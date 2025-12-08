Ruhe in Frieden, deutsche Stahlindustrie

Die 1871 von Leopold Hoesch in Dortmund als Eisen- und Stahlwerk Hoesch AG gegründete und 1992 im Krupp-Konzern (heute Thyssenkrupp) aufgegangene Hoesch AG gehörte über 100 Jahre zur Spitzengruppe der westdeutschen Stahlhersteller – mit integrierten Hüttenstandorten und riesigen Exportvolumina in zahlreiche Länder. In der Spitze gab die Hoesch-Gruppe 64.000 Männern und Frauen Arbeit. Hoesch investierte konstant in neue Produkte (etwa den korrosionsbeständigen Stahl-Kunststoff-Verbundwerkstoff Platal oder stahlbasierte Fertighäuser, wenn letztere auch wirtschaftlich mäßig erfolgreich waren) und belieferte die Automobil-, Maschinenbau-, Bau- und Röhrenindustrie. ￼Auf Bundesebene war Hoesch in dieser Phase – neben Thyssen, Krupp, Mannesmann, Klöckner – größter Produzent.

In der Summe trug die deutsche Stahlindustrie erheblich zum Exportüberschuss der Bundesrepublik bei; Hoesch war ein großer Teil davon, bis die Stahlkrise und die schwindende Dominanz der Montan- und Schwerindustrie auch dieses Unternehmen heimsuchten. Bereits Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre geriet die gesamte europäische Stahlindustrie in Turbulenzen – durch Überkapazitäten, wachsende Konkurrenz zunächst aus Japan, später dann auch aus den Schwellenländern, sinkende Preise und Rationalisierungsdruck. ￼Hoesch musste Standorte schließen und Personal abbauen; die Eisen- und Stahlproduktion in Teilen des Ruhrgebiets – vor allem in Dortmund und Hagen – ging stark zurück.

Feindliche Übernahme

Dennoch blieb der Konzern bis in die späten 1980er Jahre hinein noch profitabel genug, um für Krupp als Übernahmeobjekt attraktiv zu sein. Der Sanierungserfolg in den 1980ern trug dazu bei, dass Hoesch als „Perle“ galt, an der der hochverschuldete Konkurrent stark interessiert war. Krupp erreichte dieses Ziel allerdings nur durch eine feindliche Übernahme in den Jahren 1991 und 1992: Zunächst begann Krupp-Chef Gerhard Cromme damals heimlich Hoesch-Aktien aufzukaufen und – gemeinsam mit Banken – eine Mehrheit aufzubauen. Am 27. Juli 1992 akzeptierte Hoesch schließlich die Übernahme. Die Marke verschwand, die Aktivitäten gingen in Krupp und später in ThyssenKrupp auf. Es war die erste große fremdfinanzierte feindliche Übernahme eines deutschen Großunternehmens.

Immerhin: Die Zerstörung all dessen, was von der deutschen Stahlindustrie (und anderen Industriebranchen) damals noch übriggeblieben ist, durch eine ideologische Klimapolitik mit absurd verteuerten Energiepreisen musste Hoesch nicht mehr miterleben. Trotzdem beschreibt die Konzerngeschichte den Strukturwandel der deutschen Industrie – eine Entwicklung, deren Folgen bereits schwerwiegend genug waren, auch ohne grüne Regulierung. Der Sargnagel der Klima-Agenda gibt nun der verbliebenen Stahlbranche als einstigem Wirtschaftsmotor den Rest.

Das nachfolgende Foto zeigt die einst mächtige Hoesch-Konzernzentrale in Dortmund in der Rheinischen Straße 173:

Typisch: Später war hier das kommunale Versorgungsamt untergebracht. Heute singen hier Vögel und ziepen Mäuse. Ich habe eine persönliche Erinnerung an das Gebäude: Hier wartete ich einst ehrfürchtig als junger Rechtsreferendar auf ein Vorstellungsgespräch zur Wahlstage (die Wahlstation während des Rechtsreferendariats vor dem zweiten juristischen Staatsexamen); leider war dies damals erst im Folgejahr möglich gewesen.

Wenn ich dieses Bild sehe, dauert es mich. Ruin und Niedergang der deutschen Wirtschaft werden durch diesen dystopischen Gesamteindruck treffend abgebildet. Das Gebäude gehört heute der Stadt. Ein lost place, genauso verkommen wie die lokale Politik. Bald sehen so auch Wolfsburg, Rüsselsheim und vielleicht Sindelfingen aus – als Industrieruinen des 21. Jahrhunderts.