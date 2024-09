Sahra Wagenknecht: Ein hübscher Betonkopf planiert sich seinen Weg

Folgt man Kurt Schumachers Worten, dann sind Kommunisten auch nur rot lackierte Nazis und Faschisten. Man denkt hier sofort an Massenmörder wie Lenin, Stalin, Pol Pot und Mao Zedong. Ja, und auch Roland Freisler war letztlich einer von ihnen… auch wenn er uns zunächst als Scharfrichter und williger Scherge Hitlers bekannt ist. Sogar er war, wie die Nationalsozialisten insgesamt, eigentlich dem Wesen nach ein Kommunist. Man könnte diese unheilvolle Ahnenreihe ewig fortsetzen: Eine schier endlose Aneinanderreihung von Mördern, Lumpen und Verbrechern, eine Liste menschlicher Teufel, allesamt. Aber nicht jeder Kommunist erhob tatsächlich die eigene Hand gegen Mitmenschen, Nachbarn, Brüder und Schwestern, so wie dies Erich Mielke bereits in den frühen Dreißiger Jahren tat (er hatte damals zwei Polizisten erschossen). Es waren die Gedanken und Ideologien der Vordenker, die zu Folter, Mord und Totschlag anstifteten. Ausgeführt wurden ihre Lehren und Befehle von kleinen Leuten, die man in Ledermäntel und -stiefel steckte, denen man mit Uniformen, Abzeichen, Symbolen, Armbinden und Fahnen Wichtigkeit verlieh. Das faschistische Element gehört zum Kommunismus zwingend dazu.

Denkt man an die vergangenen Jahrzehnte zurück, dann muss man sich vor all dem Erwähnten eigentlich gruseln. Man möchte solchen Menschen nicht allein im Dunkeln begegnen, den Schergen, Mitläufern und Vollstreckern dieses Systems. Aber weshalb eigentlich nicht? Pol Pot war Mathelehrer und galt als ein eher zurückhaltendes und freundliches Wesen (genau das Gegenteil zum Brüllaffen Freisler). Ließ sich nicht gerade die “bezaubernde” Ulrike Hermann von der “taz” von ihm und seiner Ideologie inspirieren? Lenin kannte man als sympathischen Kinderfreund, als sehr guten, strebsamen Schüler, der bescheiden, ehrlich und fleißig auftrat, mit goldenen Medaillen für beste Zeugnisse behängt.

Erotisches zur Nacht

Und Stalin? Die Frauen wurden ganz wuschig, wenn sie ihn erblickten, sie verehrten und sehnten sich nach ihm; bekannt sind viele Briefe mit eindeutigem Inhalt, was man heute als – nennen wir es so – „Fanpost“ bezeichnen würde. Auch Hitler erhielt derlei Erotisches zur Nacht: Anhimmelndes, verliebtes Geschreibsel, stets pünktlich vom Briefträger überreicht… doch halt: Der gehört ja gar nicht in diesen Reigen! Oder? Hitler war zwar ebenso Kriegsverbrecher und Massenmörder wie Stalin oder Mao – aber er war ja eben ein Nazi und Faschist, also etwas ganz anderes und viel Schlimmeres als die kommunistischen Massenmörder! Da muss man ja schon differenzieren, sonst tut man den Tätern noch Unrecht! Oder?

In Wahrheit nehmen sie sich alle nichts. Das abgrundtief Böse der Nazis unterscheidet sich vom abgrundtief Bösen der kommunistischen Gewaltherrscher und ihrer Systemschergen in nichts. Mit dem Unterschied, dass sich die Kommunisten mehr als Menschenfreunde tarnten. Tatsächlich kann man nicht allein vom abstoßenden Äußeren dieser Menschen ausgehen – so wie bei Mao und seinem gefürchteten Mundgeruch. Das wirklich Widerliche sitzt bei ihnen im Kopf. Ihre Gesinnung ist es, die Kommunisten zu sadistischen Monstern macht. Man kann es ihnen äußerlich nicht ansehen. Im Gegenteil, es gibt sogar ganz nett zu betrachtende “Kommunist_innen”!

Niedlicher Fratz

Also, ich kenne da sogar solch einen niedlichen Fratz aus meiner alten Heimat Thüringen! Sie wohnte gar nicht weit weg von mir. Sie ist Kommunistin durch und durch – und nein, es ist nicht Hilde Benjamin, das rote Schafott; ich rede von Sahra Wagenknecht. Eigentlich hieß sie Sarah, aber irgendwann änderte sie ihren Namen von Sarah in Sahra. Weshalb? Weil das der persischen Schreibweise ihres Namens entspricht (ihr Vater ist Iraner). Allerdings hieß Lenin auch nicht Lenin, eigentlich hieß er Wladimir Iljitsch Uljanow. Und Stalin hieß eigentlich Iosseb Bessarionis dse Dschughaschwili. Offenbar suchen sich Kommunisten ihre Namen lieber selber aus – um damit irgendwas zu bezwecken?

