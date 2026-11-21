Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der deutschen Erinnerungskultur, dass sie sich mit wachsender Leidenschaft der Vergangenheit zuwendet, während die Möglichkeiten, diese Vergangenheit zu beurteilen, immer enger zu werden scheinen. Geschichte soll nicht nur erforscht, sondern bewältigt, nicht nur verstanden, sondern moralisch eingeordnet werden. Die Beschäftigung mit ihr erhält dadurch einen beinahe liturgischen Charakter: Man bekennt sich zur Verantwortung, verurteilt die Verbrechen und versichert, die richtigen Lehren gezogen zu haben. Wer darüber hinaus nach Leistungen, Widersprüchen oder unbeabsichtigten Folgen fragt, gerät leicht in den Verdacht, die Schuldgeschichte relativieren zu wollen. Die historische Wahrheit soll vollständig sein, aber möglichst keine unerwünschten Überraschungen bereithalten.

In der Zeit hat die schwarze Publizistin Alice Hasters unter dem Titel “Die Lücken in unserem Gedächtnis” eine Erweiterung der deutschen Erinnerungskultur um die koloniale Vergangenheit gefordert. Der Völkermord an den Ovaherero und Nama, die Gewalt kolonialer Herrschaft und die Folgen europäischer Expansion gehören natürlich ins historische Bewusstsein. Hasters beklagt, dass diese Geschichte vielen Deutschen kaum bekannt sei und ihre Integration in die nationale Erinnerung immer wieder auf Widerstände stoße. Sie fragt, weshalb die Erinnerung an koloniale Verbrechen noch immer als Gefahr für die deutsche Erinnerungskultur erscheine. Michael Klonovsky hat darauf auf X mit einer Gegenfrage reagiert, die den Horizont der Debatte entscheidend erweitert: Warum gilt die Erinnerung an koloniale Errungenschaften – die Bekämpfung der Schlafkrankheit, die Zurückdrängung von Sklaverei und Menschenopfern, die Errichtung von Krankenhäusern, Schulen, Häfen, Eisenbahnen und Verwaltungsstrukturen – offenbar nicht ebenfalls als unverzichtbarer Bestandteil dieser Geschichte?

Die Erinnerung und ihr vorgeschriebenes Ergebnis

Die Frage ist zugespitzt, und nicht jede ihrer Voraussetzungen hält historischer Prüfung stand. Die Schlafkrankheit wurde in der deutschen Kolonialzeit keineswegs vollständig ausgerottet, die Bekämpfung des Sklavenhandels beseitigte nicht sämtliche Formen unfreier Arbeit. Doch der grundsätzliche Einwand bleibt: Weshalb soll die geforderte Vollständigkeit der Erinnerung ausgerechnet dort enden, wo sie das moralische Gesamtbild komplizierter machen könnte? Hasters behauptet nicht ausdrücklich, koloniale Leistungen dürften nicht erwähnt werden. Ihr Beitrag beschäftigt sich mit Verbrechen, ihrer Verdrängung und ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Aber gerade weil sie eine umfassendere Erinnerung fordert, fällt auf, was darin keinen Platz findet. Kolonialgeschichte erscheint nahezu ausschließlich als Geschichte von Unterwerfung, Gewalt, Rassismus und Schuld. Die materiellen und institutionellen Veränderungen der Kolonialzeit bleiben außerhalb des Blickfeldes. So entsteht eine Asymmetrie: Das Vergessen der Verbrechen gilt als moralisches Versagen; das Vergessen anderer historischer Entwicklungen wird nicht einmal als Problem erkannt.

Dabei müsste Geschichtsschreibung gerade die Gleichzeitigkeit widersprüchlicher Vorgänge untersuchen. Europäische Kolonialmächte unterwarfen fremde Gesellschaften und errichteten zugleich Verkehrswege, Krankenhäuser, Schulen und Verwaltungsstrukturen. Manche dieser Einrichtungen dienten vornehmlich kolonialen Interessen, andere hatten auch für die einheimische Bevölkerung einen Nutzen. Ihre Existenz entschuldigt kein Verbrechen, aber ein Verbrechen macht ihre Existenz nicht ungeschehen. Eine Eisenbahn konnte wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen und zugleich dem Abtransport von Rohstoffen dienen. Eine Schule konnte Bildung vermitteln und kulturelle Anpassung erzwingen. Ein Krankenhaus konnte Krankheiten behandeln und Bestandteil einer Herrschaftsstruktur sein. Gerade diese Widersprüche sind historisch interessant. Wer sie zugunsten eines eindeutigen moralischen Urteils beseitigt, gewinnt keine tiefere Erkenntnis, sondern eine übersichtlichere Erzählung.

