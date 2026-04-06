Replik an Bischof Wilmer: Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen wider deinen nächsten!

Seit dem 24. Februar dieses Jahres ist der Hildesheimer Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ Hildesheim neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gewählt. In seiner Abschlusspressekonferenz der Frühjahrs-Vollversammlung am 26. Februar 2026 in Würzburg erklärte er wörtlich: „Völkischer Nationalismus und menschenverachtende Parolen der AfD haben in der katholischen Kirche keinen Platz. […] Wir appellieren an die Menschen in unserem Land, genau hinzuschauen und sich nicht von den vordergründig attraktiv gemeinten Klängen der AfD verführen zu lassen. Von Würzburg aus sage ich deutlich: Wehret den Anfängen! Und ich füge hinzu: Schützen wir unsere Demokratie!“ Diese Position knüpft an die DBK-Erklärung von 2024 „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“ an, in der die Bischöfe völkisches Denken theologisch ablehnen und explizit auf die AfD Bezug nehmen.

Ich habe dazu gerade anlässlich Ostern eine Frage an den Herrn DKB-Vorsitzenden: Heute schon Ihren Bonhoeffer gelesen, Herr Bischof Wilmer? Dessen theologische Maßstäbe für das Handeln der Kirche gegenüber dem Staat sollte man sich gerade in diesen Zeiten noch einmal ins Gedächtnis rufen. Dietrich Bonhoeffer unterschied in seinen Überlegungen drei Aufgaben der Kirche gegenüber dem Staat: Erstens den Staat an seine Verpflichtung zu Recht und Ordnung zu erinnern, wobei sowohl ein Zuwenig als auch ein Zuviel an Ordnung problematisch ist; zweitens den Opfern staatlichen Fehlverhaltens beizustehen; und drittens bei dauerhaftem systematischem Versagen „dem Rad selbst in die Speichen zu fallen“. Diese Unterscheidung bildet einen zentralen Bezugspunkt für die Bewertung kirchlichen Handelns in verschiedenen historischen und gegenwärtigen Kontexten.

Die Haltung der Kirchen gegenüber der AfD

Die Praxis vieler evangelischer Landeskirchen und katholischer Bistümer, Pfarrer oder Ehrenamtliche wegen einer Kandidatur oder Nähe zur AfD von Ämtern auszuschließen, steht in Spannung zu Bonhoeffers Forderung, dass kirchliche Ämter und Zugehörigkeit ausschließlich nach Glaubensgesichtspunkten zu beurteilen sind. Ein konkretes Beispiel ist der Fall des evangelischen Pfarrers Martin Michaelis in Quedlinburg: Er kandidierte 2024 als Parteiloser auf einer AfD-Liste für den Stadtrat und verlor daraufhin seine Beauftragung für den Pfarrbereich Gatersleben. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland leitete ein Disziplinarverfahren ein. Kirchenvertreter und die DKB haben die AfD wiederholt als „völkisch-nationalistisch“ und mit dem christlichen Menschenbild grundsätzlich inkompatibel bezeichnet, am markantesten eben in der eingangs zitierten Erklärung „Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar“. Gleichzeitig jedoch haben dieselben Kirchen kein Problem, weiter Kirchensteuern auch von AfD-Wählern einzunehmen, und äußern sich zurückhaltend zu staatlichen Maßnahmen gegen legale Opposition.

Die pauschale Behauptung, die AfD sei “völkisch-nationalistisch” oder “rassistisch”, ist eine durch Medien und Altparteien seit Jahren behauptete Zuschreibung, die auch durch permanente und pausenlose Wiederholung nicht wahrer wird. Sie findet sich nirgendwo in im offiziellen Bundesparteiprogramm, in irgendeinem Landesprogramm oder in parlamentarischen Initiativen der Bundestags- und Landtagsfraktionen belegt. Das Grundsatzprogramm von 2016 und das Bundestagswahlprogramm 2025 sprechen von „deutscher Leitkultur statt Multikulturalismus“, fordern die Erhaltung der deutschen Kultur, Sprache und Identität, eine gesteuerte Einwanderung qualifizierter Fachkräfte, die Begrenzung irregulärer Zuwanderung und eine „Rückführungsoffensive“ bei fehlender Integrationsbereitschaft oder Kriminalität. Das alles sind grundgesetzkonforme und rechtsstaatlich basierte Forderungen. Die Partei distanziert sich explizit von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und betont kulturelle und wertebezogene Kriterien für Integration und Staatsangehörigkeit. Solche Positionen sind allenfalls konservativ-national und restriktiv in der Migrationspolitik, aber weder “völkisch” noch “rassistisch”

