„Russiagate“ und die Folgen: Der „Deep State“ brauchte einen Sündenbock und fand ihn in Russland

In einem aktuellen Gespräch auf der Plattform „X22 Report“ legt der US-Historiker Harley Schlanger dar, warum der US-Sicherheitsapparat – auch als „Deep State“ – zu bezeichnen – ausgerechnet Russland zum alten neuen Feindbild und zum Kern des „Russiagate“-Narrativs machte: Eine echte Annäherung Washingtons an Moskau hätte die Vorherrschaft der Globalisten gefährdet. Schlanger spricht von einer zielgerichteten Kampagne mit dem Ziel, die transatlantische Entspannung zu sabotieren – flankiert durch Ukraine-Eskalation, Sanktionen und Medienpropaganda.

Warum gerade Russland? Schlangers Antwort darauf, die gleichzeitig seine Kernthese darstellt: Weil ein USA-Russland-Ausgleich die Architektur einer „neuen Weltordnung“ mit ihren Zielsetzungen Unipolarität, NATO-Expansion und US- Finanzhegemonie unterlaufen würde. Vor allem deshalb wurde der „Russia Hoax“ als politisches Instrument aufgebaut, so Schlanger. Auch die Rolle der Ukraine definiert Schlanger: Kiew diente als Hebel – für Sanktionen, für die weitere NATO-Ostausdehnung und für einen dauerhaften Konfliktherd, der propagandistisch beschworen wird, wodurch jeder Ruf nach Entspannung moralisch diskreditiert wird. Das Medien-Narrativ mit dem zentralen Vorwurf „Trump = Moskau“ war von Beginn an ein kommunikatives Schmiermittel, das von den wahren Plänen ablenken sollte, jegliche Diplomatie kriminalisierte und das linke Establishment geschlossen auf Linie hielt.

Neue Puzzleteile aus Washington

Ende Juli veröffentlichte Tulsi Gabbard, Direktorin des Office of National Intelligence (ODNI) und damit oberste Koordinatorin aller US-Geheimdienste, brisante Enthüllungen eines Geheimdienst-Whistleblowers. Dieser habe jahrelang vor manipulierten Russland-Erkenntnissen gewarnt und sei dabei ausgebremst worden. Das ODNI spricht von „egregious manipulation“ (“gravierender Manipulation”) rund um den „Russia collusion hoax“. Wohlgemerkt: Es handelt sich dabei um eine offizielle Mitteilung der US-Regierung, keinen Blogpost! Ebenfalls letzten Monat veröffentlichte der United States House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI), der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses, einen Mehrheitsbericht, in dem der Ausschussvorsitzende Rick Crawford vom „letzten Nagel im Sarg des Russia-Hoax“ sprach; ein entsprechendes Declass-PDF liegt US-Medien vor, das aufzeigt, wie Nachrichtendienste die Affäre konstruierten und welche Mechanismen ineinander griffen. Natürlich handelt es sich “nur” um einen parlamentarischen Ausschussbericht, aber immerhin verfasst von der Mehrheit der Ausschussmitglieder, und er ist öffentlich, zitierfähig und politisch gewichtig.

Ins Gesamtbild passt auch das, was schon länger aktenkundig ist; zum Beispiel das sogenannte FISA-Desaster. FISA steht für den Foreign Intelligence Surveillance Act, ein Gesetz, das seit 1978 die Überwachung von Ausländern und US-Bürgern im Zusammenhang mit ausländischer Spionage und Terrorismus regelt und seither wiederholt angepasst und verschärft wurde. Vertreter des “Deep State” versuchten das Gesetz im Zuge der “Russiagate”-Intrigen gegen Trump und seine Gefolgsleute anzuwenden – und gingen dabei grob rechtsmissbräuchlich vor: Der frühere US-Justizgeneralinspekteur Michael E. Horowitz dokumentierte bereits im Jahr 2019 nicht weniger als 17 schwere Fehler und Auslassungen (“Omissions”) in den FISA-Anträgen gegen den Trump-Berater Carter Page. Der FISA-Gerichtshof rügte das FBI öffentlich und forderte Reformen. Auch dabei handelt es sich nicht um subjektive Meinungen, sondern um amtliche Berichte und Gerichtsanordnungen.