Die unbequeme Gegenfrage

Klonovskys Einwand sollte weder als koloniale Nostalgie abgetan noch als Einladung zu einer positiven Gesamtbilanz verstanden werden. Die koloniale Vergangenheit lässt sich nicht wie ein Geschäftsjahr abrechnen, in dem Krankenhäuser gegen Massengräber und Eisenbahnkilometer gegen Enteignungen aufgerechnet werden. Aber aus der Unmöglichkeit moralischer Verrechnung folgt nicht die Unzulässigkeit historischer Vollständigkeit. Gerade die Tropenmedizin zeigt, wie wenig eine einfache Gegenüberstellung von Fortschritt und Verbrechen trägt. Robert Koch betrieb Forschungen zur Schlafkrankheit, die medizinische Erkenntnisse hervorbrachten, zugleich aber mit ethisch schwerwiegenden Menschenversuchen verbunden waren. Das arsenhaltige Präparat Atoxyl konnte schwere Schäden bis zur Erblindung verursachen. Wer diese Geschichte als uneingeschränkte Erfolgserzählung präsentiert, beschönigt sie ebenso wie sie der verfälscht, der jede wissenschaftliche Leistung aus ihr streicht, weil sie unter kolonialen Bedingungen entstand.

Ähnlich verhält es sich mit der Bekämpfung der Sklaverei. Europäische Mächte, die selbst über Jahrhunderte am Sklavenhandel beteiligt gewesen waren, traten im 19. Jahrhundert als dessen Gegner auf. Sie verfolgten humanitäre und machtpolitische Ziele, die sich nicht ausschlossen. Maßnahmen gegen den Sklavenhandel konnten reale Wirkungen entfalten, während koloniale Verwaltungen ihrerseits Zwangsarbeit praktizierten. Die historische Wahrheit liegt weder in der Behauptung, Europa habe Afrika schlechthin befreit, noch in der Vorstellung, seine Maßnahmen gegen den Sklavenhandel seien bedeutungslos gewesen.

Berlin und die Verkürzung der Geschichte

Wie leicht eine moralisch eingängige Erzählung historische Genauigkeit verdrängt, zeigt Hasters‘ Darstellung der Berliner Kongokonferenz von 1884/85. Bismarck habe die europäischen Mächte eingeladen, um Afrika unter ihnen aufzuteilen. Diese Formulierung entspricht einem verbreiteten Geschichtsbild, ist aber verkürzt. Die Konferenz regelte vor allem Handels- und Schifffahrtsfragen sowie Bedingungen für die Anerkennung kolonialer Besitzansprüche. Die meisten späteren Grenzziehungen erfolgten durch nachfolgende Verträge, Verhandlungen und militärische Expansion. Das entlastet die Konferenz nicht: afrikanische Gesellschaften waren nicht gleichberechtigt vertreten, und die europäischen Mächte schufen einen Rahmen für ihre weitere Expansion. Aber die historische Bedeutung eines Ereignisses wird nicht dadurch größer, dass man ihm Vorgänge zuschreibt, die tatsächlich erst später stattfanden. Gerade wer eine präzisere Erinnerung fordert, sollte auf solche Unterschiede achten.

Hasters zieht zudem eine Verbindungslinie von der Berliner Konferenz über den Ersten Weltkrieg bis zum Nationalsozialismus. Kontinuitäten zu untersuchen, ist legitim. Doch besonders aufschlussreich ist ihre Formulierung, der Kolonialismus habe die NS-Zeit beeinflusst, „allein weil er davor geschah“. Zeitliche Abfolge begründet noch keine historische Kausalität. Ein Vergleich ist keine Gleichsetzung, aber auch ein Einfluss muss nachgewiesen werden. Sonst wird aus dem bloßen Vorher ein Deshalb.

Die Erbschaft der Verantwortung

Hasters beschreibt ihre deutsche, afroamerikanische und schwarze deutsche Herkunft als unterschiedliche historische Stränge, die in ihrer Person zusammenlaufen. Sie berichtet von ihrem deutschen Großvater, der im Zweiten Weltkrieg Soldat war und 1943 in die NSDAP eintrat. Daraus erwachse ihr eine persönliche Verantwortung für die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen. Doch aus der persönlichen Entscheidung, Verantwortung für Erinnerung zu übernehmen, folgt keine vererbte Schuld. Ein Enkel ist nicht verantwortlich für die Taten seines Großvaters. Er kann sich verpflichtet fühlen, diese Taten nicht zu verschweigen, ihre Voraussetzungen zu verstehen und ihre Opfer zu würdigen. Aber er wird dadurch nicht nachträglich zum Beteiligten. Historische Verantwortung und persönliche Schuld gehören unterschiedlichen Kategorien an.

Hier zeigt sich eine Spannung. Hasters möchte die deutsche Identität für unterschiedliche Herkunftsgeschichten öffnen. Doch wenn nationale Zugehörigkeit nicht länger als genealogische Abstammungsgemeinschaft verstanden werden soll, weshalb sollte historische Schuld weiterhin wie eine ererbte Verpflichtung behandelt werden? Eine offene nationale Identität kann nicht zugleich voraussetzen, dass ihre Angehörigen für die Taten bestimmter Vorfahren moralisch einzustehen haben.

