RFK’s historische Rede zur künftigen Trump-Unterstützung: Prompt folgen die Diffamierungen

Der bedenkliche gesellschaftlich-kulturelle Zustand der meisten westlichen Demokratien ist maßgeblich auf die absolute Skrupellosigkeit vergifteter, weltanschaulich doktrinärer Medien zurückzuführen. In den USA wird dies aktuell einmal mehr an dem erbärmlichen Versuch ersichtlich, Robert F. Kennedy Jr.zu demontieren, kaum dass er seine Unterstützung für Donald Trump angekündigt hat. Es dauerte keine zwei Tage, bis urplötzlich Vorwürfe gestreut wurden, die “RFK” als einstigen Drogendealer zu seinen Studienzeiten „entlarven“ sollen. Kurt Andersen, ein Autor des Magazins „The Atlantic“, brachte aus heiterem Himmel die Behauptungen auf, während seiner Studienzeit in Harvard in den 1970er Jahren Kokain im Wert von 40 Dollar von Kennedy und dessen Bruder Joseph gekauft zu haben. Solange RFK als demokratischer Politiker und dann als unabhängiger Präsidentschaftskandidat auf eigenem Ticket unterwegs war, erachtete er diese Enthüllung offenbar für nicht publikationswürdig; doch jetzt, da der JFK-Neffe aus dem Rennen ausstieg, in den Bannkreis des Bösen trat und dem Leibhaftigen Trump ins Amt zu verhelfen schwor, fällt es ihm plötzlich ein.

So erfolgte nun der durchschaubare Demontageversuch: Kennedy, so Andersen, „schenkte mir eine Linie aus, die ich probieren sollte, und reichte mir einen eineinhalb Zentimeter langen Plastikstrohhalm zum Trinken. Ich schnaubte. Wir unterhielten uns eine Minute lang. Ich habe ihm, glaube ich, 40 Dollar in bar bezahlt“. Abgesehen davon, dass diese Geschichte höchstwahrscheinlich frei erfunden ist: Selbst wenn dies wahr wäre, so zeugt es von einer bemerkenswerten Armseligkeit und Niedertracht, diese Anekdote nun nach 50 Jahren mit einem Brimborium auszubreiten, als handele es sich um einen zweiten Watergate-Skandal.

Durchschaubarer Demontageversuch

Dass zwei Angehörige des millionenschweren Kennedy-Clans Kokain für 40 Dollar verkauften, ist zumindest zweifelhaft, ließe sich aber noch als Jugendsünde nachvollziehen. Zudem ist lange bekannt, dass Kennedy, dessen Onkel und Vater 1963 beziehungsweise 1968 aus politischen Gründen ermordet wurden, lange mit verschiedenen Süchten kämpfte und selbst wenn, wie Millionen Amerikaner dieser Generation damals permanent, ein paar Drogeneskapaden passiert wären, wäre dies in Anbetracht der traumatischen Erfahrungen von RFK in seiner Kindheit und Jugend mehr als verständlich. So oder so: Nicht nur juristisch ist dies heute irrelevant.

Andersen gibt unumwunden zu, dass er ausgerechnet jetzt mit dieser Geschichte um die Ecke komme, weil Kennedy seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen habe und nun Donald Trump unterstütze – mit einer allerdings haarsträubenden Argumentation: „Wenn [Trump] Präsident wird, worauf Kennedy jetzt hinarbeitet, will er anfangen, Drogenhändler hinzurichten“, faselt er. RFK selbst habe dies zumindest 2018 und 2022 erklärt. Das also soll der mehr als erbarmungswürdige Vorwand sein, mit dem er seine Denunziation Kennedys nun verbrämt. In Wahrheit geht es einzig und allein um politische Sabotage Trumps und gleichzeitige Rache dafür, dass Kennedy, dessen Familie untrennbar mit der Partei der Demokraten verbunden ist, nun dem Satan Trump den Rücken stärkt.

Vernichtende Kritik an den Democrats

Die Begründung Kennedys selbst für diesen durchaus spektakulären Schritt ist dabei höchst substantiiert und nachvollziehbar, und seine Rede von Freitag Abend, in der er diese vortrug, kann schon heute zu den großen historischen Reden der US-Geschichte gezählt werden. Darin übte er vernichtende Kritik an der derzeitigen links-woken Ausrichtung der Demokraten und rief seine Anhänger zur Wahl Trumps auf. Die Befürchtung, dass diese Unterstützung das Zünglein an der Waage zugunsten Trumps in einigen Swing States sein könnte, ist der wahre Grund für dieses plumpe und durchschaubare Schmierentheater, dessen aufgesetzte Empörung schier unerträglich ist.

Der Buchautor und Schriftsteller Collin McMahon (Autor von “George Soros‘ Krieg” und “Der Zensurkomplex” sowie – ganz aktuell – “Trump gegen den Deep State” ), selbst US-Amerikaner, hat sich die Mühe gemacht, Robert F. Kennedy Jr.’s Rede vom 23. August 2024 zu übersetzen. Ansage! dokumentiert diese nachfolgend.

RFK’s historische Rede in deutscher Übersetzung

„Tyrannen fürchten die Lüge nicht. Sie fürchten die Wahrheit.”

Vor sechzehn Monaten, im April 2023, habe ich meine Kampagne für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten gestartet. Ich begann diese Reise als Demokrat, in der Partei meines Vaters und meines Onkels. Es ist die Partei, der ich meine Treue geschworen habe, lange bevor ich alt genug war, um zu wählen. Ich besuchte meinen ersten Parteitag der Demokraten 1960, im Alter von sechs Jahren.

Damals waren die Demokraten die Verteidiger der Verfassung und der Bürgerrechte.

Die Demokraten standen gegen Tyrannei, gegen Zensur, gegen Kolonialismus, Imperialismus und ungerechte Kriege. Wir waren die Partei der Arbeiter und der Arbeiterklasse.

Die Demokraten waren die Partei der Regierungstransparenz und die Verfechter des Umweltschutzes.

Unsere Partei war die Bastion gegen die Wall Street und die Finanzwelt. Treu ihrem Namen war sie die Partei der Demokratie.

Wie Sie wissen, habe ich diese Partei im Oktober verlassen, weil sie sich so dramatisch von den Kernwerten, mit denen ich aufgewachsen bin, entfernt hatte.

Sie war zur Partei des Krieges, der Zensur, der Korruption, der Pharmarindustrie, der Internetriesen, der Agrarindustrie und der Wall Street geworden.

Als die Demokratische Partei die Demokratie aufgab, indem sie die Vorwahlen absagte, um den geistigen Verfall des amtierenden Präsidenten zu kaschieren, habe ich die Partei verlassen, um als Unabhängiger zu kandidieren.