Aus dem Kontext gerissene Zitate und vorsätzliche Fehlinterpretationen

Die dem zum Trotz dauerperpetuierten Vorwürfe stützen sich auf teils bösartig aus dem Sinnzusammenhang gerissene öffentliche Äußerungen einzelner Parteifunktionäre und Ex-Mitglieder, ferner auf Interpretationen von Begriffen wie „Leitkultur“ und “Remigration” sowie auf das vom Verfassungsschutz zusammengetragene Material, wobei auch hier – Stichwort “AfD-Gutachten” – die zugrundegelegten Aussagen und Zitate überwiegend aus dem Kontext gerissen und interpretiert werden. Sie lesen sich fast eins zu eins wie die Einträge auf der Satireseite „AfD-Verbot“ des “Zentrums für politische Schönheit”. Nicht von ungefähr hat das Verwaltungsgericht Köln im Februar 2026 die Hochstufung der Bundes-AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ durch den Verfassungsschutz im Eilverfahren vorläufig gestoppt, weil die Belege für eine Gesamtpartei nicht ausreichten. Die Partei bleibt damit ein Verdachtsfall, ist aber nicht verboten.

Gilt das auch für die Migrationspolitik? Ja! Die gleichen Maßstäbe Bonhoeffers lassen sich auf die kirchliche Haltung zur Migrationspolitik anwenden. Die AfD fordert in ihrem Programm eine Begrenzung irregulärer Zuwanderung, die besagte „Rückführungsoffensive“ bei fehlender Integrationsbereitschaft oder Straftaten, außerdem eine gesteuerte Einwanderung qualifizierter Fachkräfte sowie eine Priorität deutscher Leitkultur und Identität. Diese Positionen werden von großen Teilen der evangelischen und katholischen Kirchenleitung als unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild oder als Ausdruck völkischen Nationalismus kritisiert. Die Kirchen unterstützen hingegen häufig eine offene Aufnahmepolitik, Kirchenasyl und weitreichende Familiennachzüge und warnen vor einer Verschärfung des Asylrechts.

Warum äußert sich die Kirche nicht zu den negativen Folgen der Migrationspolitik?

Die Kirchen äußern sich sehr wohl zu Migrationsfragen – allerdings fast ausschließlich in Richtung einer menschenwürdigen, offenen Aufnahmepolitik und gegen Verschärfungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Stellungnahmen der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche Deutschland und einzelner Bischöfe betonen regelmäßig die Würde jedes Menschen, die Pflicht zur Aufnahme Schutzsuchender und die negativen Folgen von Begrenzungen wie dem Stopp des Familiennachzugs für Integration und Familienzusammenführung. Negative Begleiterscheinungen ungesteuerter oder massiver Zuwanderung – etwa Überlastung von Kommunen, Schulen und Sozialsystemen, Integrationsdefizite, erhöhte Kriminalitätsbelastung in bestimmten Deliktbereichen oder kulturelle Spannungen – werden hingegen in offiziellen kirchlichen Verlautbarungen kaum oder gar nicht thematisiert. Stattdessen dominieren Appelle gegen „Populismus“, „Ausgrenzung“ und „Stimmungsmache gegen Migranten“.

Dieses einseitige Schweigen oder Herunterspielen steht in Spannung zu Bonhoeffers erster Aufgabe der Kirche: den Staat nüchtern an Recht und Ordnung zu erinnern. Ein Zuwenig an Ordnung (fehlende Steuerung von Zuwanderung mit Folgen für inneren Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt) wäre nach seinen Kategorien ebenso zu mahnen wie ein Zuviel. Die Kirche scheint hier vor allem die Opfer irregulärer Migration in den Blick zu nehmen, während die Opfer von Überlastung und Konflikten innerhalb der Aufnahmegesellschaft weitgehend unsichtbar bleiben. Haben diese Opfer und potenziellen Opfer denn keine Würde, die es zu schützen gilt?

