu sagen hätten. Allein schon deshalb wird auch niemand von ihnen in Talkshows und Sondersendungen geladen werden. Denn für jene werden gerade die Skripte und Drehbücher geschrieben, um in den letzten vier Tagen vor der gefürchteten Wahl noch einmal mit letztem Aufgebot zur einzigen, hehren Pflicht zu rüsten: Der unabdingbaren Schlacht gegen „Rechts“. Doch nur die allerdümmsten Systemschafe werden das noch schlucken. Der Rest wird wissen, was er am kommenden Sonntag zu tun hat. Wenn jetzt kein Sturm aufzieht, wann dann?