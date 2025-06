Russland als uneingestandenes Kolonialreich

Der Ukraine-Krieg ist unlängst mit den machtvollen ukrainischen Angriffen auf russische Brücken und Militärflugplätze in ein neues Stadium eingetreten, das wohl nicht nur bei mir die Angst vor unabsehbaren Eskalationen immer weiter ansteigen lässt. Trotzdem soll hier nicht über Entwicklungen spekuliert werden, die zurzeit nicht mehr sind als reine Möglichkeiten. Stattdessen wird es in diesem Artikel um Hintergründe des Konfliktes gehen, die bislang nur selten Aufmerksamkeit gefunden haben. Der Ukraine-Krieg muss in diesem Sinne als Auseinandersetzung zwischen zwei diametral unterschiedlichen Staatskonzepten verstanden werden, nämlich dem „klassischen“ Nationalstaat und dem Imperium.

Dieser fast unüberbrückbare Unterschied kann zum einen erklären, warum der Ukraine-Krieg derart unversöhnlich geführt wird, dass praktisch alle Ansätze zum Frieden scheitern. Zum anderen kann man so auch verstehen, warum das Thema Ukraine auch die deutschen Beobachter in zwei Lager scheidet, zwischen denen kaum noch ein Dialog möglich ist. Die ukrainisch-westliche Koalition und Russland gehen beide von miteinander völlig unvereinbaren Denkweisen aus, und diese Unvereinbarkeit überträgt sich dann auf Journalisten und ihr Publikum. Zwar steckt im Ukraine-Krieg auch ein neuer ideologischer Ost-West-Konflikt zwischen Autoritarismus und Demokratie, aber diese Fragestellung besitzt bei weitem nicht die Bindewirkung, die in dem grundsätzlichen Streit um das russische Imperium steckt. Diese Thesen sollen im Folgenden näher erläutert und begründet werden.

Die Auffassung, dass ein russischer Staat fast zwangsläufig die Form eines Imperiums besitzen muss, folgt zu allererst aus simpler Geographie.

Expansionslogik des Imperiums

Russland besitzt zwar ein riesiges Territorium, aber im Vergleich dazu eine erstaunlich kleine Bevölkerung. Das kleine, aber dicht besiedelte Bangladesch hat mehr Einwohner als Russland! Erschwerend tritt hinzu, dass dieser „Raum ohne Volk“, abgesehen von seinen Meeresküsten, praktisch keine natürlichen Grenzen besitzt. Es ist völlig klar, dass in einer solchen Geographie Staatsgrenzen, anders als etwa in Westeuropa, einen fließenden Charakter bekommen müssen. Deshalb empfinden die Russen ihren Staat nicht als nach außen abgeschlossenen Geltungsbereich eines Rechtssystems, sondern als eine Ordnung, die beliebig nach außen erweitert werden kann und auch soll. Dies ist aber die Definition eines „Reiches“ oder eben – ins Lateinische übertragen – eines Imperiums.

Dieser letztendlich von der Geographie ausgehende Zwang zur Expansion kann aber zum Fluch werden, wenn sich ihm starke anti-imperiale Kräfte in den Weg stellen. Genau dies geschieht im Ukraine-Konflikt. Der russische Eroberungsdrang in Richtung Westen, der in der Vorstellungswelt der Russen selbst völlig normal und berechtigt ist, kollidiert mit der westlichen Ordnung souveräner, sich gegenseitig anerkennender Nationalstaaten. Der Ursprung dieser Staatenordnung ist der Westfälische Frieden, mit dem im Jahre 1648 der Dreißigjährige Krieg beendet wurde. Russland hatte an diesen Ereignissen keinen Anteil, und dies wirkt sich heute dahingehend aus, dass in der Ukraine zwei entgegengesetzte Prinzipien, nämlich die Expansionslogik des Imperiums und die Souveränität der Nationalstaaten, gewaltsam miteinander zusammenstoßen.

