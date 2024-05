Saar-Hochwasser: Fürs ZDF natürlich wieder Teil der Klimakatastrophe

Wie nicht anders zu erwarten, haben die Klimaapokalyptiker keine Sekunde gezögert, um auch die Hochwasserkatastrophe im Saarland für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Auch als im Gewand des Meteorologen daherkommende gebührenfinanzierte Untergangsprophet Özden Terli vom ZDF (einer der geistigen Erben des bei der Dichte seiner Fehlprognosen nur mehr als scharlatanesk zu bezeichnenden “Klimapapstes” Mojib Latif, laut dem es in Mitteleuropa seit einigen Jahren “kein Schnee” mehr geben dürfte) nutzte dieses neuerliche, spätestens alle par Jahrzehnte erneut (und manchmal auch viel öfter)auftretende natürliche Starkwetterereignis zur Bestärkung der eigenen Wahnvorstellungen. Auf “ZDF.de” schwafelte Terli munter drauf los – und fabulierte bereits in der Überschrift seiner vorgeblichen Analyse vom „Hochwasser in Zeiten der globalen Erhitzung“. Beim Terminus “Erhitzung” handelt es sich um eine unter den globalen Jüngern der institutionalisierten Klima-Weltuntergangssekte ganz bewusst verwendete Steigerung, da man „Erwärmung“ bereits als zu harmlos für die Katastrophe erachtet, in der die Menschheit sich angeblich befindet.

Terli weiter: „Auch wenn es solche Extremwetter-Ereignisse schon früher gab, werden sie durch die globale Erhitzung begünstigt.“ Die Atmosphäre sei “nicht mehr dieselbe wie noch vor 40 Jahren” oder im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Und die Erwärmung schreite weiter voran. Da wärmere Luft immer mehr Feuchtigkeit aufnehme, sei es auch nicht verwunderlich, dass es weltweit zu immer mehr Hochwasserkatastrophen kommt. Mit Beweisen für diese Behauptung hielt er sich gar nicht erst auf.

Gieren nach Klima-Drama

Lieber schob er weitere Horrorszenarien nach: Europa sei „der Kontinent, der sich am schnellsten erhitzt“; eine Variation des längst als Propagandamärchen entlarvten, weltweit lancierten Katastrophen-Narrativs, wonach sich jedes einzelne Region/Land/Kontinent doppelt so schnell wie der Rest der Welt (oder gar “am schnellsten“) aufheize. Das bedeute, „wir sind mitten drin in einem globalen, epochalen Umbruch. Das ist nämlich die richtige Umschreibung für die globale Erhitzung“, faselte Terli. Von “Analyse” kann hier keine Rede sein – sondern von der ewig gleichen abgedroschenen Panikmache. Weil die trotz aller bedauerlicher Schäden offenkundige Trivialität der Ereignisse gleichwohl diesmal allzu offensichtlich war, erwähnte im Gegensatz dazu selbst die – doktrinär gewöhnlich ebenfalls voll auf Klimalinie operierende – Konkurrenz von der „Tagesschau“ in ihrem Bericht eine Stellungnahme des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz, dass es sich um ein Hochwasserereignis handele, wie es alle 20 bis 50 Jahre stattfinde.

Die üblichen sonstigen alarmistischen Agendamedien hielten sich da lieber an die ZDF-Linie und gierten nach Klima-Drama; die „Zeit“ etwa lieferte einen Bericht aus dem Hochwassergebiet in der Stadt Blieskastel mit der dramatischen Schlagzeile: „So etwas haben wir hier noch nie erlebt.“ Für einzelne Teile des Saarlandes mag das vielleicht subjektiv zutreffen und bei jedem Unheil findet sich zudem jemand, der Vergleichbares noch nicht erlebt hat; doch das ist eben keine Widerlegung normaler wiederkehrender Abläufe.

Schäbige Irreführung der Öffentlichkeit

Es geht hier auch nicht darum, die schlimme Lage und die Not der betroffenen Menschen zu verharmlosen, sondern nur um die skrupellose Instrumentalisierung dieser Tragödie für die Klimapropaganda der üblichen Verdächtigen. Noch Ende letzten Jahres wurde an das „Jahrhunderthochwasser“ im Saarland von 1993 erinnert, von dem die Bürger von Blieskastel „besonders schwer“ betroffen gewesen seien. Damals wusste man allerdings noch, dass es solche Ereignisse in der Gegend eben dazugehören und die Menschen seit Urzeiten damit leben mussten; niemand wäre auf die Idee gekommen, eine angebliche „menschgemachte Klimakrise“ oder dafür gar eine (ohnehin anhand unseriöser und erfundener Messdaten herbeiphantasierten) „Erderhitzung“ verantwortlich zu machen.

Dazu passt auch, dass die Rekordpegel bei Saarbrücken in diesem Jahr sogar immer noch am niedrigsten lagen im Vergleich mit den größten Hochwassern den letzten 77 Jahren. Es ist also nur schäbig und eine Irreführung der Öffentlichkeit, wenn nun auch diese Flut und ihre Folgen für ideologische Zwecke missbraucht werden. Andererseits ist von man Medien, die einst Garanten einer ausgewogenen und informierenden Berichterstattung waren und heute nur noch Sprachrohre einflussreicher weltanschaulicher Sekten sind, auch nichts anderes zu erwarten.