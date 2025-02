Rein Medizinisches

Nun sind sie also „schon mal da“. Und haben vieles mitgebracht. Im Stundentakt tickern die Bereicherungsmeldungen jetzt über die Bildschirme: Auf die Gleise geschubst. Im Bahnhof vergewaltigt. Auf dem Weihnachtsmarkt überfahren. Sehr viele sind nun schon mal tot. Und die letzten Tage schließen nahtlos an. Zweijähriges Kindergartenkind im Park aufgeschlitzt. Tot. Zwölfjähriger in Stuttgart vor die Straßenbahn gestoßen. Auch tot. Vierzehnjähriges Mädchen von libanesisch-syrischer Bande ins Krankenhaus geprügelt. Überlebt. 14 Jähriger Schüler von einem Mob von “Schutzsuchenden” durch die Straßen von Berlin-Friedenau gejagt und verletzt. Lebt auch noch. Seine Schulleiterin schrieb vor kurzem einen Brandbrief. Weil an ihrer Schule das tägliche Zusammenleben nicht mehr auf Deutsch, sondern mit Schlägen und Messern ausgehandelt werde. Sie wurde umgehend entlassen, hat ihre Probezeit nicht bestanden. Ein Glück, dass die dafür zuständige Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch von der CDU ihre eigene Probezeit so irre erfolgreich hinter sich gelassen hat.

Günther-Wünschs Parteifreund, der 23-Jährige Christoph Rosenschon, hatte da weniger Glück: Ihm wurde jetzt in Beelitz-Heilstätten von einem gleichaltrigen Migranten aus Guinea die Kehle aufgeschlitzt. Das Aufsehen darüber hielt sich in Grenzen. Die Website des Jung-Unionisten wurde diskret abgeschaltet. Vermutlich war sie „nicht hilfreich“, oder auch „nicht zielführend„, wie es wohl die große weise Parteiführerin a. D. ausgedrückt hätte. Im deutschen Blätterwald außerhalb von Beelitz-Heilstätten herrscht jedenfalls nach wie vor Schweigen.

Die Liste wird stündlich länger

Man muss ja nicht immer gleich die Missstände entfernen! Reicht ja, wenn man das mit den Nachrichten, den Boten und den Namen der Opfer tut. Lediglich die Orte bleiben noch eine Weile im Gedächtnis; man bringt sie jetzt nicht mehr mit ihren Sehenswürdigkeiten in Verbindung, sondern mit Mord, Totschlag und Vergewaltigung: Kandel, Illerkirchberg, Brokstedt, Mannheim, Magdeburg. Solingen, Würzburg, Aschaffenburg heißen sie. Die Liste wird stündlich länger und man kommt durcheinander. Die Zahl der Städte, die nichts dergleichen zu melden haben, geht inzwischen gegen Null.

Überflüssig zu betonen, dass in nahezu allen Fällen die migrantischen Täter zuvor straffällig geworden, polizeibekannt, ausreisepflichtig und natürlich latent psychisch gestört waren. „Nie hätte man gedacht, dass so etwas ausgerechnet hier bei uns…“ tönt es dann in die routiniert vorgehaltenen Mikrofone. “Unsere Gedanken sind bei den Familien…“, heißt es, und…: „Wir müssen endlich…!“ Professor Karl Lauterbach – zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Universalmediziner – fühlt auch schon, dass er irgendetwas muss, und reicht schon mal einen allgemeingültigen Beipackzettel an alle potentiellen Schlachtopfer aus: „30 Prozent aller Migranten“ seien vermutlich „psychisch gestört“, erklärte er. Das sind natürlich keine gruppenbezogenen Diskriminierungen, sondern Besonderheiten, die man als Deutscher auf dem Zettel haben muss, bevor man mal wieder loswettert oder einfach so unbewaffnet das Haus verlässt. Der „Gesundheitsminister“ macht‘s vor, wie man angemessen reagieren kann: Er empfiehlt angesichts der nun plötzlich ausgemachten soziopathischen Heere nicht gleich deren Rücküberweisung zum heimatlichen Hausarzt, sondern erstmal Diagnose und Behandlung. In Deutschland natürlich. Ein Patient wartet hier derzeit etwa ein Jahr auf einen Termin beim Facharzt; da fallen 1,5 Millionen neue „Patienten“ nicht mehr wirklich ins Gewicht. Bis sie dran sind, ist der Psychoklempner in Pension und die Notfälle werden ganz sicher vom örtlichen Friedensrichter behandelt.