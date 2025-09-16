„Rest in Piss“: Todeswünsche sind weder Kritik noch Meinungsäußerung

Du merkst, dass du in Deutschland bist, wenn du in all den Tagen seit Charlie Kirks Ermordung auf Social Media den abartigsten Jubel, die ekelhaftesten Rufe nach noch mehr Gewalt gegen „solche Nazis“, die unsäglichsten Lügen und Verleumdungen über das Mordopfer zu Gesicht bekommst (du also einen kompletten Zivilisationsbruch von links bestaunen darfst, der dann in den Staaten tatsächlich auch arbeitsrechtliche Konsequenzen hat) – und die demokratischen Qualitäts-Medien hierzulande beklagen, dass „Kirk-Kritiker jetzt ihre Jobs verlieren“.

Leute…! Nein, du bist kein „Kirk-Kritiker“, wenn du schreibst, wie sehr es dich freut, dass Kirk tot ist und das du hoffst, dass der Kugel beim Einschlag nicht schlecht wurde, oder wenn du wie das ehemalige sächsische Grünen-“Chef_In” Jürgen Kasek ein „Charly Kirk, Rest in Piss“ teilst mit dem Wunsch, dass ihm seine Anhänger nachfolgen mögen! Dieses öffentliche Feiern und Befeuern von Mord und politischer Gewalt hat absolut nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun!

Morgendliche Rollkommandos

Und am allerwenigsten in einem Land, wo du vielleicht selber früh um sechs von einem Rollkommando der Polizei aus dem Bett geholt wirst, weil du als kleine Sabine vom Büro nebenan mit vielleicht 250 Facebook-Freunden ein Meme geteilt hast, in dem Habeck ein Zitat in den Mund gelegt wird, das er zwar nicht wortwörtlich, aber sinngemäß geäußert hat, weshalb der in seiner Ehre zutiefst verletzte Herr Bundeswirtschaftsminister deswegen persönlich Anzeige erstattete. Oder weil du generell die Politik der letzten zehn, fünfzehn Jahre einfach nur geisteskrank und destruktiv findest und das genauso ausdrückst. Einem Land, wo Konservative wie der ehemalige Bundesverfassungsschutzchef Maaßen oder der frühere “Welt”-Redakteur Matthias Matussek für öffentlichen Widerspruch gegen Kanzlerinnen-Fakenews (“Hetzjagden von Chemnitz”) oder für ein unpassendes Smiley auf einem X-Beitrag ihren Job verloren (um nur zwei Beispiele zu nennen). Und wo manche wahrscheinlich am liebsten schon Leute nur dafür gefeuert sehen würden, dass diese ihre lächerlichen und beknackten Phantasie-Pronomen nicht benutzen.

Liebe Genoss_Innen: Willkommen in der Cancel-Kultur, die ihr für andere erschaffen habt. Von euch lernen hieß von den Besten lernen!