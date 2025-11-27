Ritueller Kindesmissbrauch – was steckt dahinter?

Wenn die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union (Europol) im Jahr 2025 eine öffentliche Warnung ausspricht vor „extrem gewalttätigem Kindesmissbrauch (…) einer Reihe von miteinander verbundenen Gruppen, die digitale Plattformen nutzen, um extreme Grausamkeit zu normalisieren, Opfer zu erpressen und Einzelpersonen zu radikalisieren, um gewalttätige Handlungen zu begehen“, dann muss es sich um ein schwerwiegendes Thema handeln. Der Wortlaut dieser Mitteilung lässt aufhorchen – denn es scheint also tatsächlich Kreise zu geben, die andere Menschen bereits im frühesten Kindesalter zur Umsetzung ihrer finsteren Pläne erpressbar und verfügbar machen. Unwillkürlich muss man dabei an den rechtskräftig verurteilten, 2019 unter dubiosen Umständen im US-Knast ums Leben gekommenen Straftäter Jeffrey Epstein denken, dessen direkte Verbindungen sowohl zu internationalen Spitzenpolitikern wie auch zu Geheimdiensten aktuell an die Oberfläche gespült werden.

Aus Anlass dieser öffentlichen Warnung hat die Aufklärungs- und Fördergesellschaft AXION Resist für kommenden Sonntag, 1. Advent, zu einer hochkarätigen Online-Konferenz eingeladen. Zur Ausleuchtung der Täterszene und ihrer Motive wurde der zwar etwas plakative, aber inhaltlich angemessene Titel „Rituelle und satanische Gewalt an Kindern“ gewählt. Was wie ein Verschwörungstheoretiker-Slogan klingt, hat leider einen sehr ernsten Hintergrund – und das wird auch am Renommee der eingeladenen Referenten deutlich, die sich sich durch ein hohes Maß an Sachkunde auszeichnen.

Namhafte Diskussionsrunde

Uwe Kranz, ehemaliger Präsident des Landeskriminalamts Thüringen, ist seit mehr als 50 Jahren in der Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung eben dieser Szene tätig. Im Rahmen von EUROPOL war er unter anderem zuständig für den Deliktbereich Kinderhandel und Organhandel von Kindern. Zur Beleuchtung der Hintergründe wird er einleitend über die Gefahren frühkindlicher Sexualerziehung sprechen. Die promovierte Psychologin und forensische Gutachterin Dr. Andrea Christidis wird nachweisen, dass die in der Öffentlichkeit weitgehend tabuisierte Thematik nicht nur in alternativen Medien Gegenstand der Berichterstattung ist, sondern tatsächlich bereits im öffentlich-rechtlichen Rundfunk behandelt worden ist, worauf Dr. Christidis in einer vorbereitenden Video-Stellungnahme ausdrücklich hinwies. Obendrein wird sie herausarbeiten, dass und von wem in der Vergangenheit seitens der Staats- und Konzernmedien manipulative Versuche wurden, rituelle und satanische Gewalt an Kindern in das Reich von “Verschwörungsideologen“ zu verweisen.

Die ebenfalls als Expertin teilnehmende Psychotherapeutin Michaela Huber geht der Frage nach, wie sich derartige Verbrechen auf die Seelen der Opfer auswirken. Eines ihrer Spezialgebiete ist die therapeutische Arbeit mit Menschen, die durch schwere Traumata geprägt sind. Auch dieser Beitrag wird mit Spannung erwartet. Und schließlich ist noch ein hochdekorierter und namhafter Wissenschaftler und Autor mit von der Partie, der sich publizistisch bereits sehr unterschiedlichen Themenfeldern wie Kriegshysterie, Corona, LGBTQ und sonstigen von Politik und Mainstreammedien oktroyierten Denkverboten befasst hat: Professor Dr. Ulrich Kutschera. Er wird zum Tagungsthema aus der Perspektive der Evolutionsbiologie sprechen.

Enttabuisierung ist das Ziel

Ob sich durch diese Konferenz endlich auch einmal die Vertreter der Religionsgemeinschaften, die ja von der Existenz eines Schöpfers ausgehen, herausgefordert fühlen, sich zu diesem weitgehend totgeschwiegenen Thema ebenfalls öffentlich zu äußern? Die Enttabuisierung krimineller Handlungen, die sich direkt und unmittelbar gegen Kinder richten, sollte eigentlich auch im Interesse der beiden christlichen Konfessionen hierzulande liegen, die in Anbetracht einer jahrzehntelangen Chronik pädophiler und kindesmissbräuchlicher Skandale hier eigentlich ein besonderes Aufklärungsbedürfnis haben müssten.

Eben die Tragweite der Verbrechen und die Abgründe des systematischen bis rituellen Kindesmissbrauchs ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und die Schweigespirale über dieses Tabuthema zu durchbrechen, bildet einen Schwerpunkt der Arbeit von AXION Resist. Auf der Webseite der gemeinnützigen Organisation wird ausgeführt: „AXION Resist sieht sich der ehrlichen und seriösen Aufklärungsarbeit im deutschsprachigen Raum verpflichtet. Gemeinsam mit vielen freien und ehrenamtlichen Mitarbeitern aus dem Bereich der Psychologie, Pädagogik, Rechtswissenschaft, Kriminalistik, Biologie, IT und unserem Netzwerk von Kooperationspartnern sehen wir uns verpflichtet, rechtstreue und gesetzeskonforme Institutionen zu unterstützen. Dies wollen wir im Rahmen des Familien- und Kinderschutzes sowie der gesetzlichen Möglichkeiten tun, damit schwarze Schafe entlarvt werden und diese der straf-, disziplinar-, oder arbeitsrechtlichen Verfolgung zugeführt werden können.”

Die Konferenz wird am 30. November 2025 von 11 bis 15 Uhr für alle Interessierten zugänglich sein und unter anderem auch auf diesem Youtube-Kanal live ausgestrahlt werden. Auch auf Zuschauerfragen wird eingegangen werden. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Spende zur Sicherstellung der weiteren Aufklärungsarbeit wird jedoch erbeten.