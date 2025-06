Robert F. Kennedy Jr. greift durch: 766 Millionen Dollar für Weiterentwicklung der mRNA-Spritzbrühe gestrichen

Satte 766 Millionen US-Dollar hatte die Biden-Regierung locker gemacht, damit der Pharmariese Moderna weiter an den mRNA-„Impfstoffen“ forschen kann, die erwiesenermaßen weder wirksam noch ungefährlich bei der Behandlung und Prävention von Virenerkrankungen sind. Jetzt hat das Health and Human Services (HHS), das US-Gesundheitsministerium unter Leitung von Robert F. Kennedy Jr., die Verträge gekündigt und damit die finanziellen Ressourcen für diese genmanipulativen Forschungen gekappt.

Logisch, dass die ehemaligen politischen und administrativen Verantwortlichen der Biden-Regierung nun Sturm gegen diese Entscheidung laufen. Die frühere Direktorin des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, Beth Cameron, ist sogar der Meinung, dass “die Maßnahmen der Regierung unsere Abschreckung vor biologischen Bedrohungen schwächen“ – natürlich in völliger Verleugnung der katastrophalen Folgen des Menschheitsexperiments mit den milliardenfachen Covid-„Impfungen“, die mittlerweile massenhaft dokumentiert sind.

Es geht im Sicherheit, Integrität und Vertrauen

Während der Covid-Plandemie hatten sich die namhaften Pharmariesen die Taschen mit Milliarden vollgestopft – nicht zuletzt wegen der Verblendung und Ignoranz von Akteuren wie Cameron. Die aktuelle Begründung des HHS zur Einstellung der Finanzierung des Forschungsprogramms klingt hingegen wesentlich plausibler: „Nach einer strengen Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine weitere Investition in den H5N1-mRNA-Impfstoff von Moderna weder wissenschaftlich noch ethisch vertretbar ist.

Hier geht es nicht nur um Wirksamkeit, sondern auch um Sicherheit, Integrität und Vertrauen.”

RFK Jr.’s Behörde weiter: “Die Realität ist, dass die mRNA-Technologie nach wie vor nicht ausreichend getestet ist, und wir werden keine Steuergelder ausgeben, um die Fehler der letzten Regierung zu wiederholen, die legitime Sicherheitsbedenken vor der Öffentlichkeit verbarg.” Unterdessen geht die Aufarbeitung des epochalen mRNA-Skandals weiter – zumindest in den meisten westlichen Ländern. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Verantwortlichen weiter in politischen Spitzenämtern sitzen oder gerade international Karriere machen und in Talkshows große Reden schwingen dürfen.

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.