Das Konzept noworossija

Mit den Begriffen „Imperium“ und „Imperialismus“ ist ein weiterer Begriff eng verbunden, der hier ebenfalls eine gewichtige Rolle spielt, nämlich der Kolonialismus. Auch westeuropäische Staaten, etwa England, Frankreich, Spanien und Portugal, wurden im Laufe ihrer Geschichte zeitweise zu Imperien. Da sie aber in Europa die „westfälische“ Staatenordnung akzeptieren mussten, fand ihre Expansion auf anderen Kontinenten statt. Diese Kolonialreiche, die im Jahre 1900 große Teile des gesamten Globus erfasst hatten, sind unvergessen und erzeugen im heutigen Westen bei Anhängern der „kritischen Rassentheorie“ gehörige Schuldkomplexe. Weniger bekannt ist, dass auch Russland einen gehörigen Anteil am Kolonialismus hatte. Die russischen Kolonien wurden aber in der Weise des oben beschriebenen russischen Imperialismus erobert und besaßen so die Eigenschaft, dass sie direkt an das Mutterland angrenzten.

Dies erschwert es bis heute, ihren Charakter richtig zu erkennen. Die auch im derzeitigen Westen verbreitete Haltung, die Ukraine „irgendwie“ als einen natürlichen Bestandteil Russlands zu sehen und ihr folglich das Recht abzusprechen, eine eigene Nation zu sein, hat ihren Ursprung in der Tatsache, dass das ukrainische Territorium im 18. Jahrhundert unter der Zarin Katharina der Großen und ihrem Minister Fürst Potemkin („Potemkinsche Dörfer“) unter dem Namen „Neurussland“ (noworossija) von Russland kolonisiert wurde. In der Tat gab es vorher keinen ukrainischen Staat, aber es gab sehr wohl Ukrainer, genauso wie auch in Schwarzafrika vor der Kolonialzeit Menschen ohne Staaten lebten. Das Konzept von noworossija wird heute in der russischen Propaganda als Rechtfertigung für Wladimir Putins Eroberungsfeldzug wiederverwendet, aber aus westlicher Sicht ist gerade diese kolonialistische Vorstellung ein starker Grund dafür, dass die Ukraine genauso Souveränität und Unabhängigkeit verdient wie die ehemals westlichen Kolonien in Afrika, Asien und Amerika.

Despotismus als Last

An dieser Stelle zeigt sich ein weiterer entscheidender Unterschied zwischen westlichem und russischem Imperialismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte bei den westlichen Kolonialherren ein Umdenken ein. Der europäische Rassismus wich nach und nach der Überzeugung von der Gleichberechtigung aller Menschen, und so erhielten die Bewohner der westlichen Kolonien das Recht auf nationale Selbstbestimmung und die Gründung eigener, souveräner Staaten. In der uneingestandenen Kolonialmacht Russland fand eben dieser Bewusstseinswandel nicht statt. Die Sowjetunion förderte zwar rund um die Welt nach Kräften im Namen des Marxismus antikoloniale Befreiungskämpfe, aber auf paradoxe Weise war sie selbst kaum etwas anderes als das alte Kolonialimperium der Zarenzeit, das Lenin und Stalin nach den Wirren der Oktoberrevolution von 1917 mit viel Blutvergießen wieder zu einer Einheit zusammengezwungen hatten. Die nichtrussischen Sowjetrepubliken und zahlreiche „autonome Regionen“ genossen zwar eine gewisse sprachliche und kulturelle Eigenständigkeit, aber de facto waren sie nichts anderes als russische Kolonien. Dies galt auch für die Ukraine.

