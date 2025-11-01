Sachsens Sozialministerin Köpping von der 6-Prozent-SPD finanziert lieber linke NGOs statt kostenloses Schulessen

Petra Köpping, SED-DDR-Diplom-Staatsrechtswissenschaftlerin „IM Doof“, ist heute stellvertretende SPD-Ministerpräsidentin von Sachsen. Die CDU hält sie für die beste denkbare Koalitionspartnerin. Wie diese Frau tickt, zeigte sie gerade bei Markus Lanz. Die AfD in Sachsen fordert ein kostenloses Mittagessen für Schüler – und Köpping, die amtierende Sozialministerin (!) des Bundeslandes, weist diesen Vorstoß mit der skurrilen Begründung zurück, um diese schulische Gratisverpflegung finanzieren zu können, müsse man an anderer Stelle – und zwar bei Flüchtlingen und bei der Finanzierung der sogenannten “Nicht-Regierungs-Organisationen“ (NGOs) – sparen. Und das wolle sie nicht gelten lassen.

Statt eine sozial vernünftige und wichtige Forderung wie kostenloses Schulessen zu unterstützen, mästet Köpping natürlich lieber das NGO-Pack in ihrem Freistaat nach dem Motto: „Wenn die Kinder kein Geld für Brot haben, sollen sie Kuchen essen!“ Da ist es durchaus nachvollziehbar, wenn manch einer unwillkürlich auf die scharfen Argumente hofft, die Marie-Antoinette am Ende getroffen haben. Die SPD steht in Sachsen übrigens bei 6 Prozent Umfragewert. Und selbst das ist noch zu viel.

Asoziales Funktionärsgelumpe

Bei solchen Politikern drängt sich die Frage auf: Wer wählt dieses asoziale Funktionärsgelumpe? Die DDR-Juristin Köpping studierte übrigens an der berüchtigten Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR. Diese marxistisch-leninistische Bildungseinrichtung fungierte als Kaderschmiede für leitende Mitarbeiter im Staatsapparat, in der Verwaltung und im diplomatischen Dienst der DDR. Bezeichnend ihr ursprünglicher Name: “Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft (DASR) ‚Walter Ulbricht‘”.

Die Akademie bestand lange Zeit aus vier Sektionen: Für die Theorie des sozialistischen Staates und seines Rechts, für wissenschaftliche Grundlagen des Gesamtsystems der sozialistischen staatlichen Führung, für sozialistische Rechtspflege und für Rechtsfragen der zentralen Planung und Leitung der sozialistischen Volkswirtschaft durch den Staat. Noch Fragen? Und eben diesen kranken Geist atmet Köpping, die Westentaschen-Margot, bis heute.