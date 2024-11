Russische Propaganda: Medwedews „völlig verrückter Albtraum“

Wer von russischer Propaganda spricht, wird sich unter Autoren und Konsumenten von Alternativmedien sehr leicht verdächtig machen, seinerseits Propaganda im Sinne des politmedialen Mainstreams zu betreiben. Ich will mich aber hier dennoch mit diesem Thema befassen, weil sich in jüngster Zeit ein führender russischer Propagandist auf dem Fernsehsender “Russia Today” (RT) selbst überdeutlich zu den finsteren Absichten seines Wirkens bekannt hat, wie der “Kölner Stadt-Anzeiger” berichtete: Es handelt sich um keinen Geringeren als Dmitri Medwedew, den ehemaligen russischen Präsidenten (2008-2012), der heute unter anderem Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates und der Putin-Partei „Einiges Russland“ ist. Medwedew sagte offen, es sei Moskaus Absicht, „Massenunruhen in den Großstädten der NATO-Staaten“ herbeizuführen. Das Leben der Amerikaner und Europäer solle sich in einen „völlig verrückten Albtraum verwandeln, in dem sie nicht mehr in der Lage sein werden, wilde Fiktion von Realität und höllisches Böses von der Routine des Lebens zu unterscheiden“. Diese Verlautbarung hat weder in unserem Mainstream noch in Alternativmedien diejenige Resonanz ausgelöst, die sie meiner Meinung nach verdient. Es ist aber – zumindest aus meiner Sicht – entscheidend wichtig, sie zur Kenntnis zu nehmen und eine klare Konsequenz daraus zu ziehen: Man darf sich an diesem gefährlichen Unsinn nicht auch noch selbst beteiligen.

Ich war und bin kein russischer Agent, und ich werfe dies hier ausdrücklich auch niemand anderem vor. Es gibt aber leider immer mehr Zeitgenossen, die offenbar von einer äußerst geschickt vorgehenden russischen Propaganda derartig „gehirngewaschen“ worden sind, dass sie völlig freiwillig und unbezahlt wie Sprechpuppen Narrative des Putin-Regimes nachbeten. Das Paradebeispiel dafür sind zwanghafte Rechtfertigungen der russischen Position im Ukraine-Krieg, die spätestens im dritten Jahr dieses Waffenganges ihren Bezug zur Realität völlig verloren haben. Im Februar 2022 war auch ich noch der Meinung, dass sich die Ukrainer mit einer schnellen Kapitulation selbst von einer in der Tat extrem korrupten und Neonazi-affinen Regierung befreien könnten. Das ukrainische Volk wollte dies aber offensichtlich nicht und begann stattdessen einen aufopferungsvollen Abwehrkampf. Dies hätte eigentlich jeder deutsche Beobachter schon nach kurzer Zeit begreifen und akzeptieren müssen. Staatliche Souveränität und territoriale Integrität sind unverrückbare Grundsätze des Völkerrechts.

Bestimmt das Recht des Stärkeren internationale Politik?

Wer dies in Zweifel zieht, fällt nicht nur hinter die UN-Charta von 1945 zurück, sondern sogar hinter den Westfälischen Frieden von 1648, den Ursprung unser heutigen Staatenordnung. In einem gegenteiligen Weltbild wäre internationale Politik allein vom Recht des Stärkeren bestimmt. Dies würde bedeuten, dass sich jeder Staat nur mit einer irrwitzigen Militarisierung gegen die zwangsweise Vereinnahmung durch seine Nachbarn schützen kann. Es wäre übrigens auch eine vollkommene Rechtfertigung für alle völkerrechtswidrigen Akte des US-Imperialismus, die es auch meiner Meinung nach in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat. Die Ukraine hat als Staat kein irgendwie minderes Recht, sondern ist seit August 1991 in ihren bis 2014 auch tatsächlich bestehenden Grenzen souverän. Russland hat dies 1994 im sogenannten Budapester Memorandum ausdrücklich anerkannt und damit seinerzeit auch keinerlei Einschränkungen bezüglich eines Beitrittes der Ukraine zu internationalen Organisationen und Bündnissen verbunden.