Neben Imperialismus und Kolonialismus ist der Despotismus eine weitere Last der russischen Geschichte. Der Historiker Heinrich August Winkler weist in seiner monumentalen „Geschichte des Westens“ darauf hin, dass Russland im Mittelalter durch das jahrhundertelange „Tatarenjoch“ auf einen verhängnisvollen Sonderweg geriet, der das Land bleibend vom restlichen Europa trennte. Entwicklungen wie die Trennung von Kirche und Staat, die Bildung freier Städte und die Entstehung eines unabhängigen Gelehrtenstandes, die im mittelalterlichen Westen schon die späteren freien Gesellschaften vorbereiteten, konnten in Russland nicht stattfinden, oder setzten sich dort nicht durch. Die Befreiung von der tatarischen Fremdherrschaft durch Iwan den Schrecklichen (1530-1584) ersetzte lediglich die tatarisch-islamische Despotie durch eine zaristische. Auch die Oktoberrevolution von 1917 änderte wenig am despotischen Charakter Russlands bzw. der Sowjetunion. Es scheint so zu sein, dass der russische Imperialismus quasi von selbst immer wieder von neuem eine Art Cäsarenherrschaft hervorbringen muss. Dass Wladimir Putin nach einer kurzen liberalen Pause unter Michail Gorbatschow und Boris Jelzin an diese Tradition anknüpfte, könnte also einer historischen Zwangsläufigkeit geschuldet sein.

Gorbatschow in hohem Maße mitschuldig an Massakern

Es war die große Tragik des genannten Reformers Michail Gorbatschow (KPdSU-Generalsekretär und sowjetischer Präsident von 1985 bis 1991), dass ihm von Anfang an jeglicher Sinn für die Problematik des russischen Kolonialismus fehlte. Die von ihm eingeleitete innere Liberalisierung des Sowjetreiches weckte so praktisch von Anfang an fast überall in den „Kolonien“ zentrifugale Tendenzen und Separationsbestrebungen, ohne dass eine offene Diskussion über den tatsächlichen Charakter des Imperiums ermöglicht wurde. In der Endphase seiner Herrschaft machte sich der Friedensnobelpreisträger Gorbatschow in hohem Maße mitschuldig an Massakern, die sowjetische Sicherheitskräfte an vielen Orten des Imperiums – unter anderem auch in der Ukraine – an Unabhängigkeitskämpfern verübten. Diese Gewalt konnte aber die chaotische Auflösung der Sowjetunion im Dezember 1991 nicht mehr verhindern. Dass diesem Ereignis – anders als einst im Westen – keine innere, gedankliche Befreiung der Kolonialherren selbst von ihrem Irrweg vorausgegangen war, sollte sich in der Folgezeit als verhängnisvoll erweisen.

Es hat wohl selten in der Weltgeschichte eine Entscheidung von solcher Tragweite eine ähnlich kurze Vorlaufzeit gehabt wie die plötzliche Auflösung der UdSSR. Weil es keinerlei Übergangsbestimmungen gab, wurde selbst die grundsätzliche Frage nach den Staatsbürgerschaften im neuen Zustand nicht durch Verträge geregelt. Millionen von Menschen wurden so an ihren angestammten Wohnorten über Nacht zu „Ausländern“. Die Einwanderung von Millionen „Russlanddeutscher“ in der Bundesrepublik in den 1990er Jahren war weniger einem Streben nach einer alten Heimat geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass viele dieser Menschen ein halbes Jahrhundert nach den stalinistischen Deportationen aus der Wolgarepublik 1941 ein zweites Mal vertrieben wurden, und zwar diesmal aus moslemisch dominierten Nachfolgestaaten der UdSSR in Zentralasien, die „Ungläubige“ nicht als Staatsbürger akzeptierten.

