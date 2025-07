Katherina Reiche, CDU-Wirtschaftsministerin, sagt: „Wir können nicht ein Drittel des Erwachsenenlebens in Rente verbringen.“ Damit beleidigt sie alle Rentner. Die Deutschen, so die Ministerin, sollen also länger arbeiten – am besten bis zur Bahre. Nicht umsonst trat Frau Reiche in die Fußstapfen von Robert Habeck, dem Mann mit der allseits bekannten Mathe-Allergie.

Habeck, der Philosoph im Ministerrang, wollte zwar den Strommarkt reformieren, aber scheiterte schon am kleinen Einmaleins. Dabei ziert doch heute selbst den einfachsten Schreibtisch ein solarbetriebener Taschenrechner, zuverlässig wie ein Finanzbeamter, aber weit weniger ideologisch.

Wenn Reiche rechnen könnte…

Reiche hätte einfach mal einen Blick über den Rhein werfen können, dorthin, wo man das Leben genießt: Nach Frankreich. In unserem westlichen Nachbarland liegt das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei 62,4 Jahren, die Rentenbezugsdauer bei üppigen 23,6 Jahren. Und in Deutschland? Eintritt mit 66,3 Jahren, Rentendauer 19,3 Jahre. Macht im Vergleich ein sattes Minus von über vier Jahren Lebensfreude für deutsche Rentner oder, wie die Franzosen sagen würden: vier Sommer ohne Rotwein.

Möglich, dass die Franzosen so alt werden, weil sie schon mittags in der Kantine zum Rotwein greifen. Entspannung genießen statt Kantinen-Wurst mit Sauerkraug und Cola Zero… oder liegt es daran, dass der Bordeaux dort günstiger ist als Evian-Mineralwasser, und das auch dank üppiger Subventionen aus Brüssel, an denen der deutsche Steuerzahler kräftig mitwirkt?

Plünderung der Rentenkassen

Was Habecks Amtsnachfolgerin nicht nicht sagt: Die Rentenkasse ist nicht einfach so aus dem nichts leer geworden. Es lag auch nicht an der demographischen Schieflage des Generationenvertrags (diese wird ohnehin noch irgendwann brutal durchschlagen). Nein; sie wurde geplündert: Seit 1957 zweigt der Staat Milliarden aus der Rentenkasse ab, um Aufgaben zu finanzieren, die mit Rente nichts zu tun haben, und das immer schamloser: Wiedervereinigung, Migration, Bürgergeld. Bereits 2022 fehlten laut Aktion Demokratische Gemeinschaft (ADG) über 40 Milliarden Euro. Die Rentenkasse wurde so zur staatlichen Nebenbuchhaltung, während man dem Beitragszahler erzählt, er sei Schuld am angeblichen “Rentenloch”. Wäre all das zweckentfremdete Geld im Rententopf geblieben, wären die Renten heute deutlich höher – und die moralischen Appelle aus dem Wirtschaftsministerium überflüssig.

Vier Mal weniger Weihnachten in Deutschland

23,6 Rentenjahre in Frankreich und nur 19,3 Rentenjahre in Deutschland: Das sind über vier Jahre Unterschied. Oder, anders gesagt: Vier entgangene Weihnachten, vier Sommer ohne Gartenstuhl, viermal kein Opa bei der Einschulung. Und wie sieht es in Russland aus? Dort stirbt der durchschnittliche Rentner sogar noch früher. Die Männer dort gehen mit 60 in Rente und leben danach im Schnitt nur noch 14,8 Jahre. Ob’s am billigen Wodka liegt oder an den harten Wintern… wer weiß?

Aber Reiche scheint sich ein Beispiel daran nehmen zu wollen. Will sie wirklich, dass der Deutsche genauso früh stirbt wie der Russe? Hauptsache, man hat vorher noch ordentlich geschuftet – und der Branntwein beim Discounter bleibt billig. Das senkt die Lebenserwartung und macht für die Rentner ihr Los erträglicher: Irgendwie muss man sich über das Debakel ja hinwegtrösten…