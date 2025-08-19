Richtig und konsequent: In Dänemark müssen Muslimas Gesicht zeigen

Wer sein Gesicht verhüllt, muss in Dänemark mit Strafen rechnen. Am 5. Juni 2025 hatte Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen angekündigt, das Burka- und Nikab-Verbot auch in Schulen und Universitäten einzuführen; das Gesetz gilt bereits seit 2018 im öffentlichen Raum. Nun will die Regierung noch weitergehen: Hörsäle und Klassenzimmer sollen komplett verschleierungsfrei bleiben, Gebetsräume an Universitäten sollen abgebaut werden. Dahinter steht die klare Botschaft: Demokratie und Bildung gehören zusammen – und Religion muss in den Hintergrund treten.

Das einst so liberale Dänemark hat erkannt, dass seine Freiheit bedroht ist – und nun die Bremse angezogen. Die alltägliche Realität im Land war zuletzt immer deutlicher von den multikulturellen ideologischen Träumereien abgewichen. Die Regierung nahm die Sorgen ihrer Bürger ernst – und setzte der schleichenden Islamisierung nun ein Stoppschild entgegen.

Deutschland ist auf dem entgegengesetzten Weg

Wie sieht es hingegen hierzulande aus? Natürlich genau gegenteilig. Statt klare Botschaften der Selbstbehauptung zu setzen, biedert sich die Politik dem immer selbstbewusster und anmaßender auftretenden politischen Islam weite an. CDU und SPD haben gerade in Berlin beschlossen, dass Lehrerinnen künftig im Unterricht Kopftuch tragen dürfen. Schon heute begegnet man auch Behörden Mitarbeiterinnen mit dem typischen Kopfverschleierungstuch. Der Islam wird als neue Normalität präsentiert.

Es gab mal bei Demonstrationen ein Vermummungsverbot, das zeitweise auch für den gesamten öffentlichen Raum gelten sollte. Auch wenn es soweit nicht kam: Eine Maske zu tragen (hier ist nicht von den Corona-Gesichtswindeln die Rede, sondern von Maskierung) ist in Deutschland nur an den närrischen Tagen im Fasching erlaubt – denn wer eine Maske aufsetzt, ist nicht mehr zu erkennen. Hinter der Verkleidung könnte schließlich Lehrer, der Pfarrer oder der Bürgermeister stecken. Wer sich als ein anderer ausgibt, verhält sich auch so. Kinder wissen das schon beim Cowboy- und Indianerspiel. Sie schlüpfen in eine Rolle und tun so, als wären sie jemand anderes.

Gefahr für Sicherheit und Ordnung

Eine Gesichtsbedeckung, ob durch Verhüllung oder Maskierung, bedeutet Identitätswechsel. Sie macht unkenntlich. Das Gegenüber weiß nicht, mit wem man es zu tun hat, auch die Gesichtserkennungskameras der Polizei laufen ins Leere. Ob Mann oder Frau hinter dem Schleier steckt, bleibt verborgen. Damit geht ein erhebliches Sicherheitsrisiko einher. Hinzu kommt: Hinter einer Burka kann nicht nur ein Gesicht verschwinden. Dort lassen sich auch lange Messer oder gar ein Gewehr verbergen. Für westlich denkende Menschen ist es ohnehin unverständlich, warum Frauen, die ihre Schönheit gerne zeigen würden, zur Verdunkelung gezwungen werden. Dahinter steckt ein frauenverachtendes, sexistisches Besitzdenken patriarchaler Strukturen, das nicht in den aufgeklärten, freien Westen gehört.

In Dänemark hat man das, anders als in Deutschland, erkannt – und zieht nun eine klare Linie. Gut so!