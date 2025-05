Regierungskritischer Abend der Ulmer Friedensinitiativen: Viele offenen Fragen zum Thema Ukraine

Die einhellige Feststellung, dass in den Staats- und Konzernmedien über den Ukrainekrieg und seine Ursachen einseitig berichtet und kommentiert wird, stand im Mittelpunkt eines Podiumsgesprächs, das am 13. Mai 2025 im Ulmer Einstein-Haus durchgeführt wurde. Der grüne baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann kritisierte die polit-mediale Behauptung, mit Putin könne man „nicht verhandeln“; da er beabsichtige, sich “ein Land Europas nach dem anderen” einzuverleiben. Dies erinnerte ihn an die im Westen in den Fünfziger Jahren herrschende sogenannte „Domino-Theorie“: Mit dem Narrativ, wenn man die Vietcong nicht stoppe, werde ganz Südostasien im Kommunismus versinken, sei bereits der Vietnam-Krieg gezielt in die Länge gezogen worden.

Dr. Ulrich Bausch (SPD) ging auf die von Kartellparteien wie auch den Staats- und Konzernmedien getätigte Behauptung ein, es habe seitens der NATO zu keinem Zeitpunkt ein Versprechen gegeben, das Militärbündnis nicht nach Osten zu erweitern, und führte dagegen das Treffen von Georg H. W. Bush. mit dem russischen Präsidenten Gorbatschow auf dem Kreuzfahrtschiff Maxim Gorki im Jahr 1993 an, bei dem der US-Präsident wörtlich erklärt habe, aus dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus werde der Westen „keinen Vorteil ziehen“ und die Sicherheitsinteressen der Russen würden respektiert werden.

Die Folgen der NATO-Osterweiterung

Dies lag ganz auf der Linie von Hans-Dietrich Genscher, der als deutscher Außenminister bereits am 31. Januar 1990 in Tutzing formuliert hatte, dass die „NATO eine Erweiterung ihres Territoriums nach Osten, das heißt näher an die sowjetischen Grenzen, ausschließen sollte“. Diese sogenannte „Tutzinger Formel“ wertete Bausch als Selbstverpflichtung mit Verbindlichkeit. Sogar der damalige NATO-Generalsekretär Manfred Wörner (CDU) habe, wie Bausch ausführte, klar gesagt, dass das Territorium des westlichen Militärbündnisses definitiv nicht nach Osten ausgeweitet werde.

Der Moderator der Podiumsrunde, Lothar Heusohn vom „Ulmer Netz für eine andere Welt“, machte deutlich: „Heute brauchst du Mut, solche Veranstaltungen durchzuführen“ und wies darauf hin, dass 2023 im Anschluss an einen vergleichbaren, ebenfalls vom Ulmer Friedensbündnis organisierten Vortrag in der “Schwäbischen Zeitung” ein Artikel mit der Titelzeile „Putin-Propaganda unter dem Dach der Stadt“ veröffentlicht worden sei. Die „Dämonisierung Putins“ entspreche vollauf den „10 Punkten der Kriegspropaganda“ , die Lord Arthur Ponsonby bereits 1928 publiziert habe. Spontan brandete Beifall auf, als Heusohn die Frage an SPD und Grüne in den Raum warf: „Was ist denn in Euren Parteien passiert!?!“

Orchestrierte Stimmungsmache

Hilde Matheis von der SPD wies darauf hin, dass insbesondere wir als Deutsche eine Verpflichtung hätten, für Frieden einzutreten. Die Debatte müsse „von außen kommen“, womit sie offensichtlich die außerhalb von Parteien und Medien stehende und unabhängig von diesen denkende Bevölkerung ansprach. Bausch erinnerte daran, dass ein Vortrag der Professorin und ehemaligen ARD-Russland-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz an der Reutlinger Volkshochschule ein großes Echo ausgelöst und das entsprechende Video im Netz mehr als zwei Millionen Aufrufe erzielt habe. Daraufhin seien hasserfüllte E-Mails und sogar Drohungen eingegangen, wobei er überzeugt sei, dass so etwas „von Agenturen orchestriert“ worden sein müsse. Aufgabe der Volkshochschulen sei es, unterschiedliche Meinungen zu artikulieren – was übrigens auch für die Medien allgemein gelte. Doch eine klare Trennung von Kommentar und Bericht sei inzwischen nicht mehr zu erkennen; eine Feststellung, welche die rund 40 anwesenden Zuhörer mit Zustimmung quittierten.

