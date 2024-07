RKI-Files: Zur Ehrenrettung von Aya Velázquez

120 Stunden sind vergangen seit der spektakulären Aufdeckung der komplett entschwärzten RKI-Files durch die Journalistin Aya Velázquez, die sie von einem Whistleblower zugespielt bekommen hatte. Und immer noch halten es Mainstreammedien und Täterpolitik für opportun, diesen Giga-Skandal unter den Teppich zu kehren: Bis heute kaum ein Wort zu den nunmehr lückenlos offengelegten Ungeheuerlichkeiten an Betrug, Täuschung und Irreführung, an gemeingefährlicher und grundrechtswidriger Willkür und grassierendem Behördenversagen. Dort, wo die in einer Pressekonferenz von Dienstag früh erfolgte spektakuläre Enthüllung doch thematisiert wird, wird deren Tragweite entweder zynisch heruntergespielt (“…und wo ist jetzt der Skandal?“), oder es werden – nach Verteidigermasche in US-Strafprozessen – “reasonable doubts” (begründete Zweifel) erweckt, was die Authentizität der Files anbelangt (“…bei den Dokumenten soll es sich angeblich um die offiziellen Protokolle handeln…“). Und das, obwohl deren Echtheit nicht einmal von Lauterbach und seinen Domestiken bestritten wird.

Diese Reaktionen waren im Land der freiwillig gleichgeschalteten Staatsmedien allerdings zu erwarten. Nicht zu rechen hingegen war das “friendly fire” vermeintlich bislang ebenfalls coronakritischer Netzmedien und YouTuber, die sich als erstes daran störten, dass es die Person Aya Velázquez war, die mit diesem Scoop an die Öffentlichkeit ging. Diese sei ja gar keine Journalistin, sie trete nicht einmal unter ihrem Klarnamen auf (der von manchen geifernden Hatern sogleich auch noch ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde) und habe zudem ja früher als Edel-Eskortdame vulgo Sexarbeiterin ihr Geld verdient. Wie, so der frauenverachtende und heuchlerische Tenor der Kommentare, könne und dürfe so eine Figur eine derart wichtige journalistische Enthüllung kuratieren?!? Und weil die Meute der Hetzmedien, die sich an dieser Kampagne lustvoll beteiligte, inzwischen anscheinend so durchgeknallt ist, dass sie mittlerweile hinter wirklich allem nur noch Verschwörungen wittert, wurden natürlich sogleich wirre Theorien gesponnen: Velázquez sei ein U-Boot, eine Agentin der Desinformation, wohl vorgeschickt, um die wahre Aufklärung mit mutmaßlich “gefälschten” Leaks zu behindern (dazu unten mehr).

Hoher journalistischer Professionalitätsgrad

Kübel von Jauche wurden hier über einer Frau ausgekübelt, die mit Sicherheit mehr Journalistin ist als all jene, die ihr jetzt am Zeug flicken wollten und ihre Leistung im Zusammenhang mit der Aufdeckung der RKI-Files madig machen wollen. Es mag ja stimmen, was brancheninterne Kritiker über Velázquez sagen: Dass sie eine verwirrte Seele oder hypersensibel sei; dass sie bei jeder Kleinigkeit mit Klage drohe; dass sie eigentlich ein unverbesserliche Linke sei, die mit dem Publikum, das sie durch ihre Arbeit vorrangig erreicht, massiv fremdelt und eigentlich gar nichts am Hut haben will. Das mag alles so sein oder auch nicht. Doch all das schmälert nicht ihre objektiven Verdienste, ebenso wenig wie ihre frühere Tätigkeit oder noch so bizarre biographische Volten. Wer daran Anstoß nimmt, offenbart damit nicht nur seine kleinkariert-spießige anachronistische Weltsicht, sondern ist kein Deut besser als die Menschen- und Freiheitsfeinde des Systems, das er ansonsten mit Inbrunst bekämpft.

Was oder wer auch immer diese enigmatische Aya Velázquez privat ist oder einmal war: Es hat rein gar nichts mit ihrer journalistischen Arbeit zu tun und tut dem objektiven Befund keinen Abbruch, dass diese attraktive Frau inzwischen nicht nur eine der bestinformierten Insiderinnen der Corona-Politik ist, sondern auch eine exzellente Journalistin und Analytikerin. Sie ist studierte Kulturanthropologin, und sie kann mit Sprache begnadet umgehen. Ich verfolge Aya Velázquez’ Beiträge seit einigen Jahren und muss – als einer, der von sich glaubt, es beurteilen zu können – neidlos konstatieren, dass sie in ihren Artikeln einen überaus hohen journalistischen Professionalitätsgrad erreicht.