Der Mainstream der amerikanischen Politik und des Journalismus verspottete meine Entscheidung. Die gängige Meinung sagte, es sei unmöglich, als Unabhängiger auf den Stimmzettel zu kommen, da jeder US-Bundesstaat ein unüberwindliches Durcheinander willkürlicher Regeln für die Unterschriftensammlung aufweist.

Ich bräuchte über eine Million Unterschriften, etwas, das kein Präsidentschaftskandidat in der Geschichte je erreicht hatte, und dann bräuchte ich ein Team von Anwälten und Millionen Dollar, um alle rechtlichen Herausforderungen von den Demokraten abzuwehren.

Die Skeptiker sagten, unsere Kampagne sei wie Sisyphus auf einem Berg aus Glas.

Wir haben jedoch all diesen Unkenrufen getrotzt.

Wir haben das geschafft, weil wir unter dem Radar der Mainstream-Medien eine massive unabhängige politische Bewegung inspiriert haben. Mehr als 100.000 Freiwillige meldeten sich zur Stelle, um den Niedergang unseres Landes abzuwenden. Viele arbeiteten 10 Stunden am Tag, manchmal bei Schneestürmen oder bei sengender Hitze.

Sie opferten Monat für Monat Zeit mit der Familie, persönliche Verpflichtungen und Schlaf, beflügelt von einer gemeinsamen Vision eines Landes, das von seinen Spaltungen geheilt ist. Sie richteten Tische in Kirchen und auf Bauernmärkten auf. Sie gingen von Tür zu Tür.

In Utah und New Hampshire sammelten Freiwillige Unterschriften im Schneesturm. Sie überredeten Menschen auf der Straße in der eisigen Kälte, stehenzubleiben, sich die Handschuhe auszuziehen und leserlich zu unterschreiben.

Während einer Hitzewelle in Nevada traf ich einen großen, athletischen Freiwilligen, der mir fröhlich erzählte, dass er beim Unterschriftensammeln bei 47 Grad Celsius 25 Pfund verloren hatte. Um diese Bemühungen zu finanzieren, spendeten junge Menschen ihr Taschengeld. Rentner verzichteten auf einen Teil ihrer monatlichen Rente.

Unsere Organisation sammelte in 50 Bundesstaaten Millionen von Unterschriften. Kein Präsidentschaftswahlkampf in der amerikanischen Geschichte hat das je geschafft. Deshalb möchte ich all diesen engagierten Freiwilligen und meinem Team, das diese enorme logistische Leistung koordinierte, danken und gratulieren.

Was ihr gemacht habt, galt als unmöglich. Ihr habt mich diesen Berg aus Glas hinaufgetragen. Ihr habt ein Wunder vollbracht. Ihr habt erreicht, was alle Kommentatoren für unmöglich hielten. Ihr habt meinen tiefsten Dank, und das werde ich niemals vergessen, nicht nur für das, was ihr für meinen Wahlkampf getan haben, sondern auch für die Opfer, die ihr gebracht habt, weil ihr unser Land liebt.

Ihr habt gezeigt, dass Demokratie immer noch möglich ist.

Dass die Demokratie in der idealistischen Energie der Menschen immer noch fortbesteht, unter einer Staubdecke aus Vernachlässigung, Bürokratie und institutioneller Korruption.

Ich bin heute hier, um euch zu sagen, dass ich nicht zulassen werde, dass eure Bemühungen umsonst waren.

Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich eure beeindruckenden Leistungen nutzen werde, um den Idealen zu dienen, die wir teilen: Die Ideale des Friedens, des Wohlstands, der Freiheit, der Gesundheit, all die Ideale, die meine Kampagne motiviert haben.

Ich bin heute hier, um den Weg voranzubringen, den ihr mit eurem Engagement und eurer harten Arbeit eröffnet habt.

In einem ehrlichen System glaube ich, dass ich die Wahl gewonnen hätte. In dem System, in dem mein Vater und meine Onkel reüssierten, einem System mit offenen Debatten, fairen Vorwahlen, regelmäßig geplanten Debatten, fairen Vorwahlen und wirklich unabhängigen Medien, die nicht durch Regierungspropaganda und Zensur beeinflusst sind, sowie einem System mit parteiunabhängigen Gerichten und Wahlkommissionen – in seinem solchen System wäre es ganz anders gelaufen.

Schließlich zeigten die Umfragen immer wieder, dass ich jeden anderen Kandidaten sowohl in der Beliebtheit als auch im direkten Vergleich geschlagen habe. Obwohl Demokratie an der Basis noch am Leben sein mag, ist sie für unsere politischen Institutionen, unsere Medien und unsere Regierung – und, was mich am meisten bestürzt, für die Demokratische Partei – nichts mehr als ein Schlagwort geworden.

Im Namen der Rettung der Demokratie hat die Demokratische Partei sich daran gemacht, die Demokratie zu demontieren.

Sie wussten, dass ihr Kandidat (Joe Biden) niemals bei einer freien und fairen Wahl gewinnen konnte.

Die Demokratische Partei zog stattdessen gegen Präsident Trump und mich vor Gericht.

Jedes Mal, wenn unsere Freiwilligen diese riesigen Unterschriftkisten abgaben, die nötig waren, um auf den Stimmzettel zu kommen, zog die Demokratische Partei vor Gericht, Bundesstaat für Bundesstaat, um unsere Mühen und den Willen der Wähler zu torpedieren.

Sie setzten Demokratische Richter ein, um mich und andere Kandidaten vom Stimmzettel zu werfen und Präsident Trump ins Gefängnis zu sperren.

Sie führten Schein-Vorwahlen durch, die manipuliert waren, um jeden ernsthafte Herausforderer für Präsident Biden zu vereiteln.

Als dann Bidens vorhersehbar miserable Leistung bei der Präsidentschaftsdebatte einen Palastputsch auslöste, ernannten dieselben nebulösen Parteibonzen seine Nachfolgerin, ebenfalls ohne demokratische Wahlen.

Sie installierten eine Kandidatin, der bei den Wählern so unbeliebt war, dass sie im Wahlkampf 2020 aufgeben musste, weil sie keinen einzigen Delegierten gewonnen hatte.

Mein Onkel und mein Vater liebten die Debatte. Sie waren stolz auf ihre Fähigkeit, sich mit jedem Gegner zu messen und im Widerstreit der Ideen zu obsiegen. Sie wären erstaunt zu erfahren, dass ein demokratischer Kandidat wie Vizepräsidentin Harris in 35 Tagen nicht ein einziges Interview oder eine uninszenierte Begegnung mit Bürgern hatte.

