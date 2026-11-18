Die letzten Wochen haben in Berlin bereits ein Drama geliefert, das eigentlich jede Brandmauer hätte einstürzen lassen müssen; doch stattdessen wurde es zur Routine erklärt. Dort formiert sich eine komplett linke Regierung aus linker SPD, linken Grünen und linken Ex-SED-Leuten. Und genau diese Dreifaltigkeit aus denselben ideologischen Quellen wird inzwischen als normaler demokratischer Vorgang verkauft. Selbst eine CDU, die sich längst in eine zweite Grünen- oder gar Linkspartei verwandelt hat, findet daran nichts mehr zu beanstanden und hält still, als wäre die alte bürgerliche Mitte nur noch ein Museumsexponat. Am Montag folgte dann das i-Tüpfelchen aus Mecklenburg-Vorpommern, wo ebenfalls mit größter Selbstverständlichkeit eine durch und durch linke bis linksextreme Koalition zusammengeschweißt wurde – diesmal ganz offen gegen die AfD, die mit 38,5 Prozent stärkste Partei und damit Wahlsieger bei den Landtagswahlen vor zwei Monaten geworden war. Diese will die Koalition der linken Wahlverlierer nicht nur bekämpfen, sondern einem Verbotsverfahren zuführen – und auch das ohne jede nennenswerte Empörung.

Dass man all dies bereits für den absoluten Normalfall hält und es als salonfähig durchgeht, wenn zur neuen “Mitte“ erklärte sozialistische Linksparteien die Regierung bilden, markiert den eigentlichen Wahnsinnssieg der Statusmoralisten, die längst nicht mehr argumentieren müssen, sondern nur noch verwalten. Der Gesinnungsproll reibt sich die Hände, weil Enteignungsfantasien und hartnäckige antisemitische Flecken der Linken keinen Skandal mehr auslösen, sondern höchstens noch ein müdes Achselzucken.

Gutmenschenprolls, Erziehungsheinis, Duldungsknechte, Überlegenheitstypen

Währenddessen steht der Arbeitsdevote am Band, spürt die steigende Arbeitslosigkeit und die schleichende Entwertung seiner Arbeit, und bringt doch nur ein leises Murren zustande, das niemand mehr hören will. In Berlin, wo die Arbeitslosigkeit schon über zehn Prozent liegt, rechnen immer mehr Menschen damit, dass sich Arbeiten offiziell kaum noch lohnt und der Rest aus Stütze, Schwarzarbeit und gelegentlicher Kleinkriminalität zusammengesetzt wird. Der Leisebuckler sieht zu, wie seine industrielle Basis wegbricht, und findet keine Sprache dafür, weil der Erziehungsheini die öffentliche Debatte längst besetzt hat und jede Kritik als rückständig abtut.

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Tägliche Meldungen über Werkschließungen müssten eigentlich Sondersitzungen auslösen; doch sie verhallen, weil der Gutmenschenproll entschieden hat, dass die alte Arbeiternation ohnehin überholt ist und nur noch verwaltet werden muss. Merz müsste seinem Koalitionspartner in der SPD eigentlich deutlich machen, dass Landesregierungen mit Linksradikalen nicht akzeptabel sind, doch selbst diese minimale Erwartung bleibt unerfüllt und wird zum Schweigen. Stattdessen siegt der Überlegenheitstyp, der die moralische Hoheit beansprucht und jede Frage nach den Folgen als Angriff auf die gute Gesinnung versteht. Der Duldungsknecht sieht zu, wie seine eigenen Interessen unter die Räder geraten, und der Buckelmaloche hält den Kopf unten, weil Widerstand nicht mehr erwartet wird und deshalb auch nicht mehr stattfindet. Was hier geschieht, ist kein Betriebsunfall, sondern das absehbare Ende einer Republik, die ihre industrielle Substanz gegen Haltungsnoten eingetauscht hat und nun zuschaut, wie die Linke die Verwaltung des Absturzes übernimmt. In dieser Stille liegt die eigentliche Niederlage, denn sie zeigt, dass der Gutmensch gesiegt hat und der Rest nur noch die Ordnung des Untergangs ist.