Bonhoeffer hätte an die Pflicht zu Recht und Gesetz erinnert

Ich warte bis heute auf eine Stellungnahme der Kirche zu den Gewalttaten gegen ihr Volk – etwa den hohen Zahlen an Messerangriffen oder den ausufernden Gruppenvergewaltigungen und Vergewaltigungen an westlichen Frauen. Oder zumindest auf eine nüchterne Anerkennung der Sachlage anhand der Polizeilichen Kriminalstatistiken und Auswertungen des Bundeskriminalamts . Bonhoeffer hätte die Kirche aufgefordert, den Staat nüchtern an seine Pflicht zu Recht und Ordnung zu erinnern – auch und gerade in der Migrationspolitik. Ein Defizit an Ordnung – etwa durch ungesteuerte Massenzuwanderung mit Folgen für innere Sicherheit, Sozialsysteme und gesellschaftlichen Zusammenhalt – ist nach Bonhoeffers Kategorien ebenso problematisch wie ein Übermaß an Ordnung durch unverhältnismäßige Unterdrückung. Die Kirche soll Opfer staatlichen oder gesellschaftlichen Fehlverhaltens schützen, unabhängig von ihrer Herkunft, und nicht pauschal eine Seite diffamieren oder schikanieren.

Die aktuelle kirchliche Kritik an restriktiven migrationspolitischen Vorschlägen – auch der Union! – folgt demselben Muster wie bei der AfD-Ausgrenzung und der Corona-Politik: Die Kirche übernimmt weitgehend ein staatliches oder gesellschaftliches Mehrheitsnarrativ, statt unabhängig konkrete Folgen zu prüfen – etwa Belastungen für Kommunen, Integrationsprobleme oder Kriminalitätsstatistiken – und den Staat an Recht und Frieden zu mahnen. Der Vergleich mit dem Verhalten der Kirchen während der Corona-“Pandemie” zeigt ein ähnliches Muster der Anpassung in den Jahren 2020 bis 2022: Gottesdienste wurden eingestellt oder stark eingeschränkt, Kirchen blieben monatelang geschlossen, und viele Kirchenführer unterstützten die staatlichen Vorgaben einschließlich 2G/3G-Regeln oder Impfappellen. Kritische Stimmen zu Kollateralschäden wie Einsamkeit, psychischen Belastungen oder dem Ausfall leiblicher Gemeinschaft blieben marginal.

Tendenz der Kirchen zur blinden Übernahme erwünschter Mehrheitsmeinungen

In allen drei Bereichen – der Auseinandersetzung mit der AfD, der Migrationspolitik und dem Umgang mit der Corona-Politik – zeigt sich eine Tendenz, dass die Kirche staatliche oder gesellschaftliche Mehrheitsmeinungen übernimmt, statt ihre Eigenständigkeit zu wahren. Bonhoeffer betonte in seiner Ethik, dass die Kirche dort kritisch eingreifen muss, wo staatliches Handeln den Zugang zum Glauben verhindert oder Recht und Frieden systematisch verletzt. Er forderte nüchterne Prüfung konkreter Positionen am Evangelium und am Grundgesetz, ohne pauschale Diffamierung oder Schikanierung. Ob die heutigen Verantwortlichen in EKD und Bischofskonferenz Bonhoeffers Schriften überhaupt noch lesen geschweige denn ernst nehmen, ist fraglich. Doch seine Mahnung bleibt zeitlos: Die Kirche muss dem Staat gegenüber frei bleiben, sonst verliert sie ihren Auftrag.

Wenn sie schon nicht Bonhoeffer beherzigen, sollten sie vielleicht wenigstens das achte Gebot respektieren: „Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten“ – (Exodus 20,16 respektive Deuteronomium 5,20). Dieses Gebot ist sachlich simpel nachvollziehbar: Es fordert, bei der Beurteilung anderer – auch politischer Akteure! – bei nachprüfbaren Tatsachen zu bleiben und keine unbelegten oder pauschalen Zuschreibungen zu machen, die den Nächsten in seiner Ehre oder Handlungsfähigkeit beschädigen. Pauschale Etikettierungen wie „völkisch-nationalistisch“ oder „rassistisch“ für eine gesamte Partei und ihre Wähler zu verwenden, ohne dass diese im offiziellen Programm klar verankert wären, tangieren genau diesen Bereich. Das gilt unabhängig davon, ob man die Positionen der AfD teilt oder ablehnt.