Ideologischen Bezugsrahmen verloren

Man kann es also durchaus verstehen, warum Wladimir Putin die Auflösung der Sowjetunion als „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnete. Das von Moskau aus beherrschte Gebiet war 1991 schlagartig um mehr als ein Fünftel geschrumpft. Die Niederlage der Sowjetunion im ersten Ost-West-Konflikt (1945-1990) hatte im Bewusstsein vieler Russen ein „Versailles ohne Krieg“ produziert, also eine ähnliche nationale Demütigung, wie sie der von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges diktierte Friedensvertrag von 1919 für das Deutsche Reich darstellte. Trotzdem ist diese Analogie falsch. Die Auflösung der Sowjetunion war – anderes als dies heute von der russischen Propaganda dargestellt wird – nicht das Werk des bösen Westens. Die USA jener Zeit wollten unter Präsident George Bush dem Älteren im Gegenteil die UdSSR als Ordnungsfaktor erhalten. Ein Hauptgrund dafür war, dass sie Moskau als Partner zur Lösung einer Vielzahl von Regionalkonflikten brauchten, die nach dem Ende des ersten Ost-West-Konfliktes zwar ihren ideologischen Bezugsrahmen verloren hatten, aber trotzdem weiter vor sich hin brannten.

Ein anderer Beweggrund lag darin, dass man im Westen schon damals genau solch einen sowjetischen Erbfolgekrieg fürchtete, wie er zurzeit in der Ukraine stattfindet. Die richtige Analogie zur Auflösung der Sowjetunion ist nicht „Versailles“, sondern die westliche Entkolonialisierung in der Zeit von 1945 bis 1975. Dies wird aber vielfach bis heute nicht gesehen, und zwar am allerwenigsten in Russland selbst. Nur so war es möglich, dass sich Phantomschmerzen über den Verlust der alten imperialen Größe, die es auch im Westen gab und gibt, in Russland nach und nach zu einer Haltung des Revanchismus steigerten, die erst 2014 und dann 2022 in der Ukraine gefährlich explodierte.

Verstärkt wird dies alles durch den eingangs erwähnten Umstand, dass seine Geographie Russland geradezu den Fluch aufzwingt, ein Imperium sein zu müssen.

Unverzichtbarer geopolitischer Stabilisator

Wie man dieser Falle entkommen kann, ohne dem russischen Imperialismus in inakzeptabler Weise nachzugeben, ist schwer vorstellbar. Es müsste dazu sehr wahrscheinlich in Moskau ein neuer, besserer Michail Gorbatschow an die Macht kommen. Mit einer erneuten inneren Demokratisierung und Liberalisierung könnte dann ein Umdenken in der Weise einsetzen, dass die staatliche Selbständigkeit von Regionen, in denen keine ethnischen Russen leben – und davon gibt es auch auf dem Territorium der heutigen Russischen Föderation eine ganze Menge – keine nationale Niederlage darstellt, sondern einen unvermeidlichen Prozess der Entkolonialisierung, den der Westen schon lange hinter sich gelassen hat, ohne dadurch großen Schaden zu nehmen.

Wenn man dies als Vision eines dauerhaften Friedens nach einem hoffentlich irgendwann eintretenden Ende des Ukraine-Krieges ansieht, muss man andererseits auch der Tatsache ins Auge sehen, dass sich auf diese Weise die ganze riesige Landmasse des heutigen Russlands in einen schwer kontrollierbaren Flickenteppich verwandeln würde. Die Tschetschenien-Kriege der 1990er Jahre sind hier eine bleibende Warnung. Einerseits handelte es sich dabei um typische, letztlich ungerechtfertigte Kolonialkriege. Andererseits schützte Wladimir Putin mit seiner rigorosen Niederwerfung der tschetschenischen Unabhängigkeitskämpfer auch den Westen vor islamistischem Terrorismus, der ohne Zweifel in erheblichem Maße von der kleinen Kaukasusrepublik ausging. Ähnlich wie in der Endphase der Sowjetunion stünde der Westen auch bei einer Entkolonialisierung Russlands vor dem Dilemma, dass das Kolonialreich zugleich ein fast unverzichtbarer geopolitischer Stabilisator ist. Die falschen Träume von einem regime change in Moskau und einem dauerhaften, grandiosen Sieg über Putins Russland, die in der Anfangsphase des Ukraine-Krieges von manch einem westlichen Strategen allzu laut in die Welt posaunt wurden, haben einen bitteren Beigeschmack.

