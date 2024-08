Rotherham: 1.400 Mädchen von Pakistani-Banden vergewaltigt – aber Bürgerwut ist “rechtsextrem”

Im Rahmen der (nach der Ermordung dreier Mädchen im Grundschulalter in Southport durch den 17-jährigen Sohn von Migranten aus Ruanda ausgebrochenen) landesweiten gewalttätigen Proteste gegen die britische Migrationspolitik, die durch die Mobilisierung und Gegenaktionen islamischer Migrantengangs in bürgerkriegsähnliche Zustände umschlugen, erfolgte am Sonntag auch ein Sturm aufgebrachter Einheimischer auf ein Hotel in der Stadt Rotherham, in dem 240 Asylbewerber untergebracht waren. Auch wenn dieser Erstürmungsversuch einen zweifellos nicht zu rechtfertigenden Übergriff darstellt, so steht er doch in der Kausalkette einer verantwortungslosen und verbrecherischen Zuwanderungspolitik, die die innere Sicherheit in Großbritannien völlig erodieren lassen hat, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sich der Zorn der Menschen entlädt. Das mag man verabscheuen, aber es ist eine unvermeidliche und logische Konsequenz.

Umso bedenklicher ist die Reaktion von Premierminister Keir Starmer auf den Zwischenfall: Statt zu deeskalieren, verstieg er sich in Empörungsäußerungen und Drohungen. „Die Bewohner und das Personal der Einrichtung waren voller Angst“, sagte der Labour-Premier im Rahmen eines verbalen Generalangriffs auf alle migrationskritischen Demonstranten, die er natürlich in bewährter Manier als pauschal „rechtsextrem“ einstuft. Schlimmer noch: „Ich garantiere es. Ihr werdet bereuen an diesen Unruhen teilgenommen zu haben, ob direkt, oder indem sie diese Taten online angefeuert haben und dann weggerannt sind!“, drohte Starmer. Wäre dies die entschlossene “harte Hand” des Staates, würde man solche Worte begrüßen; doch in Wahrheit ist diese Hand gegen zugewanderte Kriminelle, Terroristen und Islamisten in Großbritannien ebenso zuverlässig erlahmt, wie sie umgekehrt gegen autochthone Bürger und nichtmigrantische Täter durchzugreifen bereit ist.

Sowas kommt von sowas

Zumal Starmer hier in zynischer Einseitigkeit das Wichtigste ausließ: Was nämlich weder er noch die britischen und deutschen Medien erwähnten, ist die Tatsache, dass die Stadt Rotherham im Mittelpunkt des schlimmsten Missbrauchsskandals der britischen Geschichte steht – was zur Einordnung der Übergriffe von Sonntag von entscheidender Bedeutung ist: Zwischen 1997 und 2013 wurden dort mindestens 1.400 Mädchen von organisierten Banden – meist mit pakistanischem Migrationshintergrund – sexuell missbraucht, vergewaltigt, geschlagen, eingeschüchtert, versklavt und manchmal auch in anderen Städten zur Prostitution gezwungen. Die Täter übergossen die Kinder sogar mit Benzin und drohten ihnen, sie bei lebendigem Leib anzuzünden, falls sie jemandem von ihrem Leid erzählen sollten.

Die Behörden der von der Labour-Partei regierten Stadt, die Schulen und die Polizei wussten von diesen unfassbaren Grausamkeiten, taten jedoch nichts dagegen – weil sie zum einen keine “rassistischen Vorurteile” gegen Migranten verstärken wollten und zum anderen fürchteten, selbst als rassistisch gebrandmarkt zu werden – zumal es sich bei den Opfern ärgerlicherweise ausschließlich um weiße britische Kinder handelte. Ein Untersuchungsbericht bescheinigte den Behörden „kollektives und eklatantes Versagen“. So seien etwa interne Berichte über die Situation unterdrückt oder ignoriert worden.

Einseitiges Medienschweigen auch in Deutschland

In der Bevölkerung Rothenhams hat man dieses nie aufgearbeitete Großverbrechen nicht vergessen und es bedurfte nur eines Zündfunkens, der die explosive Stimmung entlud. Die Gräueltat von Southport und dann anschließend die Bilder von muslimischen Männergruppen, die als Reaktion auf die diesbezüglichen Demonstrationen landesweit vielerorts zu militanten Machtdemonstrationen schritten und vereinzelt sogar Jagd auf weiße Briten machten, brachte hier die Stimmung zum Explodieren.

Dieser Hintergrund entschuldigt nicht den Angriff auf die Asylunterkunft in Rotherham; er erklärt aber zumindest, warum sich gerade dort so viel Wut und Verzweiflung über die desaströse Migrationspolitik und das Vertuschen von deren Folgen angesammelt hat. Starmer, seine Partei, die eine Mitverantwortung für die ignorierten Missbrauchsfälle trägt und die Medien erwähnen dies jedoch mit keinem Wort. Überflüssig zu erwähnen, dass auch den Konsumenten deutscher “Qualitätsmedien” diese Details vorenthalten bleiben. Die Schweigespirale, die zu dieser Tragödie und nun zu den massiven Protesten gegen diese Einwanderungspolitik geführt hat, setzt sich somit fort.