Rhein-Neckar-Zeitung: Unterirdischer Hetzartikel zur Wiederzulassung der AfD im „FC Bundestag“

Letzte Woche korrigierte das Berliner Landgericht, überraschen genug, immerhin eine der zahllosen Diskriminierungen, denen die AfD im Bundestag ausgesetzt ist: Es hob den den ebenso infantilen wie bösartigen Beschluss des „FC Bundestag“ auf, des angeblich „überparteilichen“ Fußballclubs des Parlaments, der AfD-Angehörigen im letzten Jahr die Mitgliedschaft und damit die Teilnahme am freundschaftlichen innerparlamentarischen Spielbetrieb verboten hatte. Betroffen gewesen davon waren die AfD-Abgeordneten Malte Kaufmann, Jörn König, Petr Bystron und Wolfgang Wiehle, die durch das Verbot zwar nicht formal ausgeschlossen, aber suspendiert und von der Vereinswebseite entfernt wurden. Etwaige Erinnerungen an dunkle Zeiten der deutschen Geschichte drängten sich da selbstverständlich rein zufällig auf.

Ohne inhaltlich auf die faschistoide und antidemokratische Ausgrenzung einzugehen, befand Gericht rein formal, durch das Verbot werde gegen die Vereinssatzung verstoßen, die festlegt, dass jeder Mitglied werden könne, der dem Bundestag angehöre oder eine Verbindung zum Parlament habe. Ein Ausschluss sei nur bei Verstößen gegen die Satzung oder vereinsschädigendem Verhalten möglich; politische Ansichten spielen keine Rolle. Dass wenigstens dieser Irrsinn endlich beendet wurde, war längst überfällig – wenngleich nach diesem Eklat natürlich kein unbefangenes sportliches Mannschaftsmiteinander mehr möglich sein wird.

Zum Fremdschämen primitiv

Doch nicht einmal diese Petitesse kann in Deutschland vonstatten gehen, ohne dass sich auch noch der allerletzte Schmierfink der Provinzjournaille berufen fühlt, seinen einfältigen Senf dazu zu geben: So meinte etwa ein Kolumnist der Heidelberger „Rhein-Neckar-Zeitung“, das Berliner Urteil mit den Worten kommentieren zu müssen, dies sei eine „schlechte Nachricht“ für die übrigen Abgeordneten – denn wer habe schon Lust, mit AfDlern zu spielen? „Bolzen mit Brandstiftern, Flanken mit Faschisten, Duschen mit Demokratiefeinden? Es gibt Schöneres“, hetzte der Autor beifallsheischend, bestrebt, seine faden Wortspiele mit der “richtigen” Gesinnung zu verbinden: Immerhin sei „der rechte Flügel abgedeckt“, und mit „Fouls und Blutgrätschen“ würden die AfD-Abgeordneten sich ja ebenfalls auskennen, so die Feststellung des knappen, zum Fremdschämen primitiven und völlig hirnrissigen Beitrages, der es der Zeitung bezeichnenderweise noch nicht einmal wert war, ihn mit einem Autorenkürzel zu versehen. Am Ende wurde gefordert, für die AfDler wäre es besser, sich einen Sport zu suchen, der besser zu ihnen passt: Etwa “der klassische Populismus-Triathlon: Lüge, Hetze und Demagogie“.

Es ist fast schon wieder eine Leistung für sich, in einem Einspalter so viel geistigen Müll abzusondern. Wer einen Grund für den Niedergang des Print- und insbesondere Lokaljournalismus sucht, findet ihn hier: Statt eigene Akzente zu setzen, plappern gesinnungskonformistische Provinz-Hetzer den Unsinn der Mainstream-Journaille nach. In dem Kommentar heißt es einleitend, fast wäre die Meldung von der Verbotsaufhebung “untergegangen”; dabei hätte man es besser belassen. Nach diesem Beitrag dürfte so manchem der verbliebenen Leser der Gedanke in den Sinn gekommen sein, dass es eher die „Rhein-Neckar- Zeitung“ ist, die den „klassischen Populismus-Triathlon: Lüge, Hetze und Demagogie“ besonders gut beherrscht. Dass die Zeitung seit 1998 einen Auflagenrückgang von über 36 Prozent verbuchen musste, überrascht angesichts solch abstoßender Spaltungsergüsse jedenfalls nicht.