Aus dem Publikum wurde gefragt, ob nicht auch das aktuell bestehende Finanzsystem – von dem bekanntlich nur bestimmte Eliten profitieren – für die verhängnisvolle Entwicklung hin zum Krieg einen „Treiber“ darstelle. Die Antwort Bauschs, es gebe „viele Treiber“ – so unter anderem die Rüstungsindustrie und einzelne Staaten mit ihren geostrategischen Interessen – mochte einen Hinweis geben, dass auch auf dem Podium die globalen Finanz- und damit Machtstrukturen in ihrer tatsächlichen Relevanz noch gar nicht richtig erkannt worden sind. Ist an einem kriegerischen Konflikt lediglich der Moment der militärischen Eskalation relevant – oder auch das, was im Vorfeld (und gegebenenfalls von welcher Seite) an Aggressionen nachweisbar ist? Beweiskräftige Dokumentationen dessen, was sich seit 2014 in der Südostukraine abspielte, gibt es schließlich genug.

Rhetorische Fragen und recht eindeutige Antworten

Hätte jemals auch nur eine einzige US-Regierung seit 1945 toleriert, dass – um das Beispiel zu nennen, welches in Ulm auch erwähnt wurde – etwa in Mexiko Mittelstreckenwaffen stationiert würden, die bis weit in das US-amerikanische Gebiet hinein zielgenau Zerstörung bewirken können? Was geschah denn auch, als die Stationierung von Atomwaffen auf Kuba geplant war und wie reagierten die USA damals? Und wer zum Teufel kam auf die Idee, Putin werde auf Dauer das zulassen, was kein US-Präsident jemals tolerieren würde?

Trifft es zu oder nicht, dass Wladimir Putin am 25. September 2001 im Deutschen Bundestag – wenn man den Wortlaut nachliest, fast flehentlich – den Westen darum gebeten hat, die russischen Sorgen vor einer militärischen Einkreisung ernst zu nehmen (in einer Rede, für die er damals übrigens noch parteiübergreifend Standing Ovations geerntet hat)? Hat der russische Präsident im Januar 2007 bei der sogenannten „Münchner Sicherheitskonferenz“ etwa nicht den nicht länger ignorierbaren US-Imperialismus mit vorsichtigen Worten („es ist die Welt eines einzigen Hausherrn, eines einzigen Souveräns… wir sehen eine immer stärkere Nichtbeachtung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts… niemand fühlt sich mehr sicher…“) angesprochen und gleichzeitig seine Befürchtungen noch weiter konkretisiert dahingehen, „dass der Prozess der NATO-Erweiterung ein provozierender Faktor ist, der das Niveau gegenseitigen Vertrauens senkt. Gegen wen richtet sich diese Erweiterung?“)?

Die bemerkenswerte Kehrtwende deutscher Medien

Und hat auf diese Ausführungen der führende Vertreter westlicher NGOs, Josef Joffe, Herausgeber der „Zeit“, nicht mit kaltblütiger Arroganz reagiert? Soll man es Zufall nennen, dass eben jener Josef Joffe später – vergeblich – versucht hat, die Ausstrahlung einer kritisch-satirischen Fernsehsendung aus der Reihe „Die Anstalt“ vom 29. April 2014 gerichtlich zu verhindern? Es ging dabei um einen Beitrag, in dem die beiden Satiriker Max von Uthoff und Claus von Wagner das damalige „Assoziierungsabkommen“ der EU-Kommission mit der Ukraine thematisierten, das unter anderem bereits Militärhilfe vorsah; dazu präsentierten sie eine Schautafel sogenannter „transatlantischer“ Nichtregierungsorganisationen und kommentierten sarkastisch: „Alle diese Organisationen haben auf sicherheitspolitische Fragen immer dieselben Antworten: Mehr Rüstung!“ Joffes Versuch einer gerichtlichen Verfügung gegen die Sendung bezog sich darauf, dass er – zutreffenderweise – als einer der Drahtzieher hinter dem Kriegstreiber-Programm beim Namen genannt wurde, .

Und weiter geht mit den sich aufdrängenden Fragen: Stimmt es nicht, dass seit dem blutigen Putsch auf dem Kiewer Maidan-Platz (der damals sogar im deutschen Fernsehen in einer ARD-„Monitor“-Sendung vom 21. August 2014 hinsichtlich der wahren Urheber der dortigen “Demonstrationen” kritisch hinterfragt wurde) in der Südostukraine ein nicht erklärter Krieg ukrainischer Soldaten gegen die wehrlose russisch-sprachige Zivilbevölkerung tobte, dem eine jahrelange Hass-Indoktrination gegen alles Russische vorangegangen war, – worüber beispielsweise auch die Sendung „Panorama“ am 6. März 2014 detailliert berichtete? Wie viele Menschen sind dabei gestorben? Odessa war der Ort eines besonders grausamen Massakers an russisch-sprechenden Zivilisten durch ukrainische Nationalisten. Es hat sich dort am 2. Mai 2015 zugetragen. Warum wird darüber im deutschen Fernsehen nichts mehr berichtet?