Worum es strategisch geht

Auch der sogenannte Durham-Report von 2023 zeigt, wie manipuliert und getrickst wurde, um den angeblichen Russland-Skandal zu inszenieren. Der US-Sonderermittler John Durham kritisierte darin unter anderem die Eröffnung der „Crossfire Hurricane“-Ermittlungen als voreilig und ohne solide Grundlage. Vergangenen Monat wurde eine erweiterte, deklassifizierte Version offengelegt, die zusätzliche Details über die Tragweite der Kampagne im Jahr 2016, dem Jahr der Wahlen zu Trumps erster Amtszeit, liefert. Darin wird “Russiagate” auch mit der Soros-Stiftung in Verbindung gebracht. Das Ziel der großangelegten Geheimdienstoperation war es, Außenpolitik als Binnenwaffe einzusetzen: „Russland“ wurde zum Allzweck-Stigma, um jede Abweichung von der globalistischen Linie zu brandmarken. Wer Entspannung wollte, dem wurde „Kreml-Nähe“ angehängt – genau das, was auch in Deutschland passierte (und bis heute passiert). Schlanger ordnet genau dies als Konstrukt ein – mit dem Zweck, jegliche Entspannung, jeden Dialog und jede Kooperation zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, warum der Ukraine-Konflikt als “Dauerbrenner” am Lodern gehalten wird: Statt einer tragfähigen Sicherheitsordnung mit Russland wird das Land als Feindstaat dämonisiert. Man setzt weiter auf Eskalation, Aufrüstung und Wirtschaftskrieg – koste es, was es wolle –, um so ständige Empörung und innenpolitische Disziplinierung zu erreichen. Dies geschieht unter tatkräftiger Mitwirkung linker Agenda-Medien, die bereitwillig das Label „Russia collusion“ transportierten und alle, die dieses Narrativ in Frage stellten, zu Verschwörungstheoretikern stempelten. Dabei lagen schon früh Hinweise auf handwerkliche und rechtliche Fehlleistungen der Ermittler vor, über die praktisch nicht berichtet wurde (auch und gerade im Fall Horowitz und FISA-Court).

Jahrelanges Blendwerk

Das Blendwerk hielt jahrelang. Die gleichen Kreise, die ständig das Wort „Demokratie“ im Munde führen, bedienten sich offenkundig eines konzertierten Geheimdienst- und Medienkomplexes, um politische Normalität – Diplomatie, Austausch, stehende Gesprächskanäle zwischen Großmächten – dauerhaft zu sabotieren und Versuche zu Überwindung der Spaltung zu kriminalisieren. Das Ergebnis für Europa liegt auf der Hand: Rapider Sicherheits- und Wohlstandsverlust durch Sanktionsspiralen und stetige Energieverteuerung. Doch auch die USA zahlen einen hohen Preis für diese Sabotagepolitik: Altehrwürdige staatliche Institutionen erodieren, einst vertrauensvolle Kontrollmechanismen werden zur Farce gemacht und herabgewürdigte. Die Politik verliert ihre Unschuld.

Schlangers Analysen sind stichhaltig und ergeben ein schlüssiges Gesamtbild. Sicher: Man muss ihm nicht in jedem Punkt folgen. Aber wer nach Jahren noch immer so tut, als sei der „Russia Hoax“ nur eine Verschwörungserzählung, ignoriert jede Menge offizielle US-Dokumente. All das weist in eine Richtung: Hier wurde Agendapolitik über den Umweg „Sicherheit“ gemacht – und wer immer (auch innenpolitisch) störte, wurde zum “Russenstiefel” stilisiert. Das heißt nicht, dass es keine Gegenrede geben darf. Diese zu äußern ist legitim; dann aber bitte objektiv und nach Aktenlage: Ja, es gab 2016 russische Einflussversuche. Doch dabei handelte es sich um punktuellen Operationen. Daraus eine eine innenpolitische Dauerwaffe zu zimmern und dabei rechtliche Standards zu schleifen, war und ist illegitim, und genau das ist der Skandal. Eben hier setzt daher auch die aktuelle Dokumentenlage an. Wer immer dieser widerspricht, soll bitte sehr nicht mit Phrasen kommen, sondern mit konkreten Fundstellen, die die Horowitz-, Durham-, ODNI- und HPSCI-Befunde widerlegen. Das dürfte allerdings schwer fallen, da die Dokumentation dieser Berichte fundiert und lückenlos ist. Daher ist das Resümee klar: Die „Russiagate“-Maschinerie war ein großangelegtes politisches Schmierentheater, gegen das Watergate wie ein Kindergeburtstag anmutet; der angerichtete Schaden für die politische Kultur des Westens ist kaum absehbar.