Was es völkerrechtlich geben könne, ist ein Anspruch einer russischen Minderheit innerhalb der Ukraine auf regionale Selbstbestimmung, insbesondere auf den Feldern von Sprache und Kultur. Auch diese Forderung erweist sich aber bei näherer Betrachtung als fragwürdig. Russen und Ukrainer sind keine Völker, zwischen denen eine eindeutige ethnische oder sprachliche Trennung besteht. Samuel Huntington („Kampf der Kulturen“) sah zwar eine mitten durch die Ukraine verlaufende Trennung zwischen westlichem (griechisch-katholischem) und östlichem (russisch-orthodoxen) Christentum, die sich in einem tiefgreifenden Kulturunterschied ausdrücken sollte. Davon war und ist aber im Ukraine-Krieg praktisch nichts zu sehen. Städte wie Dnipro, Charkiw oder Odessa müssten in dieser Lesart „russisch“ sein und mit dem russischen Einmarsch sympathisieren. Stattdessen herrscht dort dieselbe starke Abwehrbereitschaft wie in den weiter westlich gelegenen Landesteilen. Die ukrainische Nation ist ihrem Wesen nach politisch und in weiten Teilen erst durch die Maidan-Revolution von 2014 und den Verteidigungskampf seit 2022 entstanden. Das reicht aber nicht nur völlig aus, sondern ist sogar die wahrscheinlich beste Begründung, die ein nationales Bewusstsein überhaupt besitzen kann.

Opfer von Putins zynischer Machtpolitik

Gerade wer sich in Deutschland politisch „rechts“ verortet, sollte diesen Nationalismus akzeptieren, weil ihm dieselben Motive zugrunde liegen wie seinem eigenen Bekenntnis zur deutschen Nation. Die vielbeschworenen „Russen in der Ukraine“ sind sehr wahrscheinlich nur dadurch entstanden, dass sie sich zufällig in der russischen Einflusssphäre wiederfanden, nachdem das Abkommen von Minsk 2015 eine willkürliche Demarkationslinie quer durch die Ukraine vorläufig festgeschrieben hatte. In ähnlicher Weise mussten einst auch DDR-Bürger eine erzwungene Loyalität zu ihrem Staat pflegen, ohne dass dadurch eine eigene Nationalität entstand. Selbst wenn man dies alles in Zweifel zieht, bleibt einem die Erkenntnis nicht erspart, dass Russland mittlerweile die Ostukraine, und damit genau den Lebensraum der angeblichen russischen Minderheit, derartig verwüstet hat, dass ein Wiederaufbau als äußerst schwierig erscheint. Spätestens an diesem Punkt ist die russische Argumentation vollständig verwirkt worden.

Nach fast drei Jahren Krieg ist nicht nur die Ostukraine in ein Trümmerfeld verwandelt worden. Moskau bombardiert auch mit immer größerem „Erfolg“ die ukrainische Energieversorgung und verdammt so die Bevölkerung der Ukraine zu einem Winter in elender Kälte und Dunkelheit. Den Millionen Ukrainern, die schon nach Westen geflohen sind, könnten weitere folgen. Damit destabilisiert Wladimir Putin vor allem Deutschland. Die russischen Truppen erzwingen ihr Vorrücken im Donbass mit einer menschenverachtenden Taktik, die jeden Tag etwa 2.000 russische Soldaten zu Leichen oder Schwerverletzten werden lässt, so die “Frankfurter Rundschau”. Nach den Ukrainern, die nach allerdings unbestätigten Berichten auch schon mehrere hunderttausende Soldaten in diesem Krieg verloren haben, wird so auch das russische Volk und insbesondere seine ohnehin zahlenmäßig relativ kleine jüngere Generation zum Opfer von Putins zynischer Machtpolitik. Öffentliche Kritik an der russischen Autokratie führt – anders als polemische Systemkritik bei uns, die nur mit relativ milden Sanktionen belegt wird – zu einem langjährigen Verschwinden in arktischen Straflagern, das nicht selten tödlich endet. Alexej Nawalny steht hier nur als prominentes Beispiel für viele andere solche Schicksale. Wer als deutscher Beobachter glaubt, dies alles heute immer noch irgendwie rechtfertigen zu können, dem muss man einen nicht geringen Grad an Unmenschlichkeit vorwerfen.

