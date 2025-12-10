Sagen, was erwünscht ist: Wer ist hier der „Arschkriecher“?

Da da auf dem obigen Beitragsbild ist Dirk Steffens, seines Zeichens weitgereister Wissenschaftsjournalist („Terra X„) und Moderator. Bei Sandra Maischberger ist der Dirk ganz begeistert, als gesagt wird, dass Fifa-Boss Gianni Infantino ein Preis für den “Arschkriecher des Jahres” verdient habe – weil er Trump einen “Friedenspreis” verliehen hat. Drei Minuten später erzählt uns in derselben Sendung derselbe Dirk, dass in Deutschland doch jeder sagen könne, was er wolle; sogar in Talkshows. Soviel zum Thema Arschkriecherei.

Der Dirk hat vermutlich gar nicht mitbekommen, wieviele Leute hierzulande schon morgens um 6 Uhr Besuch von der Polizei bekommen haben, weil sie angeblich Politiker “beleidigt” haben sollen. Allein unser Fritze Merz soll hunderte Leute angezeigt haben, und andere “Politstars” nicht viel weniger. Das juckt den Dirk nicht, weil er davon nichts weiß und wissen will. Und er hat sicherlich auch nicht mitbekommen, was in den letzten Jahren selbst prominenten Deutschen passiert ist, weil sie eine abweichende Meinung vertreten haben – beispielsweise einem Xavier Nadoo, einer Nena, einer Eva Hermann und viele mehr. Im Prinzip handelt es sich dabei um Berufsverbote. (Joshua Kimmich hatte nach seiner anfänglichen Weigerung ja gerade noch rechtzeitig die Kurve zum nächsten Impfbus bekommen.)

100 Prozent in der Mitte der Gesellschaft

Als bei mir selbst 2016 ein recht harmloser, aber zutreffender Facebook-Post viral ging, wurde ich im “Focus”, im “Mannheimer Morgen”, in der “Neuen Westfälischen Zeitung” und einigen anderen Blättern als “verwirrt” und einer, der “krude Thesen verbreitet”, abqualifiziert. Und schließlich erschienen auch noch, als ultimative Brandmarkungm bei Google-Aufrufen hinter meinem Namen die drei ketzerischen Buchstaben AfD. Davon kannst du dich in “unserer Demokratie” eigentlich nicht mehr erholen, egal ob’s stimmt oder nicht. Dabei gehöre ich definitiv und “gesichert”

zur Mitte der Gesellschaft. Aber 100 Prozent. Und wer mich kennt, weiß das.

Deshalb: Wer heute erzählt, dass du in diesem Land alles sagen kannst, ohne Nachteile zu erleiden, der hat nicht nur keine Ahnung; der steht definitiv auf der staatlich und medial verordneten “richtigen” Seite. Verstehst du das, Dirk?