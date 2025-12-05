RLP-Innenminister Ebling schließt per Dekret mal eben alle AfD-Kandidaten von Bürgermeisterwahlen aus

In Rheinland-Pfalz erfindet die SPD mal eben gerade das Grundgesetz neu: Wer der „falschen“ Partei angehört, darf bald nicht mehr zum Bürgermeister kandidieren. Entschieden wird das nicht etwa kraft Gesetzes oder auf Grundlage eines Gerichtsurteils, sondern per ministeriellem Fingerschnippen: SPD-Innenminister Michael Ebling will dazu per Erlass das passive Wahlrecht außer Kraft setzen – weil sein Verfassungsschutz die AfD in Rheinland-Pfalz für „gesichert rechtsextrem“ hält. Damit würde der bundesweit und sogar international mit Fassungslosigkeit verfolgte Skandal von Ludwigshafen zur Routine werden.

Dort war bei den Oberbürgermeisterwahlen am 21. September dieses Jahres Joachim Paul (AfD), der mit Abstand aussichtsreichste Einzelkandidat, durch eine fadenscheinige Inszenierung der Kartellparteien auf einer ähnlichen dubiosen Grundlage von der Wahl ausgeschlossen worden; der von der SPD dominierte kommunale Wahlausschuss hatte unter Berufung auf ein willkürliches Witzgutachten des Ebling unterstehenden Landesverfassungsschutzes Scheinbelege für Pauls angeblichen “Rechtsextremismus” zusammengetragen. Sogar die Justiz beteiligte sich an dieser Farce; Paul scheiterte nach zwei Instanzenzügen vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz mit seiner Klage gegen die Nichtzulassung.

Standardmäßige Demokratieverachtung

Gestärkt von diesem “Erfolgserlebnis” will die SPD dieses demokratieverachtende Vorgehen nun also zum Standardverfahren machen: Da die ganze AfD arbiträr als “gesichert rechtsextrem” eingestuft wird, schließt man sie ihre Kandidaten fortan also von den Bürgermeister- und Landratswahlen aus. Ein Verwaltungsakt soll also das umsetzen, was laut Artikel 18 GG allenfalls das Bundesverfassungsgericht darf: Grundrechte aberkennen, wenn stichhaltige Gründe vorliegen. Hier liegen weder stichhaltige Gründe vor noch ein Urteil aus Karlsruhe – doch die Landesregierung Rheinland-Pfalz schert sich nicht darum.

Die AfD darf zwar bundesweit zur Bundestagswahl antreten, sitzt im Europaparlament, kassiert Millionen an staatlicher Parteienfinanzierung – aber in Mainz glaubt ein SPD-Minister per Dekret darüber entscheiden zu können, wer noch wählbar ist und wer nicht. Das hat nichts mehr mit “Verfassungsschutz” mehr; das ist Verfassungsbruch light – mit Ankündigung. Man darf gespannt sein, wie lange das Bundesverfassungsgericht braucht, um diesen Witz wieder einzufangen.