Das ist zutiefst undemokratisch. Wie sollen Menschen wählen, wenn sie nicht wissen, wen sie wählen, und wie sieht das für den Rest der Welt aus?

Mein Vater und mein Onkel waren sich immer des Images Amerikas im Ausland bewusst, aufgrund der Rolle unseres Landes als Vorbild für Demokratie, als Modell für demokratische Prozesse und als Anführer der freien Welt.

Anstatt uns Einblick in Kamala Harris‘ Überzeugungen und ihren Charakter zu zeigen, inszenierte die Demokratische Partei und ihre Megahype um Vizepräsidentin Harris, die auf Nichts basierte: Kein politisches Programm, keine Interviews, keine Debatten, nur Schall und Rauch, Luftballons in einem überinszenierten Zirkus.

In Chicago erwähnten die demokratischen Redner allein am ersten Tag Donald Trump 147 Mal. Wer braucht schon ein politisches Programm, wenn man Trump hassen kann? Im Gegensatz dazu wurde Präsident Biden auf dem Parteitag der Republikaner in vier Tagen nur zweimal erwähnt.

Ich gebe täglich Interviews. Viele der Anwesenden hier haben mich interviewt. Jeder, der fragt, bekommt ein Interview. An manchen Tagen gebe ich bis zu 10 Interviews. Präsident Trump, der tatsächlich nominiert wurde und eine Wahl gewonnen hat, gibt auch täglich Interviews.

Wie hat die Demokratische Partei eine Kandidatin gewählt, die während des gesamten Wahlzampfs bis jetzt kein einziges Interview gegeben oder eine Debatte geführt hat?

Wir kennen die Antwort.

Sie haben es getan, indem sie den Regierungsapparat instrumentalisiert haben.

Sie haben es getan, indem sie die Demokratie aufgegeben haben.

Sie haben es getan, indem sie die Opposition vor Gericht zerrten und amerikanische Wähler ihres Stimmrechts beraubten.

Was mich am meisten beunruhigt, ist nicht, wie die Demokratische Partei ihre internen Angelegenheiten regelt oder ihre Kandidaten aufstellt.

Was mich beunruhigt, ist, dass sie zu Zensur und Medienkontrolle greifen und den Staatsapparat instrumentalisieren.

Wenn ein US-Präsident mit Medienunternehmen kollaboriert oder sie sogar zwingt, bestimmte politische Meinungen zu zensieren, ist das ein Angriff auf unser heiligstes Recht, die freie Meinungsäußerung. Das ist das Recht, auf dem alle unsere anderen verfassungsmäßigen Rechte basieren.

Präsident Biden hat den Erdrutschsieg von Wladimir Putin bei den russischen Wahlen mit 88% verspottet, indem er bemerkte, dass Putin und seine Partei die russische Presse kontrollieren und verhindern, dass ernstzunehmende Gegner auf dem Stimmzettel erscheinen.

Hier in Amerika verhinderte die Demokratische Partei ebenfalls, dass ihre Gegner auf dem Stimmzettel erscheinen. Unsere Fernsehsender haben sich als Organe der Demokratischen Partei entlarvt. In einem einjährigen Wahlkampf, in dem meine Umfragewerte zeitweise weit über 20% lagen, schlossen mich die mit der Demokratischen Partei verbündeten Mainstream-Medien beinahe vollkommen von ihrer Berichterstattung aus.

Im Wahlkampf 1992 gab der unabhängige Kandidat Ross Perot den großen Fernsehsendern 34 Interviews. Im Gegensatz dazu führten die Sender ABC, NBC, CBS, MSNBC und CNN in den 16 Monaten meiner Kandidatur nur zwei Live-Interviews mit mir.

Diese Sender brachten stattdessen eine kontinuierliche Flut von Schmähartikeln mit falschen, oft niederträchtigen Beleidigungen und diffamierenden Beschuldigungen. Einige dieser Sender haben direkt mit der Demokratischen Partei zusammengearbeitet, um mich von der Debattenbühne fernzuhalten.

Vertreter dieser Netzwerke sind hier anwesend. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Sie zu bitten, darüber nachzudenken, wie ihre Sender ihre hehre Pflicht aufgegeben haben: Die Pflicht einer freien Presse, die Demokratie zu schützen und die Regierung zu kritisieren.

Statt der Regierungskritik haben sich diese Medien zu Sprachrohren der Regierung und zu Handlanger der Macht gemacht.

Ihr habt den Niedergang der amerikanischen Demokratie nicht alleine verursacht, aber ihr hättet ihn verhindern können.

Ein noch eklatanterer Missbrauch der Regierungsgewalt war die Zensur der sozialen Medien durch die Demokraten.

Diese Woche hat Bundesrichter Terry Doughty meiner Klage gegen Präsident Biden stattgegeben und das Zensurprojekt des Weißen Hauses als „die schwerwiegendste Verletzung des Ersten Zusatzartikels in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika“ bezeichnet.

Seine 155-seitige Entscheidung beschreibt, wie Präsident Biden nur 37 Stunden nach seiner Amtseinführung, bei der er schwor, die Verfassung zu wahren, und sein Team im Weißen Haus die CIA, das FBI und die Heimatschutz-Zensurbehörde CISA eingeladen haben und die Pforten zur Zensur geöffnet.

Es war das Zentrum des Zensurkomplexes: der Heimatschutz, die Steuerbehörde IRS und andere Behörden, die mich und andere Oppositionspolitiker in den sozialen Medien zensieren.

Heute noch erhalten Nutzer, die versuchen, meine Wahlkampfvideos auf Facebook oder YouTube zu posten, die Warnung, dass diese Inhalte gegen „Gemeinschaftsstandards“ verstößt.

Zwei Tage nach der Entscheidung von Richter Doughty diese Woche hat Facebook eine Online-Petition, die den Sender ABC auffordert, mich in die kommende Debatte einzubeziehen immer noch mit Warnhinweisen versehen. Sie sagten, diese Petition verstoße gegen ihre „Gemeinschaftsstandards“.

Die Mainstream-Medien waren einst die Wächter des Ersten Artikels der US-Verfassung (Meinungsfreiheit) und demokratischer Prinzipien.

Nun haben sich diesem systematischen Angriff auf die Demokratie angeschlossen.

Die Medien rechtfertigen ihre Zensur mit der Begründung, sie würde „Desinformation“ bekämpfen.

Aber Regierungen und Tyrannen zensieren keine Lügen.

Sie fürchten die Lüge nicht.

Sie fürchten die Wahrheit, und deshalb zensieren sie sie.