Paranoide Wadenbeißer

Umso schäbiger sind die Breitseiten der letzten Tage gegen sie. Wer auf diesem unterirdischen Niveau agitiert, richtet sich nur selbst und würde sich für den seriösen Diskurs um die RKI-Files final sogleich disqualifizieren, hätte er denn dort bisher irgendeine nennenswerte Rolle gespielt. Genau dies aber trifft auf die, die sich an der Derailing- und Verleumdungskampagne gegen Velázquez und die Enthüllungen beteiligt haben, samtsonders nicht zu: Auf das österreichische Reißerportal “Report 24” nicht, auf die üblichen Wadenbeißerportale der neurechten Clickbait-Medien nicht und schon gar nicht auf profilneurotische Witzfiguren wie “Elijah Tee“, denen Youtube eine Bühne fremdschamwürdiger Selbstdarstellung eröffnet (und damit einen Ausweg aus einem ansonsten zumindest publizistisch gänzlich vergessenswürdigen, weil erbärmlichen Dasein). Aya Velázquez erklärte Ansage! gegenüber, sie habe “Elijah Tee” in der Vergangenheit mehrere Interviewanfragen verwehrt. Vermutlich genügte das diesem reichweitenschwachen Unsympathen schon, nun “Rache” zu nehmen und sie in einer zweieinhalbstündigen Logorrhoe durch den Schmutz zu ziehen. Daran schloss sich dann noch ein inhaltlich ähnliches Interview mit dem “Report24”-Chef an.

Die wechselseitige Selbstbefruchtung solcher Kanäle, die sich wie Betrunkene einander Halt geben und verklemmte Altherrenwitze in ehrenrühriges Mutmaßungsgeraune mixen, um die Arbeit einer mutigen Journalistin zu diskreditieren, tut leider ihr Übriges, damit die Brisanz der Protokolle in der kritischen Blase fatalerweise verwässert wird. Man könnte diese niveaufreien Ausblühungen von Ego-Shootern im eitlen Sumpf einer schönen neuen alternativen Medienwelt getrost ignorieren – würden sie damit nicht den dreckigen Job der Gegenseite vollenden, die Aufarbeitung eines politischen Jahrhndertskandals zu sabotieren, indem sie Zweifel und Zwietracht säen und so die Desinformationen der Regierung und ihrer Hofmedien verstärken. Wer intelligenzbefähigt ist und normal tickt, denkt sich hier zwar seinen Teil (mein Kumpel Olli Flesch brachte es auf den Punkt: “Hmm, glaub ich jetzt Professor Homburg oder diesen Leuten, die in Unterhose vorm Rechner sitzen und glauben, sie wären wieder einmal einer großen Sache auf der Spur?”); dennoch ist das Ganze ein kontraproduktives Ärgernis. Denn diese Art von “Gegenöffentlichkeit” kann die Corona-Aufklärung so gut gebrauchen wie eine Ladung Schrot im Gesicht.

Legitime Ansprechperson

Neben den misogynen Kretins, schwülstig-sexistischen Reaktionären und missgünstigen Pamphletisten gibt es da auch noch sachliche Kritiker, die ebenfalls meinen, es sei nicht ganz fair, dass ausgerechnet eine Aya Velázquez in einer Art Geheimoperation, ohne Rücksprache, den RKI-Leak an die Öffentlichkeit getragen habe und nun jene Lorbeeren einheimst, die doch eigentlich viel eher denen gebührten, welche seit vielen Monaten juristisch für die vollständige Offenlegung der Protokolle gekämpft und auch deren bisherige Teilentschwärzungen aus eigener Kraft erklagt haben. Namentlich war unter diesen Indignierten auch der – fraglos verdienstvolle – Paul Schreyer vom Autorenkollektiv “Multipolar”, der sich direkt nach dem Leak in einer ersten irritierten Nachricht an Velázquez wandte und es – mit Blick auf die ohnehin in Kürze erwartete gerichtliche Anordnung der vollständigen Offenlegung – als relativ unglücklich empfand, hier nicht eingebunden worden zu sein. Ihm antwortete Velázquez, dass nun eben einmal Eile geboten und das öffentliche Aufklärungsbedürfnis so erheblich gewesen sei, dass keine Zeit verloren gehen durfte. Es sei auch darum gegangen, die Dokumente durch Veröffentlichung zugriffsfest zu machen und spätere Manipulationen oder Verfälschungsversuche auszuschließen.

