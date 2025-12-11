Sag, wie hältst du’s mit der AfD? Gesinnungsschnüffelei der „Rheinpfalz” bei lokalen Firmen

Vergangene Woche fiel das linke Empörium mit mainstreammedialer Verstärkung über den Verband „Die Familienunternehmer“ her, weil herauskam, dass dieser (bereits im Oktober) den Versuch eines – in jeder echten Demokratie selbstverständlichen – Dialogs mit der AfD als stärkste politische Kraft dieses Landes gewagt hatte. Linke NGOs übten mit realen Nazimethoden Druck auf Unternehmen aus – durch Anfragen mit Deadline, sich zu ihrer Mitgliedschaft bei den Familienunternehmern zu erklären und der verdeckten Aufforderung, sich zu distanzieren, da man andernfalls als AfD-Sympathisant eingestuft werde. Die Präsidentin des Verbandes, Marie-Christine Ostermann, tat daraufhin leider das völlig Falsche – und knickte prompt ein, kroch feige zu Kreuze und gelobte künftige Einhaltung der Brandmauer.

Während auf Bundesebene das öffentliche Interesse an den Fall nach Ostermanns diesem öffentlichen Bußgang abebbte, folgt nun gewissermaßen die journalistische Zweitverwertung dieser miesen Kampagne an der Basis: Vielerorts in Deutschland treten die Redaktionen Lokalzeitungen an Familienbetriebe ihres Erscheinungsgebiets heran und nötigen ihnen ein – mitten im Weihnachtsgeschäft – Haltungsbekenntnis ab, indem sie wissen wollen, wie sie sich zum Verhalten des Verbandes positionieren und wie sie selbst zum Umgang mit der AfD stehen; Double Bind also vom Feinsten – denn eine ehrliche Beantwortung solcher word sich im Meinungsklima dieses Landes kein Unternehmen leisten; wer der reinen Lehre abschwört und auch nur Sympathie äußert, riskiert Boykotte, Antifa-„Hausbesuche“ und Unmut in der Belegschaft, der deshalb private Anfeindungen drohen. Ergebnis ist, dass das vom Verband der Familienunternehmen gelieferte Musterbeispiel für öffentlich zelebrierte Feigheit hier im Lokalbereich wiederholt wird.

“Korrigierte” Aussagen der Familienunternehmer

Zu den Tageszeitungen, denen die öffentliche Selbstkasteiung des Familienunter ehmer-Verbandes nicht genügte und, gehört auch die Ludwigshafener „Rheinpfalz“ . Deren Lokalredaktion in der AfD-Hochburg Kaiserslautern blies zum großen Gesinnungscheck und befragte mittelständische Firmen vor Ort – um dort, natürlich, die erwünschten Antworten zu erhalten. Im zugehörigen Artikel wurde unter Bruch wohlwollend vermerkt , dass Ostermann ihre Aussagen zur AfD „korrigiert“ habe; allein diese Wortwahl unterstreicht die Parteilichkeit der Zeitung und insinuiert, dass es sich bei jeglichem Diskurs mit der AfD auch aus Redaktionssicht um einen inhaltlichen Fehler handele. „Nur, die Worte hallen nach“, hieß es bedauernd weiter – und deshalb gäbe es „Grund genug”, einmal bei größeren Arbeitgebern in Stadt und Landkreis Kaiserslautern “nachzuhören, wie sie es eigentlich halten mit der AfD – einer Partei, die der Verfassungsschutz im Bund als ‚gesichert rechtsextremistisch‘ einstuft“.

Schon allein die Übernahme von Regierungsnarrativen mit Suggestivsprache zeigt, dass dies mit Journalismus nichts mehr zu tun hat, umso mehr aber mit totalitärer Gesinnungsschnüffelei. Was die “Rheinpfalz” hier praktiziert, ist nichts anderes als die Methode von “Campact” & Co.: Unbescholtenen Menschen und Unternehmen eine Ehrenerklärung für “Unsere Demokratie” in Form eines unmissverständlichen Anti-AfD-Bekenntnisses abzunötigen – denn auch hier schwingt ansonsten die unausgesprochene Drohung mit, die Abtrünnigen moralisch an den Pranger zu stellen; Schlagzeilen wie „Firma X verweigert klares Bekenntnis gegen die AfD“ wären dann die Folge – nebst anschließender Sonderbehandlung durch die lokalen Erscheinungsformen der sogenannten “Zivilgesellschaft”. Einmal mehr zeigt der skandalöse Vorgang: Journalismus ist in diesem Deutschland fast immer Aktivismus.

