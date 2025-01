Robert Habeck: Eine Annäherung

Wer ein Psychogramm von Robert Habeck erstellt, von dieser merkwürdigen Gestalt (anders kann man es wohl nicht nennen), der muss eine ganze Menge Widersinnigkeiten verdauen. Es fängt schon an alleine mit Statements wie „Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht“, das selbst von “Correctiv” als korrektes Zitat bestätigt werden musste. Der “Tagesspiegel” kommentierte dies mit den Worten: „Robert Habeck hat darüber gesprochen und geschrieben, wie die Wiedervereinigung an ihm, dem damals 19 Jahre alten Zivildienstleistenden, vorbeigegangen ist; wie er nicht begriff, dass sich mit dem Zusammenbruch des Kommunismus die Welt neu ordnete.“ Nun ja, auf einen damals noch unfertigen 19-Jährigen mögen gewisse Ereignisse verstörend gewirkt haben; aber als Habeck über Vaterlandsliebe sprach, war er nicht mehr 19, und er hat die Aussage auch nicht auf die Vergangenheit beschränkt.

Einige Jahre später findet man ihn im Bundesland Schläfrig-Holzbein in der schwarz-grünen Politik eines SPD-Regierung als „Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt“ wieder, ein Ressort, das später unter einem gewissen CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther erweitert wurde um die Zuständigkeiten „Natur und Digitalisierung“. Damit ist die heutige Diskussion um die Achse Schwarz-Grün um Merz und Habeck kein Novum, sondern nur eine Neuauflage. Bereits damals, im Norden, war Habeck kräftig in Sachen “Energiewende” unterwegs und legte sich mit den Bauern und Fischern an, stets alles besser wissend und bereits damals von der ihn verfolgenden Realität verachtet.

Allerlei Gedöns

Schließlich landete er dann Ende 2021 in der Bundesregierung als Abwirtschaftsminister und zuständig für noch anderes Gedöns. Eine seiner ersten Handlungen bestand in einer Reise in die USA, um sich dort um die Stelle des ersten Lakaien zu bewerben. Nicht für Deutschland wolle er arbeiten – sondern den USA führend dienen. Die Sache mit dem “Kotzen” auf Deutschland hat er offenbar nicht revidiert; Habeck meint das weiterhin ernst. Den Rest dazu müssen wir nicht groß beleuchten: Gegen jede Vernunft und jede Zahlen wird die Republik gnadenlos herabgewirtschaftet, wobei inzwischen auch heraus gekommen ist, dass Berichte und Daten gefälscht und Entscheidungen gegen alle vorliegenden Empfehlungen und Vernunft getroffen wurden. Nimmt man Habecks Zeit als Landesminister hinzu und beachtet neuere Äußerungen wie “Die sind nicht pleite, die haben nur aufgehört zu arbeiten”, so kann man wohl nur feststellen: Dumm angefangen und nichts dazugelernt. Angesichts der vielen Manipulationen, Fälschungen und vernunftwidrigen Entscheidungen bleibt auch kaum eine andere Wahl, als ihm hier Vorsatz zu unterstellen – auch wenn Habeck vieles gerne auf seinen vor zwei Jahren geschassten Staatssekretär Patrick “Agora” Graichen abschieben möchte. Nicht aufgrund politischer Fehler (die können geschehen), sondern vorsätzlich wurde die derzeitige katastrophale Lage herbei geführt. Eine politische Agenda zu verfolgen ist das Recht jedes Politikers; doch angesichts der offen zutage tretenden Realität diese Agenda anzupassen, ist seine unbedingte Pflicht. Und diese hat Habeck klar ignoriert.

Entlastend kann man natürlich anführen, dass er das alles unter dem Jubel der Wirtschaftsidioten tat, die heute das obere Management von Industrie und Verbänden stellen. Nur wenige haben widersprochen (und die von ihnen geführten Unternehmen in andere Länder verlagert); nicht gerade ein positives Zeugnis für das “Erfolgsland Deutschland”, seine Wirtschaft von Pfeifen führen zu lassen, die selbst in kleineren Dorforgeln als Ersatzpfeifen verschmäht würden… Und jetzt, wo die Sache finanziell aufgeflogen ist und Neuwahlen anstehen, meldet sich Habeck mit küchenphilosophischen Gesprächen zum Wahlkampf zurück und will, als Aushängeschild einer 12-Prozent-Partei, die sonst keinerlei Gesicht mehr aufzuweisen hat, sogar Kanzler werden. Begründung: Er würde das “gerne” machen, weil es ihm “Spaß macht”. Irgendetwas falsch gemacht hat er natürlich nicht – trotz der evident eingetretenen Katastrophe. So viel Frechheit (Selbstbewusstsein kann man es wohl kaum nennen) muss man erst einmal haben: Chef, der LKW liegt leider mit Totalschaden im Fluss und die Halle ist abgebrannt… aber du suchst doch einen neuen Geschäftsführer…