Frühzeitige Warnhinweise

Und warum sah sich sogar Günter Jauch veranlasst, dem damaligen Botschafter Andrej Melnik in seiner Sendung am 15. Februar 2015 kritische Fragen zu nationalsozialistischen (sic!) Einheiten des ukrainischen Militärs zu stellen, worauf dieser (trotz härtesten Attacken gegen die deutsche Politik) später so gefeierte und hofierte “Diplomat” einziges kein Wort der Distanzierung zu finden vermochte? Und was sonst, wenn nicht die nackten Realitäten, brachte öffentlich-rechtlichen Auslandssender „Deutsche Welle – deutsch“ dazu, am 2. März 2017 ebenfalls über das nationalsozialistische! (sic) „Regiment Azov“ kritisch zu berichten?

Und stimmt es nicht oder nicht, dass schon am 14. Dezember 2013 der ukrainische Politiker Oleg Zarjow die 200.000 Demonstranten vor einer bevorstehenden feindlichen Übernahme des Landes durch Globalisten warnte, die verharmlosend unter dem Etikett der „Europäischen Integration“ daherkomme? Was hat wohl denselben Politiker dazu veranlasst, bereits im November 2013 über den bevorstehenden Putsch zu sprechen – und dabei Ross und Reiter zu nennen, insbesondere die US-Botschaft (!) als Ort von Kader-Schulungen für den bevorstehenden Umsturz?!? Für solche Themen – zur Vorgeschichte der bitteren Entscheidung Putins, am 24. Februar 2022 militärische Mittel einzusetzen – war am 14. Mai 2022 der Zeitpunkt wohl noch zu früh. An diesem Tag wurde in Hannover ein Redner grundgesetzwidrig daran gehindert, seine freie Meinungsäußerung über den Ukraine-Konflikt ordnungsgemäß zu beenden ; ein in dieser Dreistigkeit wohl einmaliger Vorgang in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

STRATFOR bekannte schon 2015, worum es wirklich geht

Dabei wäre eigentlich alles recht einfach: „Follow the money“ lautet eine probate Devise, wenn es darum geht, Hintergründe, Motive und Ziele laufender Prozesse zu erkennen. Wenden wir uns diesbezüglich abschließend der Ansprache zu, die der Chef des Thinktanks STRATFOR, George Friedman, am 4. Februar 2015 bei der Tagung des Chicago Council on Global Affairs gehalten hat: Darin bekannte Friedman erstns explizit, dass es die bisherige US-Strategie gewesen sei, zwischen Russland und Deutschland einen Keil zu treiben. Zweitens wies er auf enge persönliche Kontakte zwischen US-Bodentruppen und ukrainischen Einheiten hin. Drittens kündigte er – wohlgemerkt im Februar 2015! – die offizielle Entsendung von Militärberatern in die Ukraine (!) an, und verwies viertens auf damals bereits laufende Waffenlieferungen an die Ukraine – vorbei an den dafür zuständigen NATO-Befehlsstrukturen. Fünftens gestand Friedman ganz offen ein, dass es Ziel der Obama-Administration sei, “Russland Schaden zuzufügen“, und nannte sechstens als strategisches Ziel der US-Administration, “die Nationen gegeneinander aufzuhetzen”. Und als siebten Punkt schließlich nannte der STRATFOR-Chef als „Hauptbefürchtung der USA“ die Sorge, dass „deutsches Kapital und deutsche Technologien sich mit russischen Rohstoffen und Arbeitskräften verbinden“ könnten, was unbedingt zu verhindern sei. Das alles war, wohlgemerkt, sieben Jahre vor dem Ukraine-Krieg (und der Zerstörung von Nord Stream).

Nun, wir dürfen getrost davon ausgehen, dass Herr Friedman in dieser Rede genau das gesagt hat, was jene ultrareichen Kapitalisten, die hinter Denkfabriken wie STRATFOR stehen, von ihm hören wollten. Dies eingedenk daher nochmals die (rhetorische) Frage: Wer verdient an Kriegen? Wer profitiert von den Massen-Umsätzen der führenden Rüstungshersteller? Eine Antwort dazu gab – in wiederum verblüffender Offenheit – der US-Senator MitchMcConnell im Jahr 2024 , als er hinsichtlich der US-amerikanischen Kriegsmilliarden ausführte: „Keine Sorge; das Geld geht nicht wirklich an die Ukraine. Das geht an die amerikanischen Rüstungshersteller.“