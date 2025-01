Rentner sollen Mehrausgaben für Verteidigung finanzieren: Kennen Sie den Unterschied zwischen Kieler Sprotten und Geschichtsvergessenheit?

Kieler Sprotten kommen gar nicht aus Kiel, denn Kiel war der Sage nach lediglich der Verladebahnhof für die Sprotten aus Eckernförde. Aber das Institut für Weltwirtschaft (IfW) ist mit seinem Präsidenten Professor Dr. Moritz Schularick direkt in Kiel angesiedelt. Aus einem “Spiegel”-Interview wird Schularick von “msn” direkt und indirekt mit den folgenden Worten zitiert: „Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), hat eine stärkere Beteiligung von Ruheständlern an höheren Verteidigungsausgaben ins Gespräch gebracht. ‚Mittel- und langfristig wird es nicht ohne Kürzungen und Umschichtungen im Haushalt gehen‘, sagte der Ökonom dem Magazin ‚Spiegel‘. ‚Um nennenswerte Summen zu erreichen, wird man auch an das Rentensystem herangehen müssen.‘“ Über Schularick heißt es dort weiter: „Es gehe dabei auch um Generationengerechtigkeit, führte er weiter aus und übte dabei auch Kritik: ‚Es war die ältere Generation, die es versäumt hat, in den vergangenen Jahrzehnten ausreichend in unsere Sicherheit zu investieren‘, sagte er. ‚Stattdessen hat sie die Friedensdividende konsumiert.‘ Auch habe sie es unterlassen, das Rentensystem zukunftssicher zu machen. ‚Deshalb wäre es schwierig, wenn die Älteren nun ihren Beitrag zur Stärkung der Verteidigung verweigern würden‘, sagt der Volkswirt. ‚Zumal die Jüngeren ja schon die Kredite, die dafür jetzt notwendig werden, bedienen müssen.‘“

Anscheinend besteht die historische Brille des Herrn Professors aus Milchglas. Aber dem kann man ja mit nachprüfbaren Fakten abhelfen:

Bis zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1990 war die deutsche Bundeswehr eine international hoch angesehene Verteidigungsarmee (ihr Maskottchen war damals der Igel). Danach wurde zunächst die Volksarmee der DDR in die Bundeswehr integriert und später dann der Einsatzbereich der Bundeswehr zunehmend internationalisiert. Der letzte und entscheidende Schritt zur Marginalisierung der deutschen Streitkräfte bestand schließlich in der Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht 2010 unter dem damaligen CDU-Verteidigungsminister Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, mit Billigung und auf Betreiben Merkels.

Wegkonsumierte Friedensdividende

Guttenberg ist Jahrgang 1971, und und wenn wir nun schon mal bei biographischen Daten sind, dann holen wir uns aus Wikipedia auch doch gleich noch das Geburtsjahr Herrn Professor Dr. Moritz Schularicks dazu 1975. Und so müssen wir tatsächlich feststellen, dass die Bundeswehr durch die Vertreter der Generation Guttenberg / Schularick ruiniert worden ist, die auch selbst die Friedensdividende ratzeputz wegkonsumiert hatte – was nun wiederum den Alten angehängt werden soll. Die aber hatten ihren Wehrdienst längst abgeleistet und waren zu dieser Zeit in Teilen sogar schon in Rente; jene Rente von der man ihnen heute anlastet, sie hätten sie nicht zukunftssicher strukturiert. Nun ist die deutsche Rentenversicherung allerdings als direktes Umlagesystem angelegt, bei dem die aktiven Berufstätigen das Rentenaufkommen zeitgleich durch ihre Beiträge finanzieren – zumindest und der Theorie, faktisch nimmt der steuerfinanzierte Bundeszuschuss zur Aufrechterhaltung des Systems jedes Jahr zu; für die heutigen Rentner allerdings halt das Umlageprinzip noch weitgehend, und so kann ein wirklich seriöser Wirtschaftswissenschaftler den Alten von heute also nicht vorwerfen, sie hätten nichts für die Rente getan – sonst würden sie nämlich gar keine beziehen.

Abschlussfrage: Kann es vielleicht sein, dass heute in der modernen Wirtschaftswissenschaft der Begriff „Volkswirt“ als Steigerung von „Philosoph“ verwendet wird? Nun, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hat sich hier ein Professor aus Kiel als personifizierte Geschichtsvergessenheit entpuppt.. Schularick scheint sich damit geradezu für das Amt eines künftigen “Bündniswirtschaftsministers” unter dem “Bündniskanzler Habeck” zu empfehlen…