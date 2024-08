Sabotage von innen: Ein weiterer Angriff auf Deutschlands Energieversorgung

Am vergangenen Samstag, den 17. August 2024 wurden die zwei Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerkes Grafenrheinfeld gesprengt. Doch nicht etwa, weil das Kraftwerk veraltet und nicht mehr zu reparieren war, sondern weil diese probate und hervorragend funktionierende, sichere und preisgünstige Technologie aufgrund linksgrüner Ideologie zugunsten von Wind- und Solaranlagen weichen musste – und das tunlichst unwiederbringlich. Die Stilllegung war erfolgt aufgrund eines Beschlusses der alten Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel; Anlass war die Beschädigung des Kernkraftwerkes Fukushima durch ein Seebeben gewesen. Die damals, 2011, von Merkel Hals über Kopf getroffene politische Entscheidung führte zum Aus der Atomkraft in Deutschland und damit zum Ende einer sicheren und billigen Energieversorgung für Bürger und Unternehmen.

Unter tosendem Applaus vieler Schaulustiger wurde nun also am vergangenen Samstag die politisch gewollte und initiierte Zerstörung einer wichtigen Infrastruktur zu Energieversorgung Deutschlands vorgenommen. Viele Menschen bejubeln also tatsächlich die nachhaltige Zerstörung ihres Lebensstandards. Manchmal frage ich mich wirklich, ob dieses Volk überhaupt noch zu retten ist ? Der politische Hintergrund des Ganzen ist klar: Man will mit aller Gewalt das Ideologieprojekt der Windmühlen und Solarpanele umsetzen, und mit dieser Zerstörung der besseren Technologie letztendlich alternativlose Tatsachen schaffen. Dass diese neuen, unzulänglichen “grünen” Energieformen gesundheitliche Schäden beim Menschen verursachen, zu massenhafter Tötung von Vögeln und Insekten und zu einer Umweltzerstörung unglaublichen Ausmaßes führt, wird dabei völlig außer Acht gelassen oder billigend in Kauf genommen – und interessiert viele Bürger leider überhaupt nicht.

Destabilisierung der Energieversorgung

Der Anschlag auf die Nord-Stream-Gaspipelines war ebenfalls ein massiver Angriff auf die Energieversorgung Deutschlands; ein mutmaßlich politisch motivierter Sabotageakt, hier allerdings aus dem Ausland, destabilisierte bereits die Versorgung Deutschland mit Erdgas und führte zu exorbitanten Preiserhöhungen bei den Verbrauchern. Bis heute wurde von offiziellen Stellen der deutschen Bundesregierung wenig bis nichts unternommen, die Täter des Anschlages zu ermitteln und die wahren Ursachen zu ergründen.

Aufklärung erfolgt in diesem Land immer nur dann, wenn sie im Sinne der Einheitsparteien erwünscht ist. Das erkennen wir bei den Anschlägen auf Nord Stream ebenso wie bei der Corona-“Pandemie”. Auch da sind noch viele Ungereimtheiten vorhanden, an deren Untersuchung und Aufarbeitung die Bundesregierung aber kein Interesse zeigt. Dass die Regierung keinen Bedarf an Aufklärung bei kritischen Ereignissen hat, ist verständlich. Dass jedoch gleich zwei der denkbar schwerwiegendsten Sabotageakte auf die nationale Energieversorgungs-Infrastruktur Deutschlands ohne Folgen für die Verantwortlichen bleiben sollen und dies von der Bevölkerung einfach so hingenommen wird, – das verstehe wer will. Liebe Landsleute – was ist mit Euch los?