Ich möchte jedoch nicht, dass das alles wie meine persönliche Klage klingt, denn das ist es nicht. Für mich ist es Teil einer Reise, für die ich mich entschieden habe. Aber ich muss diese Beobachtungen machen, weil ich glaube, dass sie entscheidend sind um als Bürger einer Demokratie zu verstehen, wo wir gerade stehen, wie unsere Demokratie aufgestellt ist, was die Welt von den USA hält und ob wir diesen Erwartungen gerecht werden.

Sind wir wirklich noch ein Vorbild für Demokratie, oder sind wir zu einem Witz verkommen?

Die gute Nachricht ist: Während die Mainstream-Medien mir eine Plattform für meine Kritik verweigert haben, haben sie meine Ideen nicht zum Schweigen gebracht, die besonders unter jungen Wählern und unabhängigen Wählern dank der alternativen Medien gediehen sind.

Vor vielen Monaten habe ich den Amerikanern versprochen, dass ich mich aus dem Rennen zurückziehen werde, wenn ich zu einem reinen Störfaktor würde, der das Wahlergebnis zwar verändern könnte, aber keine Chance hätte zu gewinnen.

In meinem Herzen glaube ich heute nicht mehr, dass ich angesichts dieser unerbittlichen, systematischen Zensur und Instrumentalisierung der Medien einen realistischen Weg zum Sieg habe.

Daher kann ich guten Gewissens weder mein Team noch meine Freiwilligen bitten, weiterhin viele lange Stunden zu arbeiten, noch meine Unterstützer bitten, weiter Geld zu spenden, wenn ich nicht ehrlich überzeugt bin, dass ich einen realistischen Weg ins Weiße Haus habe.

Desweiteren zeigen unsere Umfragen, dass ich, wenn ich in den Schlüsselstaaten auf dem Stimmzettel bleibe, die Demokraten wahrscheinlich die Wahl gewinnen werden, mit denen ich in den wichtigsten Fragen wie Zensur, Krieg und Gesundheitspolitik nicht einer Meinung bin.

Ich möchte betonen, dass ich meine Kampagne nicht beende. Ich setze sie nur aus. Mein Name wird in den meisten Staaten auf den Stimmzetteln verbleiben. Wer in einem linken Bundesstaat lebt, kann mich wählen, ohne Präsident Trump oder Vizepräsidentin Harris zu schaden oder zu helfen. Dasselbe gilt in rein konservativen Staaten.

Ich ermutige also jeden in solchen nicht-umkämpften Bundesstaaten, für mich zu stimmen. Wenn mich genug Menschen wählen und keiner der beiden Favoriten 270 Wahlmänner gewinnt (was durchaus möglich ist, da unsere Umfragen heute sogar ein Unentschieden bei 269 zu 269 zeigen), könnte ich in einer Kongress-Stichwahl theoretisch immer noch ins Weiße Haus einziehen.

Aber in den etwa 10 umkämpften Wechselwählerstaaten, wo meine Anwesenheit ein Störfaktor wäre, werde ich meine Kandidatur zurückziehen. Ich habe diesen Prozess bereits begonnen, und fordere die Wähler dort auf, mich nicht zu wählen.

Es ist mit einem Gefühl des Sieges und nicht der Niederlage, dass ich meinen Wahlkampf aussetze. Wir haben nicht nur das Unmögliche geschafft, indem wir eine Million Unterschriften gesammelt haben, wir haben auch die politische Debatte in den USA für immer verändert:

Unsere Themen Gesundheitspolitik, Meinungsfreiheit, Regierungskorruption und das Ende unserer ewigen Kriege sind nun im Mittelpunkt der Gesellschaft angelangt.

Ich kann all denen, die in den letzten eineinhalb Jahren so hart gearbeitet haben, für die hervorragende Arbeit danken.

Drei große Themen haben mich dazu veranlasst, mich in diesem Wahlkampf zu engagieren. Dies sind auch die Gründe, die mich dazu bewogen haben, die Demokratische Partei zu verlassen, als Unabhängiger zu kandidieren und nun meine Unterstützung für Präsident Trump auszusprechen.

Diese Gründe waren: die Meinungsfreiheit, der Krieg in der Ukraine und der Krieg gegen unsere Kinder.

Ich habe bereits einige meiner persönlichen Erfahrungen und Kämpfe mit dem staatlichen Zensurkomplex beschrieben. Nun möchte ich einige Worte zum Ukraine-Krieg sagen.

Der militärisch-industrielle Komplex hat uns wie bei jedem Krieg eine altbekannte, comicartige Rechtfertigung geliefert.

Diesmal ist es unsere hehre Pflicht, den Superbösewicht Wladimir Putin davon abzuhalten, die Ukraine zu überfallen und dann wie Hitler Europa zu erobern.

In Wirklichkeit ist die kleine Ukraine nur ein Stellvertreter in einem geopolitischen Kampf, ausgelöst durch die Ambitionen der US-Neokonservativen im Dienste der amerikanischen globalen Hegemonie.

Ich will damit Putins Invasion der Ukraine nicht rechtfertigen. Er hätte andere Optionen gehabt.

Dieser Krieg ist jedoch Russlands erwartbare Antwort auf das verantwortungslose neokonservative Projekt, die NATO zu erweitern und Russland zu umzingeln: ein kriegerischer Akt.

Die willfährigen US-Medien haben den Amerikanern nie erklärt, dass wir einseitig aus zwei Verträgen mit Russland über Mittelstrecken-Atomwaffen ausgestiegen sind und dann atomwaffenfähige AEGIS-Raketensysteme in Rumänien und Polen stationiert haben.

Das war ein extrem kriegerischer Akt. Die Biden-Regierung hat mehrmals Russlands Angebot abgelehnt, diesen Konflikt friedlich beizulegen.

Der Ukraine-Krieg begann 2014, als die US-Regierung die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine gestürzt und eine handverlesene, pro-westliche Regierung installiert hat, die einen blutigen Bürgerkrieg gegen ethnische Russen in der Ukraine vom Zaun getreten hat.

2019 zog sich Amerika von einem Friedensvertrag zurück, das zwischen Russland und der Ukraine von europäischen Nationen verhandelt worden war, dem Minsker Abkommen.

Wir wollten diesen Krieg.

Im April 2022 schickte Präsident Biden Boris Johnson in die Ukraine, um Präsident Selenskyj zu zwingen, ein Friedensabkommen zu zerreißen, das er und die Russen bereits unterschrieben hatten. De Russen zogen bereits ihre Truppen aus Kiew, Donezk und Luhansk ab.

Dieser Friedensvertrag hätte Frieden gebracht und den Donbass als Teil der Ukraine belassen.

