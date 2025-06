Remigration mit Hilfe der Armee: Los Angeles versinkt im Chaos  

Wir verfolgen zur Zeit die Eskalation in Los Angeles live auf US-Sendern und in sozialen Medien. Was dort geschieht, ist keine Demonstration – es ist ein Aufstand. Polizeifahrzeuge brennen, Beamte werden angegriffen, Geschäfte geplündert. Die Gewalt, fünf Jahre nach ganz ähnlichen Ausschreitungen im Zuge der “Black-Lives-Matter”-Unruhen, erinnert an einen Staat im Zerfall, nicht an eine westliche Demokratie. Die Frage, die sich ein weiteres Mal binnen zwei Wochen nach den Krawallen im Anschluss an das Champions-League-Finale von Paris in Deutschland bang aufdrängt: Kann das auch bei uns passieren?

Ausgelöst wurde die akute Zuspitzung in Los Angeles am vergangenen Freitag infolge einer koordinierte Aktion der amerikanischen Einwanderungsbehörden, deren Ziel es war, über einhundert Personen ohne Aufenthaltsstatus festzunehmen. Verhaftet wurden vor allem Männer aus Zentralamerika, illegale Migranten, von denen etliche stehen im Verdacht stehen, schwerkriminellen Banden wie MS-13 oder der 18th Street Gang anzugehören; militanten Organisationen, die für extreme Gewalt bekannt sind: Enthauptungen, gezielte Angriffe auf Polizei, Einschüchterung von Zeugen. Diese Gruppen operieren nach eigenen Regeln, oft mit automatischen Waffen, und kontrollieren ganze Viertel.

US- Südgrenze: Unter Biden offen wie ein Scheunentor

Unter der Regierung Biden war die Grenze zu Mexiko nahezu offen; in dieser Zeit kamen Millionen illegale Migranten in die USA, darunter auch viele mit kriminellem Hintergrund. Die neue Linie unter Trump sieht konsequente Rückführungen vor – eine Wende, die nun in Straßenschlachten mündet. : In Los Angeles reagierten die gewaltbereiten Gruppen sofort, als von den geplanten Abschiebungen auch solche Migranten betroffen waren, die inzwischen bei ihnen untergekommen waren. Die Polizei spricht zudem von “Krawalltourismus”, von bekannten Demonstranten, die aus anderen Bundesstaaten anreisten und das übliche Chaos im Gepäck haben: Einsatzfahrzeuge wurden angezündet, Barrikaden errichtet, Polizisten mit Flaschen, Steinen und Brandsätzen attackiert.

In Stadtteilen wie Compton und Downtown flogen Molotowcocktails. Supermärkte wurden geplündert, selbstfahrende Taxis abgebrannt. Die Polizei sprach von organisierten Aufständen, nicht von spontaner Wut. Die Wucht überforderte die Behörden im linkswoken, von den Demokraten regierten Kalifornien ähnlich schnell wie im Januar die Krise der Waldbrände: Binnen Stunden geriet die Lage außer Kontrolle, Polizisten wurden in Hinterhalte gelockt, mussten sich zurückziehen. Krankenhäuser meldeten rasch zahlreiche Verletzte unter den Einsatzkräften. Die öffentliche Ordnung war nicht mehr aufrechtzuerhalten; Sperrmüll und Einkaufswagen dienten als Straßensperren, die Innenstadt der zweitgrößten Stadt der USA wurde vielfach zur Kampfzone.

Wer ist hier wirklich “illegal”?

Präsident Trump sah dem Treiben der unfähigen (oder unwilligen) kalifornischen Staatsregierung eine Weile zu, dann reagierte er mit militärischer Präsenz im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten: 300 Soldaten der Nationalgarde wurden nach Los Angeles entsandt, 500 Marines stehen in Bereitschaft. Normalerweise untersteht die Nationalgarde dem jeweiligen Bundesstaat, Trump jedoch nutzte US Code 10, Paragraph 12406, der es der Bundesregierung erlaubt, bei schweren Unruhen auch ohne Zustimmung des Bundesstaates, etwa bei bewaffneten Aufständen (“Insurrection”), einzugreifen.

Die Regierung des Bundesstaates Kalifornien unter Gouverneur Gavin Newsom protestierte prompt scharf. Newsom sprach von einem “illegalen und gefährlichen” Militereinsatz gegen die eigene Bevölkerung. Die angebliche “Illegalität” Trumps wird auch von wütenden linken Medien moniert, die allerdings kein Problem damit hatten, dass illegale Migration die Maßnahmen der Bundeseinwanderungsbehörde erst nötig gemacht hatten. Außerdem konterte Trump, dass Kalifornien seine Sicherheitslage nicht mehr im Griff habe – was Fakt ist: Die Plattform X zeigt Videos von verletzten Polizisten, ausgebrannten Polizeistationen, geplünderten Läden. Selbst städtische Drohnen wurden gestohlen und zur Aufklärung von Polizeipositionen eingesetzt.

Was das alles für uns bedeutet

Deutschland sollte hier sehr aufmerksam und genau hinsehen: Auch bei uns leben mehr als 400.000 illegale, also ausreisepflichtige Migranten, plus eine große Zahl von “Geduldeten”, unter denen sich potenziell eine riesige Zahl an Extremisten Gefährdern befindet. Die Abschiebepraxis ist bei uns – im Gegensatz zu Trump – zögerlich, viele Verfahren dauern Jahre. Weil praktisch niemand durchgreift und die Grenzen weiter sperrangelweit offenstehen, gibt es für die eingewanderten Parallelgesellschaften, kriminelle Clans, religiöse Extremisten, Terrorsympathisanten und Schläfer (derzeit noch) keinen Anlass zum Aufruhr. Doch das könnte sich schnell ändern, wenn wirklich irgendwann einmal der Rechtsstaat wieder durchgesetzt wird. Die staatsfinanzierte linksradikale NGO-“Zivilgesellschaft” steht dann Gewehr bei Fuß, um gemeinsam mit der Asyllobby den Aufstand zu proben.

Hinzu kommt: Latente Gewaltbereitschaft sind auch in vielen deutschen Stadtvierteln keine Randerscheinung mehr. Auch hierzulande könnte sich dieses Potenzial sehr schnell zu Unruhen steigern, sollte der Staat plötzlich seine Linie verschärfen. Die Lektion aus Los Angeles ist eindeutig: Wer das Gewaltmonopol des Staates aufs Spiel setzt, riskiert den Kontrollverlust. Wer Abschiebungen nur auf dem Papier durchführt, der schafft rechtsfreie Räume. Und wenn diese Räume zu brennen beginnen, ist es zu spät für Appelle. Los Angeles zeigt, was passiert, wenn politische Feigheit, organisierte Kriminalität und staatliches Zögern aufeinandertreffen. Dieses Szenario ist nicht auf Kalifornien beschränkt. Es kann auch in Deutschland Wirklichkeit werden, wenn wir nicht handeln. Vielleicht können wir wenigstens davon lernen, wie Trump auch dieses Problems Herr wird. Vorausgesetzt, es gelingt ihm noch.