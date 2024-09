Rotenburgs Landrat ist jetzt “Landrätin”: Die woke Gaga-CDU macht die Grünen überflüssig

Wer sich bislang noch der Illusion hingab, dass auf lange Sicht mit dieser CDU noch irgendeine Abkehr vom linksgrünen Wahn möglich sei, braucht sich nur die Vorgänge im niedersächsischen Landkreis Rotenburg (Wümme) anzusehen: Dort werden ab dem 1. Oktober sämtliche Mitarbeiter der Verwaltung als Frauen angesprochen – auch Männer. Die Initiative zu dieser Idiotie ging von CDU-Landrat Marco Prietz aus, der sich konsequent fortan selbst lässt als „Landrätin“ bezeichnen lässt. Was vor nicht allzu langer Zeit noch einer medizinisch-psychologischen Untersuchungen für jeden geführt hätte, der einen solchen Vorschlag auch nur ausgesprochen hätte, wird heute bierernst als progressiv-woke Errungenschaft gefeiert.

„Es fühlte sich im Jahr 2024 einfach nicht mehr richtig an, nur die männliche Form zu nutzen“, faselte Prietz, der offenbar keine anderen Sorgen hat. Ihm seien „Lesbarkeit und hohe Verständlichkeit wichtig“, weshalb er kein Befürworter von Sonderzeichen sei. Immer beide Formen zu nennen, sorge jedoch „nicht dafür, dass man es besser versteht“. Daher habe man nur eine Form nutzen wollen. „Natürlich klingt das auch für mich zunächst komisch. Aber ganz ehrlich: warum müssen immer nur die Frauen mit der Erklärung zurechtkommen, dass mit männlichen Bezeichnungen auch sie umfasst sind?“, schrieb er auf Instagram.

Den Wahnsinn als Erfolg gefeiert

Er gebe ”offen zu, dass die durchgehende Verwendung allein der männlichen Schreibweise bei mir im Jahr 2024 ein wenig Unbehagen auslöste“. Schließlich gehe es „neben der Geschlechtergerechtigkeit auch um eine barrierearme, möglichst leichte Sprache, die vielen Menschen intuitiv zugänglich ist“. Diese offenkundigen Seelenqualen haben nun dazu geführt, dass in Rotenburg bundesweit zum ersten Mal eine durchgehend weibliche Schreibweise eingeführt wird. Prietz will andere damit “zur Nachahmung” auffordern; in der Freilaufklapse, zu der diese Republik degeneriert ist, eine durchaus begründete Hoffnung

Obwohl die Mehrheit der Deutschen den ganzen Genderwahn vehement ablehnt und die Stimmung sich grundsätzlich gegen diese ganze, vor allem von den Grünen und der SPD verfochtene Absurdität gedreht hat, meint also nun ausgerechnet ein CDU-Mann, sich zu deren Vorreiter machen zu müssen. Man muss davon ausgehen, dass er damit kein Einzelfall in seiner Partei ist, die unter Angela Merkel eine inhaltliche Symbiose mit den Grünen vollzogen und sich bis heute nicht davon gelöst hat. Im Grunde muss man Prietz sogar dankbar sein, denn er erinnert daran, dass man sich bei einer Wahl der CDU am Ende nur immer noch mehr links-grünen Wahnsinn einhandelt. Und das gilt nicht nur für den Osten.