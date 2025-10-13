Regierungsdinner mit Verfassungsrichtern: Merz ist noch skrupelloser als Merkel

Zu den vielen Unsitten, die auch die schwarz-rote Bundesregierung nun schamlos fortsetzt, gehören die Treffen des Kabinetts mit den Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Das erste davon fand am vergangenen Donnerstag statt. Offiziell war vom „traditionellen Abendessen“ die Rede. Der “Austausch” diene der „gegenseitigen Wertschätzung zwischen zwei Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates“. Mit diesem blumigen Gefasel wird einmal mehr darüber hinweggetäuscht, dass diese seit Jahren abhaltenden informellen Geheimtreffen zwischen Regierung und den höchsten Richtern des Landes ein einziger Skandal sind, der die ohnehin nur noch schemenhaft erkennbare einstige Gewaltenteilung in Deutschland noch weiter aushöhlt. Es gibt schon grundsätzlich nicht den geringsten Grund für solche Treffen, und ihre „gegenseitige Wertschätzung“ könnten diese beiden „Institutionen des demokratischen Verfassungsstaates“ nicht besser demonstrieren als durch größtmögliche Distanz zueinander.

Dass die Parteien sich die Nominierung der Verfassungsrichter unter den Nagel gerissen haben, ist schlimm genug – doch dass dieses Abendessen stattfand, kurz nachdem nach monatelangem Hickhack drei neue Richter ausgekungelt wurden und während die Alt-Parteien ständig ein AfD-Verbot fordern, macht die Affäre umso schlimmer: Just die Parteien, die dieses Verbot wollen, treffen sich mit den Richtern, die darüber zu entscheiden zu haben – und das, nachdem sie mit der linksextremen SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold gerade erst eine weitere Vertreterin des deutschen Phänotypus des in allen Systemen nützlichen “furchtbaren Juristen” berufen haben, die sich nicht nur für eine faktisch klimatotalitäre Richterdiktatur zur Durchsetzung von “Notwendigkeiten”, für die es keine parlamentarische Mehrheit gebe, ausgesprochen hat – sondern die eben unmissverständlich für ein AfD-Verbot votierte und regelrecht auf ein solches drängte. „Die Ängstlichkeit zu sagen, wir halten diese Partei für verfassungsfeindlich … Wir glauben auch, dass die Partei das Potenzial hat, ihre Ideen umzusetzen, aber wir stellen den Antrag nicht, aus Sorge davor, es könnte scheitern, das finde ich nicht überzeugend. Ich denke, dass muss man dann auch aushalten. Und das kann der politische Prozess auch aushalten. Wenn man das zu Ende denkt, dann stellt man den Verbotsantrag nie“, hatte Kaufhold im November 2024 öffentlich erklärt.

Informell auf Linie bringen…

Ferner hatte sie auch noch ausdrücklich betont, ein Verbotsverfahren oder die Stärkung der staatlichen Instrumente gegen Demokratiefeinde dürfe nicht die einzige Lösung sein – denn sie habe „Angst, dass man nach einem Verbot dann als Mehrheitsgesellschaft nicht mehr gegen rechts machen würde“, so Kaufhold. Eine weltanschaulich derart voreingenommene Aktivistin ist nun also an der höchsten Schlüsselposition richterlichen Macht in Deutschland installiert. Und die trifft sich nun beim Supper just mit den Exekutivvertretern, die eben dieses Verbot wollen und denen sie ihre Berufung ans Verfassungsgericht – wo sie prompt Vizepräsidentin wurde – überhaupt verdankt! Wer hier noch an Gewaltenteilung glaubt, ist nicht mehr bei Trost.

2021 – in einer Phase, als mit Blick auf die damalige Regierungspolitik der Corona-Grundrechtseinschränkungen verfassungsrechtlich ebenso heikle Fragen in Karlsruhe zu entscheiden waren – fand ebenfalls ein Treffen zwischen Merkels Regierung und den höchsten Richtern statt. Damals stand ein Urteil über die Corona-Zwangsmaßnahmen an, das dann – wie überraschend – prompt zugunsten der Regierung ausfiel. Zwei Jahre später gab es ein Abendessen, während das Verfassungsgericht über den Nachtragshaushalt 2021, die Schuldenbremse und die Klima-Umschichtungen der damaligen Ampel-Regierung zu entscheiden hatte – und auch danach fiel das Urteil zumindest im Sinne der Ampel-Regierung aus. Jetzt, am Vorabend eines angestrebten AfD-Verbots, das als “letzte Rettung” der linken Kartellparteien vor dem renitenten Wählerwillen gesehen wird, setzt auch die Merz-Regierung diese unselige Tradition fort. Auf Kaufhold brauchte bei dem Essen am Donnerstag vermutlich kein Einfluss genommen zu werden (denn sie wurde ja eben wegen ihres klaren Bekenntnisses und außer Frage stehenden Bereitschaft zu dieser demokratieverachtenden Maßnahme gewählt) – doch unter den übrigen roten Roben mag es durchaus noch denen oder anderen skrupulösen Gewissensträger geben, der noch immer den “ewiggestrigen” Geist des alten Grundgesetzes verinnerlicht hat, sich von rechtsstaatlicher und staatsbürgerlicher Verantwortung leiten lässt und mit der neuen “Unsere Demokratie” noch fremdelt. Was bot sich da, um notwendige “Überzeugungsarbeit” zu leisten und diese Fossilien auf Linie zu bringen, eher an, als ein vertrauliches Abendessen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen Vertretern des Parteienstaates, die alle drei Staatsgewalten unter sich und ihren Günstlingen aufgeteilt haben?