Gut gebrüllt, Löwe

Acht Unternehmen legte die „Rheinpfalz“ Fragen zur Beantwortung vor wie: „Wie positionieren sie sich gegenüber der Partei?“; „Wie muss die Wirtschaft im gesellschaftlichen Diskurs mit ihr umgehen – sollte man mit ich reden, kooperieren, sie eher isolieren?“ oder „Ist der Wertekompass ihres Betriebs mit den Zielen und Anschauungen der AfD vereinbar?“. Der Rüstungskonzern General Dynamics brachte immerhin den Mut auf zu erklären, trotz der engen Zusammenarbeit mit der Politik gebe man „grundsätzlich keine politischen Stellungahmen ab“. Das Tech-Unternehmen Wipotec hingegen sonderte das übliche Schwafelbekenntnis zu „Vielfalt, Toleranz und Internationalität“ ab und rezitierte die eigenen Firmenwerte, die „auf den Grundsteinen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ fußten.

Mit dieser und anderen Antworten war der verantwortliche „Rheinpfalz“-Schreiberling aber mitnichten zufrieden – eben weil sie die erwartete glasklare AfD-Verdammung vermieden; lediglich die Mitteilung des mittelständischen metallverarbeitenden Unternehmens Aco Guss fand Gnade in seinen Augen, man dürfe „radikalen und objektiv falschen Aussagen keine Plattform bieten“. Sichtweisen „jenseits des Grundgesetzes„können, dürfen und werden wir nicht akzeptieren“, teilte der Geschäftsführer des Unternehmens mit (freilich ohne auch nur zu benennen, geschweige denn, dass dies von der “Rheinpfalz” kritisch hinterfragt worden wäre), welche Sichtweisen der AfD dies denn sein sollen, die angeblich jenseits des Grundgesetzes liegen). In den Hallen von Aco Guss und in jeder Diskussion draußen hätten “Diffamierungen, Gewaltaufrufe und das Infragestellen demokratischer Institutionen nichts verloren”, doch genau diese Sprache bemühe die „Rechtsaußen-Partei“. Bravo, gut gebrüllt, Löwe! Genau das wollte man bei der offenbar „Rheinpfalz“ hören, – denn die anderen Antworten seien leider „mager“ ausgefallen, klagte der Redakteur.

Verstellung und Heuchelei

Was hier inzwischen mit größter Selbstverständlichkeit praktiziert wird, ist in etwa das Gleiche, als hätte eine Zeitung in den 1930er Jahren eine Umfrage durchgeführt hätte, wie Geschäfte zur “Judenfrage“ und zur Weiterbeschäftigung von Juden stünden. Methoden und der dahinterstehende Ungeist sind dieselben, und offensichtlich sind diese düsteren Veranlagungen in jeder Generation aus Neue abrufbar – denn gelernt aus der Geschichte wurde offenbar gar nichts. Der fieberhafte Drang, auf der vermeintlich „richtigen“ Seite zu stehen, ist übermächtig und zwingt selbst kritische Menschen zu Verstellung und Heuchelei – und Lokalreporter Journalisten, die eigentlich nüchterne Distanz halten müssten, marschieren an vorderster Front mit und geben sich bereitwillig als Spürhunde und Sprachwächter her.

Es war übrigens nicht die einzige Kampagne der “Rheinpfalz” gegen die AfD: Ein bereits zwei Wochen zurückliegendes Gulaschsuppen-Essen im 650-Seelen-Ort Gauersheim, zu dem die örtliche AfD geladen hatte, wurde von “Antifaschisten” bei der örtlichen Lokalredaktion Donnersbergkreis nachträglich angeschwärzt – weil der einladende Verein angeblich “politische Bildung”, sprich Indoktrination, betreibe. Dass dies im Landtagswahlkampf bei tausenden solcher Veranstaltungen aller Parteien eine völlige Banalität ist, ließen die Provinzjournalisten natürlich nicht gelten – und bissen prompt an.

Tiefpunkt des Journalismus

Unter der Überschrift ”AfD-Veranstaltungen in Gauersheim: Harmlos oder politisches Kalkül” wurde reißerisch so etwas wie ein konspiratives Netzwerk herbeiphantasiert, inklusive “knallharter” Recherchen zur Vereinsregisternummer und zur Vereinsvorsitzenden, bei der es sich – wie verdächtig! – um Ulrike Beckmann, AfD-Chefin im Donnersbergkreis, handele. Nein, so ein Skandal aber auch! Damit nicht genug: “Kommt gerne vorbei, bringt gut Laune mit und genießt einen gemütlichen Abend in geselliger Runde… es gilt: offen, solange Licht brennt”, zitierte die “Rheinpfalz” aus der Einladung und ergänzte düster: „Klingt harmlos nach dörflichem Miteinander – aber ist es das”? Der Rest des Artikels strotzt nur so vor haltlosen Unterstellungen, Andeutungen und Vorverurteilungen.

Es ist ein neuer Tiefpunkt des Journalismus, der hier geboten wird und sich dabei auch noch mit einer unerträglichen Arroganz präsentiert – auch wenn diese subtilen antidemokratischen Zersetzungsmethoden gegen die größte deutsche Oppositionspartei im erklärten Anti-AfD-Musterland Rheinland-Pfalz nicht wirklich verwundern. Die Presse ist hier eben stramm auf Regierungslinie – und merkt selbst nicht mehr, an welche dunklen Zeiten sie damit anknüpft.