Kompliziertes Verhältnis Russlands zum Islam

Dazu kommt noch etwas ganz anderes: Die weltpolitische Tendenz zur Entkolonialisierung und zu souveränen Nationalstaaten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts scheint sich im 21. Jahrhundert nicht fortzusetzen, ja sogar in ihr Gegenteil zu wandeln. Die Imperien kehren mit Macht auf die Weltbühne zurück. Donald Trump, Xi Jinping und Narendra Modi scheinen ihre Staaten USA, China und Indien mehr und mehr in diesem Sinne zu verstehen. Indonesien, Brasilien und Südafrika könnten mittelfristig dazu in der Lage sein, in dieser Liga mitzuspielen. Putins Russland wäre dann nicht mehr die imperialistische Ausnahme, die man im Sinne einer „regelbasierten internationalen Politik“ mit allen Mitteln bekämpfen muss, sondern eher ein Vorreiter einer Entwicklung, die sich im großen Maßstab durchzusetzen scheint. Die Verlierer dieser Entwicklung wären die Ukraine und die europäischen NATO-Staaten, die dann nur noch Felder auf dem weltpolitischen Spielfeld eines neuen Great Game der imperialen Mächte wären.

Ein besonderes Augenmerk muss auch auf das komplizierte Verhältnis Russlands zum Islam gerichtet werden. Der Anteil von Moslems an der Gesamtbevölkerung ist in Russland wesentlich höher als etwa in Deutschland oder Frankreich. Seit Putins Sieg über die tschetschenischen Unabhängigkeitskämpfer schafft diese Demographie erstaunlich wenig Probleme. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die russischen Muslime überwiegend in geschlossenen Siedlungsgebieten leben, wo sie ihre Muttersprachen und ihre Sitten ungehindert praktizieren können. Wie wir gesehen haben, muss man diese Gebiete aber letzten Endes als bis heute fortbestehende Kolonien betrachten. Im Falle von Tatarstan an der oberen Wolga ist es sogar noch komplizierter. Hier leben die Nachfahren jener schon erwähnten Tataren, die im Mittelalter das christliche Russland selbst imperial beherrschten. Ähnlich wie vor 1985 – mit Ausnahme des großen Journalisten und Islamkenners Peter Scholl-Latour (1924-2014) – kaum jemand daran dachte, dass die sowjetischen Muslime noch irgendeine Rolle in der Geschichte spielen würden, könnte heute die Problematik des innerrussischen Islams lediglich „schlafen“.

Führungsrolle der Türkei?

Irgendwann würde dann ein Konflikt offen ausbrechen, der die russischen Muslime in einen offenen Loyalitätskonflikt zwischen ihren Kolonialherren und einem Weltislam zwingt, der vielerorts nur auf ein neues Kalifat und damit ein eigenständiges islamisches Imperium wartet. Die Türkei könnte dabei eine Führungsrolle spielen und so in die schon erwähnte „Liga“ der Imperien des 21. Jahrhunderts aufsteigen. Große Verwerfungen im Verhältnis zwischen Russland und dem Islam wären die unvermeidliche Folge einer solchen Entwicklung. Sie könnten die globale Machtpolitik unseres Jahrhunderts auf ungeahnte Weise durcheinanderbringen.

Wir haben in diesem Artikel gesehen, dass das, was wir vordergründig als erbitterten Kampf um ukrainisches Territorium und auch als ideologische Auseinandersetzung zwischen Autoritarismus und Demokratie wahrnehmen, zugleich auch auf tiefgreifenden Fragen nach dem Selbstverständnis Russlands beruht. In der unmittelbaren Gegenwart helfen diese Erkenntnisse zwar kaum weiter, aber trotzdem ist Frieden zwischen Russland und dem Westen wahrscheinlich nur möglich, wenn auch diese, teilweise Jahrhunderte entfernten Hintergründe mit einbezogen werden. Im Moment können wir aber nur darauf hoffen, dass alle am Ukraine-Konflikt Beteiligten angesichts der jüngsten Eskalationen die Nerven bewahren.