Was Velázquez nicht schrieb, in diesem Kontext zu ihrer Verteidigung aber unbedingt festzuhalten ist: Sie war sehr wohl eine legitime und prädestinierte Ansprechperson des RKI-Whistleblowers. Nichts könnte nämlich falscher sein als die unterschwellige Unterstellung, hier hätte sich irgendeine öffentlichkeitsgeile Wichtigtuerin oder Trittbrettfahrerin in den Vordergrund gedrängt und nun das Ergebnis einer längst von Investigativjournalisten betriebenen Untersuchung handstreichartig vorweggenommen. Tatsächlich nämlich gehört Velázquez – wie bereits ausgeführt – zu den seit Jahren aktivsten und engagiertesten Chronisten der Corona-Zeit, und sie hat viel Energie und Lebenszeit in Recherchen investiert – selbst wenn sie damit nie die Aufmerksamkeit und Reichweite generieren konnte, die ihr nun der RKI-Leak bescherte. Doch wer etwa ihre Berichterstattung vom Corona-Untersuchungsausschuss im Potsdamer Landtag verfolgte, weiß, wie tief sie im Thema ist. Insofern ist es absolut nicht unverdient, dass sie nun diejenige war, die mit dem Leak an die Öffentlichkeit ging. All das haben die Hater und Neider wohl übersehen oder verschwiegen. Zudem hat der Whistleblower ja aus eigener Entscheidung sie ausgesucht – und eben nicht Schreyer oder “Multipolar” und erst recht nicht all die Telegram-Kanäle und Netzmedien, die jetzt neunmalklug den Fall wiederkäuen und sich überrumpelt fühlen.

Versionsabweichungen sind einfach zu erklären

Bleibt am Ende noch die rein sachliche Kritik an den geleakten Inhalten selbst, vorgetragen von jenen, die sich an Unterschieden zwischen den entschwärzten und früheren File-Fassungen stören. Zu den Abweichungen der einzelnen Protokollversionen haben sich gestern sowohl Velázquez selbst in einem umfangreichen Tweet als auch Professor Stefan Homburg, der als “Qualitätsgarant” der Enthüllungen und tadellos beleumdeter Corona-Aufklärer früh in die Veröffentlichung des Lecks eingebunden war, umfangreich geäußert. Über die dort gemachten Angaben hinaus sind solche Abweichungen generell recht simpel zu erklären: Protokolle werden per Umlaufverteiler intern zigfach herumgereicht, oftmals verändern, ver(schlimm)bessern oder präzisieren Sitzungsteilnehmer noch etwas und so kursieren unweigerlich mehrere Fassungen. Wer schon einmal in Vereinen, öffentlichen Ämtern oder größeren Unternehmen tätig war, weiß dies.

Möglicherweise hat der Whistleblower inoffizielle Vorläufer-Fassungen kopiert, die von den später freigeklagten Fassungen abwichen. Dabei ist auch aufschlussreich, welche Abschnitte die Abweichungen betreffen: Nämlich eben nicht die den eigentlichen Skandal begründenden, nunmehr endgültig entschwärzten Passagen (denn zu diesen gibt es ja gar keine bisherigen Vergleichsfassungen!), sondern eher unproblematische, teils belanglose Stellen, wo es lediglich um Nebensächlichkeiten oder um den Wortlaut geht. Wenn man hier überhaupt ein Fass aufmachen will, dann wäre die interessantere Frage die, wieso die bereits im Juni öffentlich gewordenen, damals weiterhin nur teilentschwärzten Fassungen nachträgliche Manipulationen aufweisen, die nur vom RKI selbst stammen konnten. Offenbar wurde damals – im Hinblick auf die drohende Veröffentlichung – intern von höherer Stelle “Schadensbegrenzung” betrieben und die Protokolle nochmals “angepasst”. Dies war seit längerem bekannt – und wurde bislang als Beweis für die eifrige Vertuschungspraxis in RKI und BMG gewertet. Niemand kam damals etwa auf den abwegigen Gedanken, dass die Kläger von “Multipolar” die Öffentlichkeit “hinters Licht führen” oder die Enthüllung im Zuge einer gezielten Ablenkungskampagne sabotieren wollten. Einer Aya Velázquez hingegen hat man dies, mehr oder weniger subtil, sofort unterstellt.