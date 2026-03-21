Rheinland Pfalz vor der Wahl: Das Land der profillosen Verwalter

Das eigentlich Erschreckende an dieser Rheinland Pfalz Wahl ist nicht einmal, wer am Ende vor wem liegt. Das Erschreckende ist, dass man kaum noch erkennt, wofür hier überhaupt noch jemand stehen will. Eine Wahl lebt vom Unterschied, vom Konflikt, von der erkennbaren Alternative. Aber genau das ist verschwunden. CDU und SPD wirken nicht wie Gegner, sondern wie zwei Flügel desselben Apparats, geschniegelt, geschniegelt im Ton, geschniegelt im Anspruch, geschniegelt im ewigen Bemühen, dem jeweils anderen bloß nicht weh zu tun. Man umarmt sich fast schon in die Bedeutungslosigkeit. Während draußen Alarmstufe Rot herrscht, pflegt man drinnen den Harmoniefilz. Das ist ja das Absurde an dieser Lage. Wir reden nicht über ein wohlgeordnetes Land in ruhigem Fahrwasser, in dem man sich den Luxus farbloser Verwaltung leisten könnte.

Wir reden über eine Region, in der die industrielle Substanz bröckelt, in der mit BASF ein Symbol des alten deutschen Wohlstands sichtbar wankt, in der tausende Arbeitsplätze an einer Entwicklung hängen, die längst nicht mehr nach Betriebsunfall, sondern nach historischem Strukturbruch aussieht. Und was antwortet die Politik darauf? Mit Profil? Mit Mut? Mit einem klaren Kurs? Nein. Sie antwortet mit dem alten, hohlen, entnervenden Weiter so. Berlin macht es vor, Mainz macht es nach. Merz und Klingbeil verwalten den Niedergang in geschniegelt formulierten Phrasen, und in Rheinland Pfalz scheint das politische Personal beschlossen zu haben, diese Kunstform noch einmal in Reinform aufzuführen. Viel Rede, wenig Risiko, keine Wahrheit zur Zumutung, keine ehrliche Sprache über das, was auf dieses Land zukommt. Man will niemanden verschrecken, niemandem wehtun, niemandem etwas zumuten. Genau das ist das Problem. Denn eine Politik, die nur noch gefallen will, hat aufgehört, Politik zu sein. Sie ist dann nur noch Kulisse.

Kapitulation mit stoischer Ruhe

Noch bedrückender als diese profillosen Parteien ist allerdings der Wähler selbst. Denn all das wäre gar nicht möglich, wenn ihm nicht seit Jahren signalisiert würde: Ihr könnt das machen. Ihr könnt lavieren, vertagen, beschwichtigen, verniedlichen. Ihr könnt ein Land abwirtschaften und gleichzeitig so tun, als sei nur der Tonfall entscheidend. Ihr könnt jede Warnlampe ignorieren, wenn ihr nur geschniegelt genug auftretet. Das Bittere ist nicht nur, dass die politische Klasse offenkundig kapituliert hat. Das Bittere ist, dass ein erheblicher Teil der Gesellschaft diese Kapitulation mit stoischer Ruhe begleitet. Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft dieser Wahl. Nicht, dass die falschen Parteien gewinnen. Sondern dass ein Land in entscheidenden Momenten nicht einmal mehr die Kraft aufbringt, den Unterschied zwischen Verwaltung und Führung, zwischen Beschwichtigung und Wahrheit, zwischen Filz und Verantwortung zu erkennen. Dann ist es eben so. Dann wird weiter geschniegelt, weiter verwaltet, weiter beschwichtigt, bis aus der einst stolzen Substanz nur noch Erinnerung geworden ist.

Und genau darin liegt das Traurige, das über den Wahltag hinausreicht. Es geht längst nicht mehr nur um Prozentpunkte, Koalitionsarithmetik oder um die üblichen Gesichter auf den Plakaten. Es geht um Kinder, Enkel, Zukunft, um die schlichte Frage, in was für einem Land sie einmal leben sollen. Wer darauf heute keine Antwort mehr geben will, der hat politisch bereits kapituliert. Morgen wird man Zahlen verkünden. Aber die eigentliche Nachricht steht schon vorher fest: Ein Land, das keine Unterschiede mehr will, wird am Ende auch keine Zukunft mehr haben.