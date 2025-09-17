Reiche: Der Name ist nicht mehr Programm

Es gibt Bekenntnisse, die klingen wie Offenbarungen. CDU-Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat nun eine geliefert: Die Energiewende gelingt, weil Deutschland verarmt. Weniger Fabriken, weniger Autos, weniger Wärmepumpen, weniger Stromverbrauch. Der neue Wohlstandsindikator heißt: Mit zur Stromlücke! Wer nichts mehr produziert, spart am meisten. Das ist kein Witz, sondern Regierungspolitik. So stellt Reiche nun also den aktuellen Monitoring-Bericht vor und verkauft ihn wie eine frohe Botschaft. Die Industrie wandert ab, das Land schrumpft, die Lastwagen rollen gen Ausland. Aber das Klima klatscht Beifall. Irgendwo im Kanzleramt werden Excel-Tabellen grün. Hurra!

Man möchte meinen, das sei Satire. Doch es ist Programm. Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Kostentragfähigkeit – das sind Reiches drei neue Säulen. Nur leider tragen sie nichts. Stattdessen wirken sie wie Grabornamente für den Standort Deutschland. Stromleitungen für 440 Milliarden Euro sollen gebaut werden, damit Windräder Strom liefern, wenn der Wind weht. Wenn nicht, stehen die Leitungen wie Mahnmale einer gescheiterten Ideologie in der Landschaft. Das ist die Ästhetik der Energiewende: Teure Denkmäler für einen Strom, der nie kommt.

Ideologie vor Wissen

Reiche hält fest am Klimaziel 2045, als sei es der letzte Strohhalm auf einem sinkenden Schiff. Sie weiß, dass das Unsinn ist, sie muss es wissen – schließlich hat sie Chemie studiert. Aber was hilft alles Wissen, alle naturwissenschaftliche Expertise, wenn die Ideologie marschiert und politische Dogmen über allem stehen? Also redet sie von Effizienz, von “Offshore”-Träumen und von utopischen Speichertechnologien, die ungefähr so realistisch sind wie Einhörner auf einer Windkraftmesse.

Währenddessen reiben sich die Profiteure die Hände: Die Windbarone kassieren weiter, die Solarlobby schickt ihre Botschafter wie Nina Scheer vor, die unermüdlich verkündet, Photovoltaik auf Dächern sei unverzichtbar. Ja, das ist sie – unverzichtbar vor allem für diejenigen, die sich damit goldene Dächer finanzieren. Der Arbeiter, den man so angeblich schützen will, zahlt dafür brav über Stromrechnung und Steuern immer mehr. Der Klimawahn ist die größte Umverteilung von unten nach oben der Geschichte. “Versorgungssicherheit” heißt im Klartext: Die Kasse der Förderempfänger ist sicher versorgt.

Deutschland als klimaneutrales Armenhaus

Und die SPD? Die wirft Reiche sogar noch vor, die “Energiewende” auszubremsen – als ginge es nicht längst mit Vollgas in die Sackgasse. Es ist, wie wenn sich der Beifahrer in einem Auto, das mit 200 Sachen auf die Betonmauer zurast, darüber beschwert, dass der Fahrer nicht noch stärker aufs Gaspedal drückt. Das ist die eigentliche Pointe dabei: Die Regierung feiert den Rückgang des Strombedarfs als Erfolg, obwohl dieser allein das Ergebnis einer schrumpfenden Wirtschaft, einer sterbenden und abwandernden Industrie und eines anhaltenden Produktivitätsverlustet ist. Man könnte ebenso gut den Bankrott eines Unternehmens als Beweis wirtschaftlicher Effizienz verkaufen: Keine Umsätze, keine Ausgaben, keine Sorgen!

Deutschland auf dem Weg zum klimaneutralen Armenhaus: Das ist kein Nebeneffekt. Das ist das neue Staatsziel. Deindustrialisierung als nationaler Selbstzweck: Wenn das die Zukunft sein soll, dann haben wir sie fast schon erreicht. Deutschland ist ein Land, das sich sein eigenes Fundament wegfräst und stolz verkündet, wie leicht es sich nun laufen lässt ohne Ballast. Der Stromzähler dreht sich langsamer, der Wohlstand ebenfalls. Willkommen im Energiesparparadies, in dem bald das Licht ausgeht – weil niemand mehr da ist, um die Rechnung zu bezahlen.