Die selektive Freiheit zur Identität

Hasters beschreibt mit Bezug auf Édouard Glissant eine Identität, die sich aus unterschiedlichen historischen Verbindungen zusammensetzt. Sie möchte ihre verschiedenen Herkunftslinien miteinander verbinden. Erinnerung soll Orientierung ermöglichen, Zugehörigkeit stiften und die Vielfalt geschichtlicher Erfahrungen sichtbar machen. Doch diese Offenheit erhält eine eigentümliche Grenze, sobald es um ein positives Verhältnis zur deutschen Nationalgeschichte geht. Hasters versteht die Erweiterung historischer Perspektiven ausdrücklich auch als Mittel gegen „gefährlichen Nationalstolz“. Damit wird eine mögliche Wirkung der Erinnerung bereits normativ festgelegt. Die Beschäftigung mit Herkunft darf individuelle Identität stärken; die Beschäftigung mit deutscher Geschichte soll zugleich verhindern, dass daraus ein unerwünschtes nationales Selbstbewusstsein entsteht.

Dass Nationalstolz in Überlegenheitsdenken und Geschichtsverklärung umschlagen kann, ist keine Begründung dafür, dass jede positive Beziehung zur eigenen Nation verdächtig wäre. Wer sich seiner Herkunft verbunden fühlt, muss diese Verbundenheit nicht ausschließlich aus den dunklen Kapiteln der Geschichte ableiten. Er darf Leistungen würdigen, Traditionen bewahren und historische Entwicklungen als Teil einer gemeinsamen Überlieferung verstehen.

Die Vergangenheit als moralische Ressource

Dahinter steht ein grundlegender Wandel im Verständnis historischer Erinnerung. Geschichte erscheint zunehmend als Reservoir moralischer Argumente für gegenwärtige Konflikte. Wer auf koloniale Verbrechen verweist, kann Forderungen nach Anerkennung, Wiedergutmachung oder einer veränderten nationalen Selbstbeschreibung begründen. Ob solche Forderungen berechtigt sind, muss eigenständig geprüft werden. Die Vergangenheit entscheidet nicht automatisch über die politischen Antworten der Gegenwart. Problematisch wird es, wenn historische Darstellungen nach ihren erwarteten politischen Wirkungen ausgewählt werden. Dann erscheint die Erinnerung an koloniale Infrastruktur nicht deshalb verdächtig, weil sie sachlich falsch wäre, sondern weil sie möglicherweise ein positiveres Verhältnis zur deutschen Geschichte begünstigen könnte. Was die erwünschte Haltung stärkt, gilt als aufklärerisch; was sie kompliziert, gerät unter Relativierungsverdacht.

Eine solche Erinnerungskultur muss Tatsachen nicht ausdrücklich verbieten. Es genügt, bestimmte Fragen als moralisch unangemessen erscheinen zu lassen. Wer nach kolonialen Leistungen fragt, soll zunächst versichern, dass er die Verbrechen keinesfalls entschuldigen wolle. Wer dagegen ausschließlich die Verbrechen behandelt, muss sich für seine Auswahl kaum rechtfertigen. Schon diese unterschiedliche Begründungslast verändert den öffentlichen Umgang mit Geschichte.

Die ganze Geschichte ist unbequem

Hasters hat recht, wenn sie fordert, die deutsche Kolonialgeschichte nicht aus dem nationalen Gedächtnis auszuschließen. Ihr Beitrag wird jedoch dort angreifbar, wo er die Erweiterung dieses Gedächtnisses nahezu ausschließlich als Erweiterung der Schuldgeschichte versteht. Denn die Vollständigkeit, die sie verlangt, müsste auch für jene Tatsachen gelten, die sich einer solchen Deutung entziehen. Eine erwachsene Erinnerungskultur müsste beides aushalten. Sie dürfte weder aus kolonialen Leistungen einen Freispruch für koloniale Herrschaft ableiten noch aus kolonialen Verbrechen ein Gebot zur Ausblendung aller anderen Entwicklungen. Sie müsste anerkennen, dass historische Akteure gleichzeitig aufbauen und zerstören, forschen und ausbeuten, reformieren und unterdrücken konnten. Gerade diese Gleichzeitigkeit macht Geschichte zu einer Herausforderung für das Urteil.

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Die deutsche Erinnerungskultur braucht deshalb weder eine koloniale Ehrenrettung noch eine weitere verpflichtende Schuldgeschichte. Sie braucht die Freiheit, historische Tatsachen unabhängig von ihrer politischen Verwendbarkeit zu untersuchen. Dazu gehört die Bereitschaft, auch unbequeme Fragen zuzulassen. Denn eine Erinnerung, die nur bewahrt, was das gewünschte Urteil bestätigt, ist keine vollständige Erinnerung, sondern eine Auswahl. Und eine Geschichte, deren moralisches Ergebnis bereits feststeht, bevor alle ihre Tatsachen zur Sprache gekommen sind, wird nicht aufgearbeitet – sondern verwaltet.