Präsident Biden erklärte jedoch, dass sein eigentliches Kriegsziel ein Regimewechsel in Russland sei.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte gleichzeitig, dass der Zweck Amerikas im Krieg darin bestehe, die russische Armee zu erschöpfen und ihre Fähigkeit zu verringern, anderswo auf der Welt Krieg zu führen.

Diese Ziele haben natürlich nichts damit zu tun, was man den Amerikanern über die Verteidigung der Souveränität der Ukraine erzählt hat.

Die Ukraine ist in diesem Krieg das Opfer, und sie ist ein Opfer Russlands und des Westens.

Seitdem wir Selenskyj gezwungen haben, den Friedensvertrag zu zerreißen, haben wir die Blüte der ukrainischen Jugend geopfert. Bis zu 600.000 ukrainische junge Männer und über 100.000 russische junge Männer sind gestorben, die wir alle betrauern sollten. Die Infrastruktur der Ukraine ist zerstört.

Der Krieg war auch für unser Land eine Katastrophe.

Wir haben bereits fast 200 Milliarden Dollar verschwendet, und dieses dringend benötigte Geld fehlt unseren notleidenden Gemeinden im ganzen Land.

Die Sabotage der Nord Stream-Pipeline und die Sanktionen gegen Russland haben die industrielle Basis Europas zerstört, das Bollwerk unserer nationalen Sicherheit.

Ein starkes Deutschland mit starker Industrie ist eine viel stärkere Abschreckung gegen Russland als ein deindustrialisiertes Deutschland, das im Grunde nur eine erweiterte US-Militärbasis ist.

Wir haben Russland in eine katastrophale Allianz mit China und Iran gedrängt.

Wir stehen näher am Rande eines Atomkriegs als zu jeder Zeit seit 1962.

Die Neokonservativen im Weißen Haus scheint das überhaupt nicht zu kümmern.

Unser moralische Führungsanspruch und unsere Wirtschaft sind in Trümmern.

Der Krieg hat zur Entstehung der BRICS geführt, die nun drohen, den Dollar als globale Reservewährung zu ersetzen.

Das wäre eine Katastrophe erster Güte für unser Land.

Wenn man sich ihre aggressive, kriegstreibende Rede von gestern Nacht in Chicago anhört, muss man annehmen, dass eine Präsidentin Harris eine begeisterte Befürworterin dieser und weiterer neokonservativer militärischer Abenteuer sein würde.

Präsident Trump sagt dagegen, er werde die Verhandlungen mit Präsident Putin wieder aufnehmen und den Krieg über Nacht beenden, sobald er Präsident wird.

Das allein würde meine Unterstützung für seinen Präsidentschaftswahlkampf rechtfertigen.

Letzten Sommer sah es so aus, als ob kein Kandidat bereit wäre, ein schnelles Ende des Ukrainekriegs zu verhandeln, die Epidemie chronischer Krankheiten anzugehen, die Meinungsfreiheit und unsere verfassungsmäßigen Freiheiten zu schützen, den Einfluss der Großkonzerne auf unsere Regierung zu beenden oder sich den Neokonservativen und ihrer Agenda endloser militärischer Abenteuer entgegenzustellen.

Jetzt hat einer der beiden Kandidaten diese Themen übernommen.

Er hat mich sogar gebeten, seiner Regierung beizutreten.

Ich spreche natürlich von Donald Trump.

Weniger als zwei Stunden, nachdem Präsident Trump knapp einem Attentat entkommen war, rief mich Calley Means auf meinem Handy an. Ich war damals in Las Vegas. Calley ist möglicherweise der führende Befürworter für gesunde Ernähung, regenerative Landwirtschaft und einem Ende der Epidemie chronischer Krankheiten, die die Gesundheit Amerikas zerstört und unsere Wirtschaft ruiniert. Calley hat die finstere Korruption bei den Gesundheitsbehörden FDA, NIH, HHS und USDA aufgedeckt, die diese Epidemie verursacht hat.

Calley hat mitunter für meinen Wahlkampf gearbeitet und mich seit Beginn an in diesen Themen beraten, und diese Themen waren in den letzten 20 Jahren mein Hauptfokus. Ich war entzückt, als Calley mir an diesem Tag erzählte, dass er auch Präsident Trump berät.

Er sagte mir, dass Präsident Trump dringend mit mir über chronische Krankheiten und andere Themen sprechen wolle, um Wege der Zusammenarbeit zu erkunden. Er fragte mit, ob ich mit dem Präsidenten telefonieren würde. Präsident Trump rief mich ein paar Minuten später an, und ich traf mich am Tag darauf mit ihm.

Ein paar Wochen später traf ich mich in Florida erneut mit Präsident Trump und seiner Familie sowie seinen engsten Beratern zu einer Reihe langer, intensiver Diskussionen. Ich war überrascht festzustellen, dass wir in vielen wichtigen Fragen übereinstimmen.

Bei diesen Treffen schlug er vor, dass wir unser Kräfte vereinen. Unser Vorbild war Abraham Lincolns “Team der Rivalen”.

Diese Vereinbarung würde es uns ermöglichen, öffentlich und privat, wenn nötig heftig, über Themen zu streiten, in denen wir unterschiedlicher Meinung sind, während wir an den existenziellen Themen zusammenarbeiten, in denen wir übereinstimmen.

Ich war ein erbitterter Kritiker seiner Politik während seiner ersten Amtszeit. Es gibt immer noch Themen und Ansätze, bei denen wir weiterhin sehr ernsthafte Differenzen haben.

Dennoch sind wir in anderen zentralen Fragen einer Meinung, darunter das Beenden der endlosen Kriege, das Beenden der Epidemien von Kinderkrankheiten, die Sicherung der Grenze, den Schutz der Meinungsfreiheit, das Aufdecken der Übernahme unserer Regulierungsbehörden durch die Konzerne, ein Ende von Propaganda, Zensur und Überwachung durch die US-Nachrichtendienste und deren Einmischung in unsere Wahlen.

Nach meinem ersten Gespräch mit Präsident Trump versuchte ich erfolglos, ähnliche Gespräche mit Vizepräsidentin Harris zu führen.

Vizepräsidentin Harris lehnte es ab, sich mit mir zu treffen oder auch nur mit mir zu sprechen.

Die Aussetzung meiner Kandidatur war eine schwere Entscheidung für mich, aber ich bin überzeugt, dass es die beste Hoffnung ist, um den Ukrainekrieg zu beenden und die chronische Krankheitsepidemie zu beenden, die die Vitalität unserer Nation von innen heraus aushöhlt, und schließlich, um die Meinungsfreiheit zu schützen.

Ich fühle vor allem eine moralische Verpflichtung, diese Gelegenheit zu nutzen, um Millionen amerikanischer Kinder zu retten.

