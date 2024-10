Riesensauerei: Nachdem die Politik die Pflegeversicherung ausgeplündert hat, sollen Alte ihre Pflegekosten selbst tragen

Nachdem jahrzehntelange politische Verantwortungslosigkeit dazu geführt hat, dass sowohl die Pflegeversicherung als auch das Rentensystem endgültig am Ende sind, lautet allen Ernstes die Antwort, die darauf nun gegeben wird, dass die ohnehin bis aufs Blut geschröpften Bürger – vor allem Rentner, von denen immer mehr arbeiten müssen, um in diesem ruinierten Land über die Runden zu kommen – selbst für die Pflegeversicherung bezahlen sollen. Das Institut der deutschen Wirtschaft will nun im Auftrag der privaten Krankenversicherung (PKV) herausgefunden haben, dass „die große Mehrheit der Menschen, allen Unkenrufen zum Trotz“ angeblich sehr wohl in der Lage sei, „die Pflegekosten im Alter eigenverantwortlich“ zu tragen. Mehr als 70 Prozent der Haushalte im Rentenalter in Deutschland könnten sich eine stationäre Pflege über mehrere Jahre leisten – weil Haushalte ab 66 Jahren in Deutschland im Schnitt über ein Netto-Vermögen von knapp 320.000 Euro, einschließlich Immobilienvermögen, verfügen würden.

Deshalb könne man privaten Haushalten “zumuten”, Vermögen auch zur Finanzierung potenzieller Pflegekosten einzusetzen „und nicht die Kosten der Heimpflege pauschal zu subventionieren, wie es derzeit durch den Leistungszuschlag geschieht“. Das würde den Haushalt der Pflegeversicherung und die Beitragszahler vor noch stärkeren Beitragssatzerhöhungen bewahren, heißt es in dem Gutachten. Steigende Beiträge würden die Arbeitskosten in Deutschland weiter erhöhen. Diese angebliche Tatsache solle die Politik nutzen, „um die Pflegeversicherung jetzt auf ein nachhaltig finanziertes und generationengerechtes Fundament zu stellen“, verkündete Thomas Brahm, der Vorsitzende des PKV-Verbands. So reden Technokraten, Bürokraten, Sozialisten. Die rechnerische Annahme des Durchschnittsvermögens als liquide, ohne erheblichen Aufwand beliebig anzapfbare Geldquelle für Senioren ist eine absurde Vorstellung; dieses zumeist rein virtuelle “Vermögen” ist oftmals in Wohneigentum gebunden, das nicht ohne weiteres mobilisiert werden kann und die Aufnahme von Hypothekenkrediten zur Altersversorgung ist für ältere Menschen eine unzumutbare und extrem belastende, erniedrigende Schikane.

Grundproblem der politischen Veruntreuung von Solidarleistungen

Auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisiert die Aussagen des Gutachtens: Zwar sei richtig, dass dem Pflegesystem in Deutschland der Kollaps drohe und daher eine schnelle und umfassende Reform nötig sei, erklärte dessen Vorsitzende Michaela Engelmeier. Aber bei der Finanzierung noch mehr an das Ersparte der Betroffenen heranzugehen, wäre ein fatales Signal an alle Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen – denn diese knapp fünf Millionen Menschen stünden schon jetzt „unter enormem finanziellen und emotionalen Druck“. Höhere Eigenanteile und steigende Beiträge seien für viele nicht mehr tragbar. Als Alternative schlägt der Verband eine „Bürgerversicherung“ vor, in die alle Bürger – also auch Beamte und Besserverdienende – einzahlen, um die Pflegekosten auf breitere Schultern zu verteilen. Das würde den Haushalt der Pflegeversicherung stärken und die Versicherten „nicht nur vor stärkeren Beitragssatzerhöhungen bewahren, sondern könnte sogar Beitragssenkungen ermöglichen“, so Engelmeier weiter.

Angesichts des desolaten Zustands der Pflegeversicherung wäre dieser Vorschlag, der sicher auch seine Nachteile hat, dem plumpen Lobbyismus der PVK sicher bei weitem vorzuziehen, die sich in einem Pseudogutachten bescheinigen lässt, dass die Menschen ihren gesamten Besitz, den ihnen der Staat noch gelassen hat, veräußern sollen, um für politische Fehler aufzukommen und der PVK damit möglichst viele neue Kunden zu verschaffen. Das Grundproblem der strukturellen Ausplünderung und Veruntreuung der Pflegeversicherung für Corona, Migration und Ukrainekriegsfolgen ist zudem das eines immensen Politikversagens – und hier müsste sich zu allererst einmal etwas ändern, bevor die Bürger abermals in Haftung genommen werden für die kriminelle Zweckentfremdung ihrer geleisteten Solidarbeiträge.