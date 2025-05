Regiert die AfD jetzt in England mit?

Keiner hätte das ausgerechnet von dem linken Premier Keir Starmer erwartet, doch was in Deutschland als „rechtspopulistisch“ diffamiert wird, ist in Großbritannien seit dem 12. Mai 2025 offizielle Regierungspolitik: Eine konsequente und respektive Migrationspolitik. Da die Labour-Party in allen anderen Bereichen der linken Agenda, vor allem bei Einschränkung der Meinungsfreiheit, durchaus willig folgt, kann man getrost annehmen, dass der Kurswechsel allerdings nicht ganz freiwillig erfolgte. Maßgeblich dürfte vor allen Donald Trumps Handelspolitik dazu beigetragen haben. „Migration stoppen – ansonsten senken wir die Zölle nicht”, so hatte offenbar die zumindest stille Botschaft gelautet, die Trump bei seinem Treffen mit dem britischen Premierminister am 8. Mai 2025 übermittelte hatte.

Die Folge: Der Linkspolitiker und bisherige Befürworter offener Grenzen knickte stiekum ein – nicht aus Überzeugung, sondern weil ihm das Geld ausgeht. Denn die britische Industrie steht mit dem Rücken zur Wand. Stahl- und Autoexporte brechen ein, Millionen Arbeitsplätze wackeln. Und währenddessen fließen – ähnlich wie in Deutschland – Milliarden in eine unproduktive Parallelwelt: das desolate Einwanderungssystem. Großbritannien investierte jahrelang nicht in seine arbeitende Bevölkerung, sondern in die Massenmigration. Heute sind ganze Innenstädte und Viertel schlicht nicht mehr als britisch oder europäisch identifizierbar. Wer durch Teile Londons, Birminghams oder Manchesters geht, wähnt sich eher in Lahore, Mogadischu oder Dhaka. Der kulturelle Bruch ist seit langem sichtbar und spürbar. Nun ist er auch politisch plötzlich wieder aussprechbar.

Zölle gesenkt, kurz darauf Grenzen dicht: Zufall?

Bei besagtem Treffen am 8. Mai unterzeichneten Trump und Starmer ein Handelsabkommen; es sieht die Sendung von Zöllen auf britische Industriegüter vor, amerikanische Agrarprodukte erhalten besseren Zugang zum britischen Markt. Nur vier Tage dann zieht Starmer plötzlich die Reißleine. Auf einmal ist Schluss mit unkontrollierter Migration. Die Liste der beschlossenen britischen Regierungsmaßnahmen liest sich wie die Umsetzung von AfD-Forderungen:

Gesetz zur Grenzkontrolle (Border Enforcement Bill);

Verdopplung der Wartezeit auf dauerhafte Niederlassung von 5 auf 10 Jahre;

Strengere Visabedingungen und Integrationspflicht;

Verpflichtende Englischtests für alle Zuwanderer

Kurzum: Genau das, was die AfD in Deutschland seit Jahren fordert, wird in England umgesetzt – von einer linken (!) Regierung. Natürlich nicht etwa aus Vernunft oder Einsicht – sondern weil der Sozialstaat kurz vor dem Kollaps steht.

12 Millionen Zuwanderer – und kein Ende in Sicht

Seit dem Jahr 2000 kamen über 12 Millionen Migranten nach Großbritannien. Laut dem Statistikamt ONS sollen bis 2041 noch einmal 12 Millionen dazukommen – mindestens. Das entspricht in etwa einem Drittel der heutigen Bevölkerung. Doch wie auch bei uns, ist auch auf der Insel der Sozialstaat kein Selbstläufer. Er funktioniert nur, solange er von produktiven Kräften getragen wird. Das sind die meisten Zuwanderer – ähnlich wie bei uns – aber gerade nicht. Stattdessen wurde ein wachsender Anteil der Mittel in integrationsferne Parallelgesellschaften investiert – mit staatlich subventionierten Mieten, Zuschüssen, Sonderprogrammen und Sozialtransfers. Für die einheimische Bevölkerung blieb immer weniger – und am am Ende zu wenig. Das Fass ist kurz vorm Überlaufen.

Und was tut Deutschland? Nichts, im Gegenteil. Verlogene Symbolpolitik, Handlungssimulationen und Beschwichtigungen statt echter Reformen oder gar eines überfälligen Politikwechsels. Unter der Merz-Klingbeil-Regierung wird sich daran definitiv nichts ändern. Und: Kritiker der Verhältnisse diffamiert man hierzulande lieber, statt zu handeln. In Deutschland gilt bereits als verfassungsfeindlich, wer ähnliche Maßnahmen wie die Labour-Regierung in Großbritannien oder die Remigration auch nur anspricht.

Wenn das Geld ausgeht, endet der Sozialismus

Mit der AfD wird nicht mit Argumenten diskutiert, sondern man bekämpft sie mit Propaganda, Etiketten und Anmaßungen eines autoritären linken Regimes. Dabei zeigen die Fakten: Das, was als „rechtspopulistisch“ denunziert wird, ist in Wahrheit nichts anderes als die blanke Realität oder der Ruf nach oftmals schlicht notwendigen Maßnahmen. In England, wo Nigel Farages “Reform UK“ bei den Kommunalwahlen gerade kräftig zulegte, hat man nun reagiert;, spät, aber immerhin. Die deutsche Regierung hingegen ignoriert weiter – obwohl längst offensichtlich ist, dass es ohne Kontrollen an der Grenze keine Kontrollen im Inneren gibt. Und ohne funktionierende Industrie kann kein Sozialstaat überleben.

Starmer zog nicht aus Einsicht die Reißleine. Sondern vor allem, weil Trump ihm den Geldhahn aufdrehte – wenn auch nur gegen politische Gegenleistung –, und weil er weiß, dass sein Umverteilungsstaat andernfalls pleite ist, und dass dann andere – wie eben Farage – übernehmen werden. Es ist das alte Gesetz der Realität: Wenn der Sozialstaat eine Kuh ist, so lässt sich diese nur melken, solange man sie füttert. Oder wie einst Margaret Thatcher sagte: “Das Problem des Sozialismus liegt immer darin, dass ihm irgendwann das Geld anderer Leute ausgeht.“ Genau an diesem Punkt steht England. Und mit Sicherheit bald auch Deutschland.