Falls einige von euch nicht wissen, wie ernst die Lage der Gesundheit unserer Kinder und der chronischen Krankheiten im Allgemeinen ist, würde ich euch dazu ermuntern, das jüngste Interview von Tucker Carlson mit Calley Means und seiner Schwester, Dr. Casey Means, anzusehen, die die beste Absolventin ihres Jahrgangs an der Stanford Medical School ist.

Dies ist ein Thema, das uns alle weit direkter und dringender betrifft als jedes Kulturkampfthema und alle anderen Themen, über die wir uns obsessiv Gedanken machen und die unser Land auseinanderreißen.

Dies ist das wichtigste Thema zur Zeit. Daher hat es aber auch das Potenzial, uns zusammenzubringen.

Lassen Sie mich also ein wenig darüber reden, warum ich glaube, dass dies heute so dringend ist: Wir geben mehr für Gesundheitsversorgung aus als jedes andere Land auf der Erde, das Doppelte dessen, was in Europa ausgegeben wird, und dennoch haben wir die schlechtesten Gesundheit von aller führenden Industrienationen der Welt.

Wir liegen in Sachen Gesundheit etwa auf Platz 79, hinter Costa Rica, Nicaragua, Mongolei und anderen. Kein anderes Land hat so viele chronische Krankheiten. Während der Corona-Epidemie hatten wir die höchste Todesrate weltweit. Wir hatten 16% aller Corona-Todesfälle, obwohl wir nur 4,2% der Weltbevölkerung ausmachen. Das CDC sagt, das liegt daran, dass wir die krankesten Menschen auf der Erde sind.

Wir haben die höchste Rate an chronischen Krankheiten auf der Erde, und der durchschnittliche Amerikaner, der an Corona starb, hatte 3,8 chronische Krankheiten.

Das waren Menschen mit Immunsystemkollaps, mit mitochondrialer Dysfunktion.

Kein anderes Land der Welt ist vergleichbar.

Zwei Drittel der amerikanischen Erwachsenen und Kinder leiden an chronischen Gesundheitsproblemen.

Vor 50 Jahren waren es weniger als 1%.

74% der Amerikaner sind jetzt übergewichtig oder adipös, und 50% unserer Kinder.

Vor 120 Jahren, wenn jemand adipös war, ging er zum Zirkus.

Es gab Berichte darüber. Adipositas war fast unbekannt.

Die Adipositasrate bei Kindern beträgt in Japan 3% – im Vergleich zu 50% in den USA. Die Hälfte aller Amerikaner haben Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes. Als mein Onkel Präsident war und ich ein Junge war, gab es im Grunde keine Diabetes unter Jugendlichen.

Ein typischer Kinderarzt sah in seiner gesamten Karriere von 40 oder 50 Jahren einen einzigen Fall von Diabetes.

Heute ist jedes dritte Kind, das in eine Praxis kommt, diabetisch oder prädiabetisch, und die mitochondriale Störung, die Diabetes verursacht, verursacht auch Alzheimer, das jetzt als Diabetes klassifiziert wird. Das kostet dieses Land mehr als unser Militärbudget.

Es gibt heute eine Explosion neurologischer Erkrankungen, die es nicht gab, als ich ein Kind war: ADS, ADHS, Sprachverzögerung, Tourette-Syndrom, Narkolepsie, Autismus-Spektrum-Störungen, Asperger und Autismus. Im Jahr 2000 betrug die Autismusquote eins zu 1500. Jetzt liegt die Autismusquote bei Kindern bundesweit bei eins zu 36, laut der CDC. Aber niemand spricht darüber.

Eins von 22 Kindern in Kalifornien leidet an Autismus.

Das ist eine Krise, bei der 77% unserer Kinder nicht mehr für den Militärdienst geeignet sind.

Was passiert in unserem Land? Warum ist das nicht jeden Tag in den Schlagzeilen?

Nirgends sonst auf der Welt gibt es so etwas. Das passiert nur in den USA.

Es liegt nicht daran, dass die Diagnosen sich geändert hätten, wie die Industrie manchmal gerne behauptet. Es liegt nicht daran, dass die Untersuchungen sich geändert hätten. Es liegt daran, dass die Inzidenz sich verändert hat.

In meiner Generation der 70-jährigen Männer beträgt die Autismusquote etwa 1 zu 10.000. In der Generation meiner Kinder, 1 zu 34. In Kalifornien, 1 zu 22. Warum lassen wir das zu? Warum erlauben wir, dass das unseren Kindern angetan wird?

Sie sind das Kostbarste, das wir haben. Wie können wir das zulassen?

Etwa 18% der amerikanischen Teenager haben jetzt eine Fettlebererkrankung. Das ist fast jeder fünfte. Als ich jung war, litten nur alte, fortgeschrittene Alkoholiker an einer Fettleber. Krebsraten steigen rasant an, bei Jung und Alt. Bei jungen Erwachsenen ist die Krebsrate um 79% gestiegen.

Jede vierte amerikanische Frau nimmt Antidepressiva. 40% der Jugendlichen haben eine psychische Diagnose, und 15% der Oberschüler nehmen das Amphetamin Adderall. Eine halbe Million Kinder nehmen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer.

Was verursacht dieses Leiden? Ich nenne zwei Schuldige: der erste und schlimmste sind ultraverarbeitete Lebensmittel. Etwa 70% der Ernährung amerikanischer Kinder besteht aus ultraverarbeiteten Lebensmitteln, das bedeutet, sie sind industriell in einer Fabrik hergestellt. Diese Lebensmittel bestehen hauptsächlich aus verarbeitetem Zucker, ultraverarbeiteten Getreiden und pflanzlichen Ölen.

In den 1970er und 80er Jahren hat die Tabakindustrie alle großen Lebensmittelunternehmen aufgekauft hat und mit ihnen tausende von Wissenschaftlern. Sie haben dieselben Forscher, die früher für die Tabakindustrie gearbeitet haben, beauftragt, neue Chemikalien zu entwickeln, damit die Lebensmittel mehr süchtig machen. Diese Zutaten gab es vor 100 Jahren nicht. Die Menschen sind biologisch nicht darauf ausgelegt, sie zu essen.

Hunderte dieser Chemikalien sind mittlerweile in Europa verboten, sind aber in amerikanischen industriell verarbeiteten Lebensmitteln allgegenwärtig.

Der zweite Schuldige sind giftige Chemikalien in unserer Nahrung, unserer Medizin und in unserer Umwelt. Pestizide, Lebensmittelzusatzstoffe, pharmazeutische Drogen und toxische Abfälle durchdringen jede Zelle unseres Körpers.