Auf kindlichem Niveau

Als Vergleich für dieses Niveau fallen mir nur kleine Kinder ein. Zu den ersten Satzkonstruktionen, die sie lernen und gerne im Verkehr mit Erwachsenen anwenden, gehören “Ich will” und “du musst”. Auf diesem Niveau spielt sich das auch bei Habeck offenbar ab. Drückt nun eine Kanzlerkandidatur als Kandidat einer Splitterpartei Selbstbewusstsein oder einfach nur Größenwahn aus? Bekannt war so etwas zuvor eigentlich nur von die Pogo-Partei (APPD), die stets mit einem Kanzlerkandidaten und dem Slogan “Deine Stimme für den Müll” auftrat. Gewisse Ähnlichkeiten in den Slogans zu den Grünen sind allerdings nicht zu übersehen: Denn nicht viel schlauer in Bezug auf Selbstbewusstsein oder Größenwahn wurde man durch die jüngste Grünen-Aktion, Habecks Konterfei auf das Münchner Siegestor zu projizieren (angeblich sollen noch weitere Aktionen dieser Art geplant sein).

Es ist klar: Der mit Abstand größte Fan von Robert Habeck heißt Robert Habeck. Aber trotzdem gleich diese übersteigerte Form des Personenkults? Das Konterfei Köpfe aus luftiger Höhe auf das Volk herabsehen zu lassen, war bislang eher eine Domäne sowjetischer und chinesischer Kommunisten oder der Nationalsozialisten. Soll das nun eine Aufforderung sein, neben die Portraits von Stalin, Mao und Hitler an der Ehrenwand in der Stube nun auch das von Habeck zu hängen? Soll man neben die Mao-Bibel und “Mein Kampf” jetzt auch noch “Die Natur der Literatur, zur gattungstheoretischen Begründung literarischer Ästhetizität” ins Bücherregal stellen? Allerdings: Stammt die Aktion wirklich von Habeck selbst? Dann hätte er sich als Narzisst nicht besser outen können. Oder ist da seine Werbeagentur in Kenntnis seines Narzissmus über das Ziel hinausgeschossen? (Die beste Beschreibung eines Robert Habeck im Umgang mit sich selbst dürfte dann wohl von Mac Davis in seinen Country-Song „It’s hard to be humble“ stammen.) Doch beide Optionen wären fatal; Ein Narzisst, der außer sich selbst nichts liebt und ohnehin lieber der Erfüllungsgehilfe anderer ist, gehört nicht in eine Führungsposition. Und ein Kandidat, der weder seine Staatssekretäre noch seine Werbeagentur im Griff hat, ebenfalls und auf keinen Fall.

Von der Realität eingeholt

Kommt noch hinzu, dass Habeck als Aufrüstungskanzler kandidiert: 1 bis 1,5 Prozent des deutschen Bruttoinlandsgeheimdienstes gehen in die Rüstung; 3 Prozent sollen es nach den Vorstellungen der NATO sein, aber 3,5 Prozent nach den Vorstellungen des Kriegsherrn Habeck, der damit liebäugelt, Kriegsminister anstelle des Kriegsministers Bäcker (lateinisch “Pistorius”) zu werden. Er könne sich sogar vorstellen, diesmal in der Bundeswehr zu dienen, anstatt zu verweigern! So viel Mut von jemandem, der vor einer Diskussion mit aufgebrachten Bauern unter Kapern einer Fähre schmählich geflohen ist (man vergleiche das mit den Stehaufqualitäten Donald Trumps trotz zweier Attentate) und der seine narzisstische Mimosenhaftigkeit durch den inflationären Einsatz von Strafanzeigen wegen Beleidigung ständig demonstriert (was von mehr oder weniger ins Krankhafte abgleitenden Narzissten aber zu erwarten ist… Muss man das ernst nehmen?

Der letzte deutsche Kanzler, die für hohe Rüstungsaufwendungen geworben hat, ist in Russland übrigens gescheitert. Vielleicht sollte man einmal, wenigstens dieses eine Mal, den Spruch “Nie wieder!” beherzigen. Doch leider wird diesmal der Berichterstatter von der Realität eingeholt: Nach Bekanntwerden des übersteigerten Personenkults um Habeck haben die Grünen in den Wahlumfragen um 1,5 Prozent zugelegt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein selbstverliebter Minister mit großer Unterstützung der Medien erneut für feuchte Höschen bei seinen Fans sorgt, ist also durchaus vorhanden. Mitspielen muss eine Merz-CDU, die man durchaus so charakterisieren kann: Sie hat nämlich keinen Charakter.