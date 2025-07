Reschkes Rotzfernsehen

Während “unsere Demokratie” im besten Deutschland aller Zeiten ein Oppositionsverbot vorantreibt, Hakenkreuze auf Wahlzettel schmiert, Abgeordneten der AfD das Mikrofon abdreht und ihre Bürgermeisterkandidaten von der Wahl ausschließt, sorgt der zwangsgebührenfinanzierte deutsche Staatsfunk für die passende Propaganda, wobei aktuell vor allem die ARD die Speerspitze der Zersetzung und Diffamierung politisch Andersdenkender bildet. Nur wenige Tage, nachdem das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel in einer im offenbar konzertierten Inszenierung von Sender, Polizei und wohlorchestrierten NGO-Provokateuren durch akustische Störmanöver eines linksradikalen “Künstlerkollektivs” und einstudierter “Scheiß AfD”-Choräle niedergebrüllt bzw. so gut wie unhörbar gemacht wurde, legte nun NDR-Hetzsirene Anja Reschke vom NDR nach: In ihrer schauderhaften Sendung „Reschke Fernsehen“, die “ZDF Royal” ihres ZDF-Kollegen Jan Böhmermann in puncto Niveaulosigkeit in nichts nachsteht, arbeitete sich Reschke nun an der AfD-Familienpolitik ab.

„Wussten Sie, dass es in Deutschland eine Partei gibt, die so richtig sexbesessen ist?“, begann Reschke ihren zum Fremdschämen primitiven Beitrages, in dem sie sich über die Forderung der AfD mokierte, dass deutsche Frauen mehr Kinder bekommen sollten. Dazu wurden mehrere völlig aus dem Zusammenhang gerissene Kurz-Clips eingespielt, in denen AfD-Politiker Worte wie „Dildos“, „Vagina“, „Masturbationsräume“ und „Tittensozialismus“ sagen. „Die AfD ist für Sex und Erotik – jedenfalls, wenn am Ende eine deutsche Familie herauskommt“, kommentierte Reschke, die sich zur Verstärkung eine Sprechpuppe als Stichwortgeber für ihre dümmlichen Kommentare an die Seite gestellt hatte.

Frauen, die Kinder rauspressen

Reschkes eigener Vorschlag hingegen zur Bekämpfung des Geburtenrückgangs lautet natürlich, was sonst, noch mehr Migration: „Um dem demographischen Wandel entgegenzuwirken, braucht Deutschland mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Migration.” Das war dann natürlich, wohlgemerkt, keine Satire, wenn es um einstudierte Narrative des linken Mindset geht, wird Reschke bierernst: Allein durch mehr Geburten werde sich der akute Fachkräftemangel nämlich nicht beheben lassen und so viele deutsche Fachkräfte könnten Frauen „gar nicht rauspressen“, so Reschke (die immerhin selbst zwei von ihrem Ehemann und NDR-Sportreporter Hasso Reschke inseminierte Kinder rausgepresst hat).

Wie es in Reschkes Kopf aussieht, zeigte auch diese Szene: Ein Video des AfD-Politikers Maximilian Krah, der traditionelle Familien als „Mama-Papa-Kind-Familie“ definierte, kommentierte ihre Handpuppe mit den Worten: „Ach, das waren noch Zeiten“, was Reschke zu der Rückfrage veranlasste: „Meinst du die Zeiten, als Vergewaltigung in der Ehe noch legal war, Frauen nicht arbeiten durften ohne die Zustimmung ihres Ehemannes, als an die gleichgeschlechtlichen Ehen noch gar nicht zu denken war?“ Blasierter Hohn und kulturelle Selbstverachtung triefen da aus jeder Pore, zumal Reschke selbst ja das hier lächerlich gemachte Familienmodell Krahs lebt. Doch als modern-progressiv gelten in Reschkes Welt nur queerbunt-gelebte Regenbogenentwürfe und wer etwas anderes befürwortet, ist ein reaktionärer misogyner Nazi. Natürlich gilt dieser Vorbehalt nur für weiße einheimische Biodeutsche, die zu Reschkes AfD-Feindbild passen. Für die Migranten, von denen Deutschland für Reschke noch viel mehr braucht, dürfen ruhig mittelalterliche bis steinzeitliche Familienstrukturen gelten, mit zwangsverheirateten Frauen als vollverschleierte Gebärmaschinen, Gewalt in der Familie, Ehrenmorden und gerne auch Polygamie. Schön bunt und FCK AFD.

Unrettbar aktivistisch unterwandert

Natürlich durften in Reschkes Show auch ahistorische Vergleiche zur Familienpolitik der Nazis und der DDR nicht fehlen: So schreckte sie nicht einmal davor zurück, ihre eigene NDR-Kollegin Julia Ruhs – der wohl einzigen prominenten ARD-Journalistin, die nicht linksradikal ist – anzugehen. „Aber ihr sollt doch jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle Meinungen zu Wort kommen lassen, auch wenn sie ein bisschen rechtsextrem sind“, so die Handpuppe – und dann: „Das ist doch klar“, wobei das Wort „klar“ ostentativ betont wurde. Genau wie in Reschkes anschließender Antwort: „Ja – klar“. Mit dieser schlecht kaschierten Anspielung auf die Sendung „Klar“ von Ruhs, die sich in ihrer ersten Folge am 9. April dem Thema „Migration: Was falsch läuft“, gewidmet hatte und damit einen Proteststurm der NDR-Belegschaft ausgelöst hatte, zeigte Reschke, was sie von abweichenden Ansichten hält und dass sie zu der Mehrheit der NDR-Bediensteten gehört, die lieber weiterhin ein irreführend-positives Bild der Migrationspolitik und ihrer Folgen zeichnen will. Ruhs sollte sich spätestens jetzt überlegen, ob sie sich wirklich noch weiter als journalistisches Feigenblatt für solch einem niederträchtigen Gesinnungsgulag hergeben will, denn wer solche Kollegen wie Reschke hat, der braucht keine Feinde mehr.

Letzt unterstrich Anja Reschke mit ihrem neuerlichen unappetitlichen Machwerk nur erneut die unbedingte Notwendigkeit der ersatzlosen Zerschlagung und Abschaffung des gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesens, das unrettbar aktivistisch unterwandert und an Haupt und Gliedern unreformierbar ist. Wer schon nach dem Weidel-Interviewskandal darüber nachdachte, keine Gebühren mehr für diesen Propagandamüll zu blechen, wird spätestens jetzt in dieser Absicht bestärkt worden sein.