Dieser Angriff auf die Zellen und Hormone unserer Kinder ist unerbittlich.

Um nur ein Problem zu benennen: Viele dieser Chemikalien erhöhen das Östrogen. Weil Kinder so viele dieser Hormonstörer aufnehmen, tritt die Pubertät jetzt in den USA im Alter von 10 bis 13 Jahren ein, sechs Jahre früher als 1900. Unser Land hat die frühesten Pubertätsraten aller Länder der Erde.

Und es liegt nicht an „besserer Ernährung“. Das ist nicht normal.

Brustkrebs wird auch durch Östrogen angetrieben und betrifft jetzt eine von acht Frauen. Wir vergiften unsere Kinder und Erwachsenen massenhaft.

Angesichts der furchtbaren menschlichen Kosten dieser tragischen Epidemie chronischer Krankheiten scheint es fast unangemessen, den wirtschaftlichen Schaden zu erwähnen.

Ich tue es trotzdem: Es lähmt die Wirtschaft der USA.

Als mein Onkel (John F. Kennedy) US-Präsident war, gab unser Land null Dollar für chronische Krankheiten aus.

Heute besteht fast der gesamte staatliche Gesundheitshaushalt aus Ausgaben für chronische Krankheiten, doppelt so hoch wie das Militärbudget. Es ist der am schnellsten wachsende Posten im Bundeshaushalt. Chronische Krankheiten kosten die Gesamtwirtschaft mindestens 4 Billionen Dollar. Das Fünffache unseres Militärbudgets.

Das ist eine 20%ige Abgabe auf alles, was wir tun und wofür wir streben.

Besonders betroffen sind Minderheiten.

All diejenigen, die sich so viele Sorgen um Rassengerechtigkeit, Inklusion und Teilhabe machen, sollten sich also auch Sorgen um unsere Gesundheit machen.

Wir vergiften die Armen.

Wir vergiften vor allen systematisch die Minderheiten in diesem Land.

Die Industrielobbyisten haben erreicht, dass etwa 70% des Lebensmittelmarken-Programms und 70 bis 77% der Schulessen, industriell verarbeitete Lebensmittel sind. Es gibt kein frisches Obst oder Gemüse. Nichts, was man essen sollte.

Wir vergiften die Ärmsten der Gesellschaft, und das ist der Grund, warum sie die höchste Rate an chronischen Krankheiten haben, die höchste weltweit.

Die gleiche Lebensmittelindustrie hat Lobbyarbeit gemacht, um sicherzustellen, dass fast alle landwirtschaftlichen Subventionen an diejenigen Nahrungsmittel gehen, die die Grundlage der verarbeiteten Lebensmittelindustrie sind.

Diese Politik zerstört kleine Bauernhöfe und zerstört unsere Böden. Wir geben etwa das Achtfache an Subventionen für Tabak aus, als für Obst und Gemüse.

Das ergibt keinen Sinn, wenn wir ein gesundes Land wollen.

Die gute Nachricht ist, dass wir all das ändern können. Wir können es sogar sehr schnell ändern. Amerika kann wieder gesund werden.

Um das zu erreichen, müssen wir drei Dinge tun.

Erstens müssen wir die Korruption in unseren Gesundheitsbehörden ausmerzen.

Zweitens müssen wir die Anreize in unserem Gesundheitssystem ändern.

Und drittens müssen wir Amerikaner inspirieren, wieder gesund zu werden.

Achtzig Prozent der Zuschüsse des Gesundheitsministeriums (NIH) gehen an Personen mit Interessenkonflikten.

Joe Biden hat gerade ein neues NIH-Gremium ernannt, um die Ernährungsvorgaben zu beschließen. Die Mitglieder dieses Gremiums kommen alle aus der Lebensmittelindustrie.

Sie entscheiden, was für Amerikaner gesund ist, woraus unser Schulmittagessen besteht, was in die Lebensmittelmarkenprogramme geht.

Das sind alles hochgradig korrupte, kompromittierte Personen.

Diese Behörden – die FDA, USDA und CDC – werden alle von riesigen, gewinnorientierten Konzernen kontrolliert.

75% der Finanzierung der FDA kommt nicht vom Steuerzahler, sondern von der Pharmaindustrie. Es besteht eine Drehtür zwischen den Pharma-Managern und Lobbyisten und den Behörden.

Mit der Unterstützung von Präsident Trump werde ich das ändern.

Wir werden diese Behörden mit anständigen Wissenschaftlern und Medizinern besetzen, die nicht von der Industrie finanziert sind.

Wir werden sicherstellen, dass die Verbraucher, Ärzte und Patienten in ihren Entscheidungen durch unvoreingenommene Wissenschaftler informiert werden.

Kranke Kinder sind eine Goldgrube für die Pharma-Industrie.

Wenn amerikanische Kinder mit einer chronischen Erkrankung diagnostiziert werden, werden sie ihr Leben lang auf Medikamente gesetzt.

Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn sie staatliche Krankenkasse Medicare beginnt, Ozempic zu bezahlen, das 1.500 Dollar pro Monat kostet, und jetzt für Kinder ab sechs Jahren empfohlen wird.

Es wird für die Erkrankung Adipositas angeboten, die völlig vermeidbar ist und vor 100 Jahren kaum existiert hat.

74% der Amerikaner sind heute adipös. Wenn alle davon Ozempic verschrieben bekommen, bedeutet das 3 Billionen Dollar pro Jahr für die Pharmaindustrie.

Ozempic wird in Europa von Novo Nordisk hergestellt, einem dänischen Unternehmen. Aber die dänische Regierung empfiehlt die Verwendung von Ozempic nicht. Stattdessen empfehlen sie zur Behandlung von Adipositas eine bessere Ernährung und mehr Sport.

In den USA wird Ozempic jetzt für Kinder ab sechs Jahren empfohlen.

Novo Nordisk ist jetzt das größte Unternehmen Europas.

Praktisch ihr gesamter Wert basiert auf den Prognosen dessen, was sie mit Ozempic in den USA erlösen werden.

Es gibt jetzt einen Gesetzentwurf vor dem Kongress , der von Vizepräsidentin Harris und Präsident Biden unterstützt wird, um diese Kosten von 3 Billionen Dollar zu ermöglichen, die unser Land in den Bankrott treiben werden.

Für einen Bruchteil dieser Summe könnten wir drei mal am Tag gesundes Bio-Essen für jede amerikanische Familie kaufen und damit die Diabetes vollständig eliminieren.

Wir werden gesunde Lebensmittel wieder in die Schulessen bringen. Wir werden aufhören, die ungesundesten Lebensmittel mit landwirtschaftlichen Subventionen zu fördern. Wir werden toxische Chemikalien aus unserer Nahrung entfernen. Wir werden das gesamte Lebensmittelsystem reformieren.