Faszination des Nihilismus

In der Weltsicht der russischen Propaganda führt Russland in der Ukraine einen verzweifelten Abwehrkampf im Namen christlicher Werte gegen einen dem Satanismus verfallenen Westen. Dies erinnert an die deutsche Haltung während des Ersten Weltkrieges, mit dem angeblich eine überlegene “deutsche Kultur“ gegen die dekadente „Zivilisation“ der Westmächte verteidigt werden sollte. Auch wenn sich damals sogar ein Thomas Mann in seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ zu dieser Sichtweise hinreißen ließ, muss man sagen, dass der damalige deutsche Angriffskrieg gegen Frankreich und Belgien mitsamt dem daraus folgenden Massenschlachten von Verdun, in Ypern oder an der Somme nichts mit Kultur zu tun hatte. Genauso ist der heutige russische Vernichtungskrieg gegen die Ukraine nur unter der Voraussetzung „christlich“ zu nennen, dass man Gott selbst für böse erklärt. Das heutige Russland ist allenfalls oberflächlich rechristianisiert worden. In Wirklichkeit ist es von einem Nihilismus geprägt, dessen äußerer Ausdruck die endlose Putin-Diktatur ist. Mit dieser Staatsordnung verbinden sich keine Werte, die nach außen hin anziehend wirken könnten, sondern nur ein zum Selbstzweck erklärtes Machtstreben und eine Kleptokratie, mittels derer der Präsident als zum Monarchen aufgestiegener „Super-Oligarch“ Milliarden von Dollar für sich selbst und seine Familie aus einem keineswegs reichen Land herausgesaugt und dort protzige Paläste errichtet hat.

Die große Frage ist, wie es diesem Nihilismus gelingt, im Westen eine solche Faszination auszuüben, dass hier viele Beobachter nicht nur einen ernsthaften Systemgegensatz sehen, sondern das gegnerische System sogar als überlegen empfinden. Im ersten Ost-West-Konflikt zwischen 1945 und 1991 konnte der Sowjetkommunismus bei all seinen offenbaren Mängeln immerhin noch mit einer grandiosen Zukunftsvision von Zufriedenheit und Gerechtigkeit aufwarten. Solch eine positive Utopie fehlt dem „Putinismus“ völlig. Dennoch ist die russische Propaganda erstaunlich erfolgreich. In gewisser Weise hat sie sogar Donald Trump zurück ins Weiße Haus gebracht. Auch in den USA triumphierte ein Gangster über eine wertebasierte Politik, und zwar nicht obwohl, sondern weil er ein Gangster ist. Die Folge könnte eine ähnliche Kleptokratie wie in Russland sein, in der sich Multimilliardäre das Staatswesen der USA zur Beute machen und es am Ende zugunsten einer libertären Raubtiergesellschaft abschaffen.

Glaubwürdigkeitsverlust des offiziellen westlichen Selbstbildes

Der tiefere Grund für solche Fehlentwicklungen liegt darin, dass die eingangs zitierte Strategie von Dmitri Medwedew, die ihr Urheber gar nicht mehr verbergen zu müssen meint, im Westen längst unheilvolle Früchte getragen hat. Der „total verrückte Albtraum“ ist schon Wirklichkeit geworden. Wir sehen unsere Gegenwart, die nüchtern betrachtet immer noch alles andere als katastrophal schlecht ist, wie im Zerrspiegel aus Hans Christian Andersens (1805-1875) Märchen „Die Schneekönigin“. In diesem Zerrspiegel wird Gutes zum „höllischen Bösen“, und daraus entsteht eine irrationale Verzweiflung, die tatsächlich irgendwann zu „Massenunruhen in den Großstädten der NATO-Staaten“ führen könnte. In solch einer Situation will sich Wladimir Putin als Retter inszenieren und dann praktisch kampflos jenes russische „Europa von Wladiwostok bis Lissabon“ schaffen, das bislang nur in den Sirenengesängen von Putins Vordenker Alexander Dugin existiert. Damit wären weder Fortschritt noch Frieden verbunden. Dugins Vision funktioniert offensichtlich bereits auf der kleinsten denkbaren Ebene nicht, also einer theoretisch möglichen Union Russlands mit der Ukraine. Die Ukrainer sterben lieber, als diese falsche Heilsvision zu verwirklichen, und sie haben gute Gründe dafür.

Dies alles bedeutet ausdrücklich nicht, dass im Westen alles gut wäre, oder dass unsere Leitmedien uns im Gegensatz zur russischen Propaganda die reine Wahrheit verkünden würden. Die erstaunliche Wirkung der russischen Propaganda beruht leider darauf, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten das offizielle Selbstbild des Westens völlig zu Recht immer unglaubwürdiger geworden ist. Anstatt die ganze, inzwischen allzu bekannte Litanei von Lügen und selbsterschaffenen Krisen noch einmal hinunter zu beten, will ich mich hier auf den großen Bruchpunkt „Corona“ beschränken. Die offensichtliche Unwahrhaftigkeit unserer Regierungen im Umgang mit diesem Thema hat einen tiefgreifenden Vertrauensverlust bewirkt, der sich mit zunehmendem zeitlichem Abstand sogar immer weiter verstärkt und jetzt mit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Im schlimmen Corona-Jahr 2020 musste man wirklich zu der Einsicht kommen: Ex oriente veritas – „Aus dem Osten kommt die Wahrheit“. RT – damals noch frei zugänglich – war in der Hochzeit der Lügen um Corona, „Black lives matter“ und den mutmaßlichen US-“Putsch” von 2020/21 tatsächlich eine Art „Westfernsehen“, das zumindest einen Anschein unabhängiger Information vermittelte.

