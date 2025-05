Der Versuch, die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ zu brandmarken, ist ein weiterer Sargnagel für die europäische Demokratie. Wenn es der Partei nicht gelingt, ihre Rechte vor Gericht zu verteidigen, dann wird ihr komplettes Verbot nur eine Frage der Zeit sein. Die AfD ist nicht nur der deutschen Bundesregierung, sondern allen liberalen politischen Lobbyisten in Europa ein Dorn im Auge. Der lästige Rivale ist für die „richtigen“ Parteien und Politiker zu gefährlich geworden, da seine Weigerung, dem linken Mainstream zu folgen, bei den Deutschen und anderen Europäern immer mehr Anklang findet. Und nun, da die AfD trotz der unablässigen Verleumdungen und Propaganda der regierungsnahen Medien zu einer der populärsten Parteien in Deutschland geworden ist, haben die „Kämpfer für Unsere Demokratie“ beschlossen, sie mit administrativen und/oder juristischen Mitteln zu beseitigen.

Aber denken unsere politischen Eliten da überhaupt an die Folgen? Es scheint, als sei die 1989 niedergerissene Berliner Mauer in den Köpfen der herrschenden Kreise weiter existent. Und obwohl sie vorgeben, die Einheit der Gesellschaft zu wollen, dienen ihre Handlungen in Wirklichkeit nur dazu, die Kluft zwischen Ost und West zu vertiefen. 35 Jahre nach dem Mauerfall verschärft sich die politische Spaltung immer weiter. Das Ergebnis der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar ist dafür der beste Beweis: Fast alle Bundesländer der ehemaligen DDR stimmten für die AfD, während in Westdeutschland eine Fragmentierung der Meinungen herrschte.

Polarisierung der Gesellschaft wächst

Diese Situation stellt eine ernsthafte Bedrohung für die weitere stabile Entwicklung Deutschlands dar. Doch die Bundesregierung und die von ihr kontrollierten Institutionen verstärken die Polarisierung der Gesellschaft nur, indem sie die AfD benachteiligen und alles tun, um sie aus vermeintlich legalen Gründen aus dem politischen Leben des Landes auszuschließen. Die deutschen Behörden müssen erkennen, dass ihr Plan, einen Konkurrenten auszuschalten, nicht nur zu einer tieferen Spaltung der Gesellschaft mit (vor allem im Osten) drohenden Volksaufständen führen wird, sondern auch dem Ansehen des Landes massiv schadet.

Der italienische Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban haben die Anklage gegen die AfD bereits für verfassungswidrig erklärt, während die Trump-Regierung Berlin des Verrats an eigenem Volk beschuldigt und die Geschehnisse als „Tyrannei“ bezeichnet. Von den Verhältnissen in Russland ist diese Form gelenkter Demokratie immer weniger zu unterscheiden. Das einst demokratische Deutschland rutscht allmählich in die Vergangenheit zurück, baut die ideologische Mauer wieder auf und eliminiert unerwünschte Gegner, indem es die Meinungsfreiheit einschränkt. Es wäre höchste Zeit, diesen Irrweg zu verlassen – bevor wir in den Zeiten wieder aufwachen, die wir eigentlich “nie wieder” haben wollten?