Dafür brauchen wir jedoch eine neue Regierung in Washington, weil leider sowohl die Demokraten als auch die Republikanische Partei mit den großen Lebensmittelproduzenten, der Pharmaindustrie und der Agrarkonzerne unter einer Decke stecken, die zu den größten Spendern der Demokratische Partei gehören.

Vizepräsidentin Harris hat kein Interesse gezeigt, dieses Problem anzugehen. Vier weitere Jahre demokratischer Herrschaft werden die Konsolidierung der Macht der Konzerne und der Kriegstreiber betonieren, und unsere Kinder werden am meisten darunter leiden.

Ich habe vor 20 Jahren angefangen mich mit chronischen Krankheiten zu beschäftigen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Es wurde mir quasi aufgedrängt. Es war ein Thema, das für die Umweltbewegung zentral hätte sein sollen. Zu dieser Zeit war ich ein zentraler Fürsprecher der Umweltbewegung. Aber das Thema wurde weitgehend von allen Institutionen ignoriert, einschließlich der NGOs, die unsere Kinder vor Toxinen hätten schützen sollen.

Es war ein verwaistes Thema, und ich habe eine Schwäche für Waisenkinder.

Ich beobachtete, wie Generationen von Kindern immer kränker wurden. Ich habe 11 Geschwister und selbst sieben Kinder. Ich war mir bewusst, was in ihren Klassenzimmern und mit ihren Freunden geschah, und ich beobachtete diese kranken Kinder, diese lädierten Kinder in dieser Generation. Fast alle von ihnen sind irgndwie lädiert.

Jedoch schien sich niemand in der Regierung darum zu kümmern oder es überhaupt zu bemerken.

19 Jahre lang betete ich jeden Morgen, dass Gott mich in die Lage versetzen möge, diese Katastrophe zu beenden. Die Krise der chronischen Krankheiten war einer der Hauptgründe, warum ich Präsident werden wollte, zusammen mit dem Ende der Zensur und des Ukrainekriegs.

Es ist auch der Grund, warum ich schweren Herzens beschlossen habe, meinen Wahlkampf auszusetzen und stattdessen Präsident Trump zu unterstützen.

Diese Entscheidung fiel mir schwer, weil sie auf meine Familie, meine Frau, meine Kinder und meine Freunde zurückfällt.

Ich bin jedoch überzeugt, dass es das Richtige ist. Diese Gewissheit gibt mir inneren Frieden, selbst bei stürmischem Gegenwind.

Wenn mir die Chance gegeben werden sollte, die Krise der chronischen Krankheiten zu beheben und unsere Lebensmittelproduktion zu reformieren, verspreche ich, dass wir innerhalb von zwei Jahren eine drastische Verbesserung der chronischen Krankheitslast in den USA erreichen werden.

Wir werden die Amerikaner wieder gesund machen.

Innerhalb von vier Jahren wird Amerika wieder ein gesundes Land sein.

Wir werden stärker, widerstandsfähiger, optimistischer und glücklicher sein.

Dafür bürge ich.

Letztendlich liegt die Zukunft, was auch immer geschieht, in Gottes Hände, in den Händen der amerikanischen Wähler und denen von Präsident Trump.

Wenn Präsident Trump gewählt wird und sein Wort hält, wird die enorme Last chronischer Krankheiten, die das Land jetzt demoralisiert und in den Bankrott treibt, besiegt werden.

Dies ist für mich auch eine spirituelle Reise: Ich habe meine Entscheidung durch tiefes Gebet und harte Logik getroffen und mich gefragt, welche Entscheidungen ich treffen muss, um meine Chancen zu maximieren, Amerikas Kinder zu retten und die nationale Gesundheit wiederherzustellen.

Ich fühlte, dass mich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen könnte, wenn ich diese Gelegenheit nicht annehme, im Wissen, dass ich das Leben unzähliger Kinder hätte retten und die Epidemie chronischer Krankheiten in diesem Land hätte umkehren können.

Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Vielleicht habe ich noch ein Jahrzehnt, um etwas zu verändern.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Präsidentin Harris, es mir oder irgendjemand anders erlauben würde, diese drängenden Probleme zu lösen.

Nach acht Jahren unter Präsidentin Harris wird jede Gelegenheit für mich, das Problem zu beheben, für immer unerreichbar sein.

Präsident Trump hat mir gesagt, dass er möchte, dass dies sein Vermächtnis wird.

Ich habe beschlossen, ihm zu glauben, dass er Wort hält. Sein Sohn, seine größten Spender, seine engsten Freunde unterstützen alle dieses Ziel.

Mein Beitritt zur Trump-Kampagne wird für meine Frau und meine Kinder ein schwieriges Opfer sein, aber, wenn es auch nur die kleinste Chance gibt, diese Kinder zu retten, ist es das Wert.

Letztendlich ist das das Einzige, was unser Land und unsere Kinder retten wird:

Wenn wir beschließen unsere Kinder mehr zu lieben, als wir uns gegenseitig hassen.

Deshalb habe ich meine Kampagne gestartet. Um Amerika zusammenzuführen.

Mein Vater und mein Onkel haben einen so bleibenden Eindruck auf das Wesen unseres Landes hinterlassen, nicht so sehr wegen bestimmter Politik, die sie gemacht haben, sondern weil sie in der Lage waren, eine tiefe Liebe zu unserem Land zu inspirieren und unser Selbstverständnis als Gemeinschaft zu stärken, die durch Ideale zusammengehalten wird.

Sie konnten ihre Liebe in die Herzen und Köpfe normaler Amerikaner transportieren und eine nationale populistische Bewegung von Amerikanern vereinen: Schwarze, Weiße und Latinos, in der Stadt und auf dem Land.

Sie inspirierten Zuneigung, Liebe und große Hoffnungen sowie eine Kultur der Nächstenliebe, die in ihrem Gedenken weiterhin unter Amerikanern ausstrahlt.

Das ist der Geist, in dem ich meine Kampagne geführt habe, und den ich in die Kampagne von Präsident Trump einbringen möchte.

Statt Hass und Polarisierung werde ich die Werte anstreben, die uns zusammenbringen.

Die Ziele, die wir erreichen könnten, wenn wir uns nicht ständig gegenseitig bekämpfen würden.

Das, was alle Amerikaner am meisten eint, ist unsere Liebe für unsere Kinder.

Wenn wir uns alle um diese Liebe einen, können wir unseren Kindern endlich den Schutz, die Gesundheit und die Zukunft geben, die sie verdienen.

Vielen Dank.