Wünsch-dir-was gewinnt keinen Krieg

Man muss allerdings anmerken, dass die bösen Zustände von 2020 Ausdruck eines weltweiten hybriden Krieges waren, der damals nur sichtbar an die Oberfläche trat, aber schon lange vorher existierte und bis in unsere Gegenwart weitergeführt wird. An diesem Hybridkrieg war und ist Russland mindestens genauso beteiligt wie die USA und der gesamte Westen. Es ist zwar spekulativ, aber keineswegs unmöglich, dass die – und das ist praktisch eine Tatsache – von Menschen im Labor erzeugten Coronaviren aus Russland stammten und dort genau zu dem Zweck designed worden waren, den Westen durch Ungewissheit gezielt zu stabilisieren. Diese Verschwörungstheorie ist jedenfalls nicht unwahrscheinlicher als die gängigen Erklärungen mittels des World Economic Forum und des Great Reset. Vielleicht waren „wir“ Oppositionelle in der Corona-Zeit einfach zu gutgläubig gegenüber einem Russland, das damals tatsächlich so etwas wie einen letzten Hoffnungsschimmer in einer dem Bösen verfallenden Welt darzustellen schien. Diese Gutgläubigkeit hat sich dann in der Folgezeit zu jenem bereits erwähnten Zustand weiterentwickelt, in dem der russischen Propaganda kritiklos vertraut wurde und wird.

Ich beabsichtige hier auch keine Rechtfertigung der westlichen Ukraine-Politik. Es wäre aus meiner Sicht zwar wünschenswert, dass Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine in vollem Umfang wiederhergestellt werden, und dass das Putin-Regime einer russischen Demokratie weicht. Man gewinnt aber mit solchen Wünschen keine Kriege, und man siegt auf dem Schlachtfeld auch nicht mit dem Völkergesetzbuch in der Hand. Bei der Beendigung des Ukraine-Konfliktes wird Realpolitik gefragt sein.

Für eine realpolitische Vernunftslösung

Es könnte dann ein einigermaßen glimpfliches Ende geben, das an den Ausgang des Koreakrieges (1950-1953) erinnert. Damals akzeptierten die USA einen an sich ungerechten Frieden, der nicht nur dem Aggressor Nordkorea die Hälfte des Landes ließ, sondern auch die Vorherrschaft der kommunistischen Mächte Volksrepublik China und Sowjetunion auf dem asiatischen Kontinent auf unbegrenzte Zeit festschrieb. Der unvermeidliche Preis für einen US-Sieg wären Atombombenangriffe auf asiatische Städte gewesen, und dieses Risiko war aufgrund der nuklearen Bewaffnung der Sowjetunion zu hoch. In ähnlicher Weise könnte der Westen auch heute von den wahnwitzigen Plänen zu Raketenangriffen auf Russland ablassen, die sich jetzt zu konkretisieren scheinen, während ich noch an diesem Artikel arbeite. Man müsste dann russische Territorialgewinne auf der Krim und im Osten der Ukraine akzeptieren, aber im Gegenzug der Ukraine einen ähnlichen Weg nach Westen freimachen wie einst Südkorea. Es ist aber höchst fraglich, ob Wladimir Putin und Donald Trump wirklich zu solch einer Friedenslösung bereit wären. Putin könnte die ganze Ukraine für Russland beanspruchen, und Trump möchte sehr wahrscheinlich seine Amtszeit nicht mit einem „Deal“ eröffnen, der eine kaum verhohlene Niederlage für die USA darstellen würde und sich schlecht mit dem Motto „Make America great again“ vereinbaren ließe.

Dennoch sollte man sich selbstverständlich gerade in Alternativmedien für eine solche Lösung der realpolitischen Vernunft einsetzen. Falsch sind aber unkritische Übernahmen russischer Propaganda-Narrative bis hin zu einer Haltung, die am Ende in der Unterwerfung unter Wladimir Putin die letzte Rettung des Westens erblickt. Dies führt zu nichts anderem als dem „völlig verrückten Albtraum“, den Dmitri Medwedew zum Ziel seines Wirkens erklärt hat. Wir sollten genügend westliches Selbstbewusstsein behalten, um auch gegenüber scheinbar verlockenden russischen Propaganda-Erzählungen kritisch zu bleiben.