Rücknahme illegaler Migranten: Ein bisschen Druck von Trump – und Kolumbiens Präsident macht Männchen

Eine unmissverständliche deutliche Drohung von Donald Trump und des US State Departement reichte aus, um den Präsidenten Kolumbiens, den Sozialisten Gustavo Petro, einmal im Kreis tanzen zu lassen. Und das ging so: Zunächst hatte Petro die Landung zweier US-Militärflugzeuge autorisiert, die zwei Ladungen seiner kriminellen Untertanen, die illegal in den USA eingereist waren, zurück in ihre Heimat bringen sollten. Wenig später allerdings widerrief er diese Landeerlaubnis wieder und erklärte, diese wertvollen Stützen der kolumbianischen Gesellschaft nicht zurückhaben zu wollen. (Man kennt das Phänomen aus Deutschland, das seine illegalen Abschiebekandidaten ebenfalls nicht mehr los wird, weil die Herkunftsländern, die froh sind, die diese “Fachkräfte“ losgeworden zu sein, nicht geschenkt haben wollen und deshalb ihre Rücknahme verweigern).

Während deutsche Medien wie der “Spiegel” über die vermeintliche Vorführung Trumps durch Petro noch jubelten (“Trump schäumt!”), reagierte der US-Präsident umgehend: Er ließ seinen kolumbianischen Amtskollegen wissen, dass er die US-Botschaft in Bogota anweisen werde, ab sofort keine Visa mehr für Regierungsmitarbeiter und Mitglieder der Partei Petros mehr auszustellen. Das Außenministerium weitete diese Maßnahme dann noch aus – und teilte Petro mit, dass ab heute, Montag, generell keine Visa für Kolumbianer mehr ausgestellt würden. Trump kündigte zudem noch an, dass mit sofortiger Wirkung auf alle Waren aus Kolumbien ein Strafzoll von 25 Prozent erhoben würde. Dieser gelte vorerst einmal nur für eine Woche; danach würden 50 Prozent Strafzoll fällig, sollte sich Petro weiterhin weigern, seine illegal in die USA gereisten Staatsbürger zurückzunehmen.

Deutliches Signal an alle anderen vorlauten Länder

Diese Drohungen reichten aus, um den kolumbianischen Präsidenten schnurstracks einen Vollkreis vollführen zu lassen: Innerhalb von nur wenigen Minuten legte der gute Gustavo die zweiten 180-Grad-Wende hin – und widerrief den Widerruf seiner ersten Ankündigung. Obendrein beeilte er sich auch noch, Trump zu versprechen, die Rückführung seiner Landsleute auf eigene Kosten – also mit kolumbianischen Regierungsflugzeugen – durchzuführen.

So muss das – und nicht anders. Knallharte Realpolitik zur Durchsetzung eigener Interessen und vor allem internationaler Rechtsnormen statt wachsweichem und verzagtem, feigem Geplänkel und Einknicken, wie man es leider gerade in Deutschland immer wieder erleben muss: Mit seinen Androhungen gegen Petro hat Donald Trump Rückgrat und Stärke bewiesen. Doch er hat nicht nur den Präsidenten Kolumbiens in die Knie gezwungen. Er hat damit auch ein mehr als deutliches Signal an alle weiteren Länder gesendet, die im Vorfeld von Trumps Amtsübernahme vollmundig erklärt hatten, sie würden ihren Staatsbürgern die Rückkehr in die Heimat verweigern – in der irrigen Erwartung, Trumps Abschiebepolitik damit sabotieren zu können. Nun wissen sie, wie teuer sie diese “Haltung” zu stehen kommen wird. Und damit das jedem klar ist, hat Trump auch gleich auf seinen sozialen Medien ein Akronym zu dem Fall gepostet: FAFO. Das steht für “Fuck Around, Find Out”, sinngemäß: “Baue Scheiße und finde raus, was passiert.” Trump redet nicht nur. Trump handelt. Trump wirkt!