Ausblendung des Problems Islam

Darüberhinaus hätte die Kirchen genug Themen, wo sie wahrlich in brennender Sorge sein müsste. Zum Beispiel sollte sie dringend prüfen, ob der Islam wirklich mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Der AfD geht es nicht darum, wer den „besseren Gott“ hat – Christen oder Muslime. Die AfD steht hier natürlich für den christlichen Gott, doch selbstverständlich gilt die Religionsfreiheit, die auch von der Partei ohne Wenn und Aber respektiert wird. Es geht im Fall des Islam allerdings schon lange nicht mehr nur um Religion, sondern vielmehr um eine mit ihm untrennbar verbundene politische Weltanschauung und die Frage, ob die von vielen muslimischen Einwandern mitgebrachten religiösen, rechtlichen und gesellschaftlichen Position mit unserem Gesellschaftssystem, mit Recht und Ordnung vereinbar ist und tatsächlich die vielbeschworene “Integration” fördert, oder nicht eher die Gesellschaft vor eine Zerreißprobe stellt. Ihr Glaube, ihr Rechtssystem sowie ihre gesellschaftliche Prägung werfen für jeden Deutschen – und unabhängig davon auch die Kirche – die Frage der Vereinbarkeit auf.

Diese Frage zu stellen ist nicht nur legitim, sondern notwendig, insbesondere, da weiterhin mehrheitlich Muslime zuwandern und der Islam immer einflussreicher wird in Deutschland. Sie begründet weder Islamophobie noch Islamfeindlichkeit und auch keinen Rassismus. Sie begründet erst recht keine Verwandtschaft der AfD mit der Nazi-Ideologie. Sie drückt eine gesunde, notwendige Sorge über die Zukunft der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aus, die sich unter anderem angesichts aktueller Studienresultate aufdrängt, wonach fast die Hälfte der Muslime unter 40 in Deutschland der Scharia den Vorrang gegenüber dem Grundgesetz geben und eine Mehrheit der jugendlichen Muslime hierzulande das Kalifat für die beste Herrschaftsform handeln.

Kritik an Islam und Scharia müssen erlaubt sein!

Das sind Fragen, denen sich dringen auch die Kirchen stellen müssen und die diskutiert werden müssten. Kritik an Islam und Scharia müssen erlaubt sein – und sind nicht mit Bannbegriffen wie „Rassismus“ , „Diskriminierung“ oder gar „Volksverhetzung“ zu belegen. Statt uns als AfD, die wir diese Probleme offen ansprechen und sie selbstverständlich auch in der Migrationsdebatte berücksichtigt sehen wollen, zu verteufeln und uns in die gedankliche Nähe der Nationalsozialisten zu rücken (ein infames Vorgehen, das ich übrigens als unerträgliche Verharmlosung des Holocausts empfinde), sollte die Kirche zur Besinnung kommen. Der AfD eine “Arier-Blut-und-Boden”-Gesinnung unterjubeln zu wollen, ist der Gipfel aller Lügen. Wir wollen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Rechtsstaat und gleiches Recht für alle. Wir wollen keine Unterwerfung unseres Rechtssystems und keine Paralleljustiz auf Grundlage der Scharia. Wir wollen keine Judenverfolgun der gar -vernichtung, ganz im Gegenteil setzen wir uns für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ein. Und wir sind gegen Euthanasie und ordnen die Menschen nicht in wertes oder unwertes Leben. Alle – sexuelle und religiöse Minderheiten, auch integrationsbereite Migranten und jeder Mensch, der sich an die Regeln hält – sollen hier genauso sicher und unbehelligt leben können wie alle Einheimischen auch.

Die Autorin ist AfD-Bundestagsabgeordnete und religionspolitische Sprecherin ihrer Partei.