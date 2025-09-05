„Russen-Störangriff“ auf von der Leyens Flugzeug: So glaubhaft wie Putins Eroberungspläne für Mitteleuropa

Seit Tagen sorgt die Meldung für Aufsehen, dass EU-Kommissionspräsidentin Uschi von der Leyen auf ihrem Flug in die bulgarische Stadt Plowdiw zum angeblichen Opfer eines Störangriffs wurde, welcher das GPS-System ihres Flugzeugs außer Kraft gesetzt habe. Brüssels Offizielle und die servile Medienpropaganda verbreiteten daraufhin die Geschichte, “Pfuschis” Maschine habe deswegen über eine Stunde kreisen müssen. Und, na klar: Hinter der Attacke soll natürlich wieder der Russe stecken. Dabei lässt ein Blick in die Flugunterlagen jedoch ganz erhebliche Zweifel an dieser Räuberpistole aufkommen: Tatsächlich landete von der Leyens Flugzeug nur ganze neun Minuten später als geplant – und nicht eine Stunde. Zwar mussten die Piloten tatsächlich eine Schleife um den Flughafen Plowdiw drehen, doch dies ist – wie jeder Vielflieger weiß – ein alltäglicher Routinevorgang.

Hinzu kommt, dass der Flugzeug-Transponder während des gesamtes Fluges eine gute GPS-Signalqualität anzeigte, wie die Experten von “Flightradar24” klarstellten. Und: Piloten einer Dassault Falcon 900LX, dem Maschinenmuster, das hier für den Trip der EU-Kommissionschefin zum Einsatz kam, würden beim Ausfall des GPS-Navigationssystems standardmäßig auf die Ersatznavigationssysteme zurückgreifen – was hier wohlgemerkt ausblieb und somit offenbar nicht erforderlich war. Die gleich mit verbreitete Mär, dass die Crew während von der Leyens Flug deshalb analoge Karten benutzen musste, ist also ebenfalls unglaubwürdig.

Billige Propagandashow

Einmal mehr drängt sich der Eindruck auf, dass hier eine billige Propagandashow vorgeführt wurde, um von der Leyen – die sich wie immer als aufopferungsvolle selbstlose Reckin im unermüdlichen Einsatz für das Wohl Europas geriert – als neues Opfer der finsteren Russen darzustellen, die sie immer und überall verfolgen, weil sie sich so leidenschaftlich für das Wohl der bedrängten Ukraine einsetzt. Nachdem der längst zum Slapstick geratene Klassiker des Luftalarms, der medienwirksam “zufällig” bei jedem Staatsbesuch eines westlichen Politikers in Kiew ausgelöst wird und gewohnheitsmäßig im fotogen hergerichteten Luftschutzbunker seinen Abschluss findet, niemand mehr ernst nimmt, lässt man sich nun wohl etwas Neues einfallen.

Der eigentliche Hintergrund und Anlass dieser schlecht getarnten Inszenierung dürfte gewesen sein, dass die EU derzeit plant, zusätzliche Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn einzusetzen, um die Widerstandsfähigkeit gegen GPS-Störungen zu stärken und die Fähigkeiten zur Erkennung solcher Störungen verbessern will, wie EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius als Reaktion auf den angeblichen Störangriff auf von der Leyen mitteilte.

Die ganze Übung diente also höchstwahrscheinlich dazu, für den weiteren Ausbau dieses Satellitenprogramms Stimmung zu machen, dieses anzukurbeln und auch fiskalisch zu rechtfertigen. Vermutlich haben von der Leyen und ihre Kommissionsmischpoke hinter den Kulissen darüber genauso gelacht wie Putin im Kreml…