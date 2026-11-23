Was bei Carmen Miosga gestern Abend in der ARD geboten wurde, war fernab jeder Erträglichkeitsschwelle. Thema war wieder mal die Ukraine und das Treffend der drei Atommächte USA, Russland und China. Den Vogel schoss dabei der ÖRR-Dauertalkgast Norbert Röttgen ab: Diejenigen, die diesen Krieg beenden wollen, so der CDU-Politiker, seien Kollaborateure des Kriegsverbrechers Putin. Röttgen sagt dies mit einer Inbrunst, die jede Hoffnung auf Diplomatie vergessen lässt. Konkret meint er damit selbstredend das BSW und die AfD, die sich für eine baldige Friedenslösung aussprechen. Es ist der nächste Versuch, die Brandmauer noch höher zu ziehen.

Die Sendungschoreographie ist perfekt abgestimmt: Kurz darauf darf der zugeschaltete ehemalige ukrainische Außenminister verkünden, dass die Ukraine schon sehr viele Reformen umgesetzt hätte, was den EU-Ansprüchen für eine baldige Aufnahme als Vollmitglied genügen würde. Übrigens sei es eine ganz bösartige Unterstellung, überhaupt nur anzumerken, dass die Gelder für die Ukraine in falsche Kanäle fließen könnten.

Klare Stoßrichtung

Na klar… Korruption gibt es in der Ukraine gar nicht Anschließend schwärmt Röttgen, dieser verhinderte George Clooney, noch über die neuen, großartigen künftigen Möglichkeiten der deutschen Geheimdienste und erinnert nochmals an die “Drohnenattacke“ vom Flughafen Leipzig, womit er die an eine handelsübliche Baumarkt-Amateurdrohne stümperhaft befestigte “Bombe” meinte, die gottseidank von einem Busfahrer per gekonntem Vollspann-Volley unschädlich gemacht wurde.

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An dem Punkt wurde es mir dann doch zu bunt und ich habe schnell auf Netflix umgeschaltet – denn in jedem Fantasy-Movie steckt mehr Wahrheit als in dieser inszenierten Regierungspropaganda-“Diskussionsrunde” bei Miosga. Man muss schon komplett naiv sein, die Stoßrichtung dieser Typen nicht zu durchschauen. Es ist eine einzige, fortwährende Beleidigung der Intelligenz der Zuschauer, sofern noch vorhanden.