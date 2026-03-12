Rein pflanzliches Omega-3-Algenöl: Hochkonzentriert, supergesund und ohne Fischöl!

Heilnatura, der Hersteller von Gesundheits- und Nahrungsergänzungsprodukten auf rein pflanzlich-natürlicher Basis in bester Bio-Qualität, hat ein hochwirksames Omega-3-Algenöl auf rein pflanzlicher Basis entwickelt. Währen viele Omega-3-Produkte aus Fischöl stammen, sind hier Mikroalgen die einzige, ursprüngliche Quelle. Die verwendeten Mikroalgen werden unter streng kontrollierten Bedingungen kultiviert und liefern eine hohe Konzentration an wertvollen marinen Omega-3-Fettsäuren. Damit entsteht eine moderne Alternative zu klassischem Fischöl, die gleichzeitig umweltfreundlicher und besonders rein ist. Durch die Gewinnung direkt aus Algen entstehen Omega-3-Fettsäuren genau dort, wo sie auch in der Natur ursprünglich entstehen – im marinen Mikroorganismus. Fische nehmen diese Fettsäuren lediglich über ihre Nahrung auf. Algenöl bietet daher eine besonders direkte und nachhaltige Quelle dieser wertvollen Fettsäuren.

Omega-3-Fettsäuren gelten als essenzielle Stoffe, die Menschen zwingend über die Ernährung aufnehmen müssen, und gelten zudem als “Superfood”. Besonders die beiden Fettsäuren DHA (Docosahexaensäure) und EPA (Eicosapentaensäure) spielen eine wichtige Rolle für zahlreiche Prozesse im menschlichen Körper. So ist DHA ein wichtiger Bestandteil der Zellmembranen im Gehirn und trägt zur geistigen Leistung; eine ausreichende Versorgung mit Omega-3 Fettsäuren kann eine wichtige Rolle für Konzentration, mentale Leistungsfähigkeit und kognitive Prozesse spielen.

Essenzieller Nährstoff für zahlreiche Körperfunktionen in reinster Form

EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Omega-3-Fettsäuren sind bekannt dafür, den Fettstoffwechsel zu unterstützen und können einen Beitrag zu einem gesunden Herz-Kreislauf-System leisten. Omega-3 Fettsäuren sind Bestandteil vieler Zellmembranen im Körper und tragen zur Stabilität und Funktion der Zellen bei. Sie spielen außerdem eine wichtige Rolle bei der Regulation entzündlicher Prozesse und können zur Balance des Immunsystems beitragen. DHA ist ein natürlicher Bestandteil der Netzhaut des Auges und trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei. Eine ausreichende Versorgung mit hochwertigen Omega-3-Fettsäuren, wie sie das Omega-3-Algenöl von Heilnatura bietet, ist daher ein wichtiger Bestandteil einer modernen Ernährung und kann so langfristig zur Unterstützung von Gehirn, Herz und Zellgesundheit beitragen.

Mit 1000 Milligramm DHA und EPA pro Portion ist das hochkonzentriertes Omega-3-Algenöl eine vollwertige pflanzliche Alternative zu Fischöl – vegan, nachhaltig und frei von Meereskontaminanten! Das Produkt weist keinen Fischgeschmack auf; seine flüssige Premium-Form ist für die optimale Aufnahme am besten geeignet. Bereits 21 Tropfen des Omega-3-Algenöls von Heilnatura täglich liefern eine effektive Versorgung mit hochwertigen Omega-3 Fettsäuren.

Exklusivrabatt zur Produkteinführung

>>>Das brandneue Omega-3-Algenöl von Heilnatura kann hier bestellt werden!

Im Rahmen seiner Kooperation mit dem Hersteller konnte Ansage! für seine Leser zur Produkteinführung einen exklusiven Sonderrabatt von 15 Prozent aushandeln. Das Angebot gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Schlagen Sie schnell zu, bevor der Lagererstbestand vergriffen ist! Geben Sie dazu bei Ihrer Bestellung einfach den Gutscheincode “natura15” an!