Kommunisten haben auch Mütter und Väter, aber mir scheint, dass diese bei der Erziehung ihrer Kinder schlimm versagt und beim Vergeben der Namen keine Ahnung hatten, weshalb der Nachwuchs sie dann beherzt korrigieren musste.

Bekannt wurde Sarah/Sahra, das “schönste Gesicht des Kommunismus”, unter anderem für ihren bemerkenswerten Satz: „Es war nicht alles schlecht unter Stalin!“. Nein, war es auch nicht. Jedenfalls nicht für die Saharah und mich. Wir waren beide ja noch nicht geboren und somit noch nicht auf dieser Welt, als Stalin über 20 Millionen Menschen verschleppen und umbringen ließ. Und im Staatsbürgerkunde- und Geschichtsunterricht der DDR vermied man es, mit uns über dieses Thema allzu offenherzig zu plaudern. „Heil Stalin“ beim Fahnenappell draußen auf dem Schulhof zu brüllen, unterließen wir aber trotzdem; irgendwie schickte sich das nicht. Ja, die liebe Sahra… der Traum eines jeden gesunden Mannes! Der Oskar bekam sie schließlich ab. Oskar ist natürlich kein Kommunist, denn er hieß schon früher Oskar (Lafontaine).

Armbinden und Dünnbier

Derzeit macht meine Landsmännin Sahra wieder Schlagzeilen. Aber nicht als Schönheitskönigin (dafür haben wir Ossis unsere Katrin Huß); nein, als Anführerin einer ultralinken Truppe rührt sie nun die Trommel! Irgendwann hatte es ihr bei der SED nicht mehr gefallen (denn auch hier wurden die Namen ständig geändert, sogar der der Partei: Man wird ganz geck im Kopp, wenn man die Namenswechsel der kommunistischen Partei nur bis 1919 zurückverfolgt: Damals stiegen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht bei der SPD aus und nannten sich daraufhin „Spartakusbund“ (Spartakus war ein römischer Sklave, Rosa und Karl hingegen Deutsche). Nach dieser Verirrung nannte man sich dann KPD (Kommunistische Partei Deutschlands), also eine traditionelle, kommunistische Namensschöpfung, wie vorweg schon einmal von mir beschrieben. Viele aus der alten Tante SPD und der neuen KPD rannten dann später mal eben rüber zur NSDAP – da saßen die Armbinden, Stiefel und Mäntel besser. Außerdem gab es dort billiges Dünnbier mit 2 Prozent Umdrehungen; pfui, aber billig!

Die von der NSDAP waren aber auch nur Hinterbänkler und Abschreiber, die das übernahmen, was es vor ihnen schon gab: den Völkermord an den Armeniern durch die Türken (Aghet), Stalins Todeslager und Massaker, Mussolinis äffisches “Duce”-Kasperletheater: Die Braunen betrieben überwiegend “copy & paste” von den schwarzen und roten Faschisten vor ihnen. Jedenfalls war auch dieser böse Spuk nach 12 Jahren, aus denen eigentlich laut Hitler hätten eintausend werden sollen, auch endlich mal vorbei. Zu einer Überbevölkerung der Erde mit aufrichtigen, anständigen Menschen kam es in der beschriebenen Epoche zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg, mit all den Toten der roten und braunen Kommunisten, auch nicht.

Umbenennen und kein Ende

Die nachfolgenden Jahrzehnte waren dann auch nicht besser: Im Osten des verbliebenen, zerstückelten Deutschlands wurden Otto Grotewohls SPD und Wilhelm Piecks KPD zwangsweise wiedervereinigt und “Sozialistische Deutsche Einheitspartei” (SED) getauft. Statt dem Hakenkreuz als Symbol fürs Parteiabzeichen galt nun „Eine Hand wäscht die andere“ – und zwei Hände waschen ein Gesicht. Ich hatte ja bereits gewarnt: Namensänderungen waren bei den Kommunisten immer schon gang und gäbe. Und so trafen sie sich im “Parlament” der neugegründeten DDR dann wieder: Die Kommunisten und die Nazis. Man konnte sie erneut nicht mehr voneinander unterscheiden. Sie koalierten, kooperierten und kopulierten, was das Zeug hielt. Vermutlich gelangte Kurt Schumacher deshalb zu seiner eingangs zitierten weisen Einsicht? Aber auch die DDR hielt nicht lange und das Zusammenspiel ging nicht auf ewig gut; 1989 war schon wieder Schluss. Also wurde schon wurde umbenannt, erneut wurden die Namen geändert. Aus der SED wurde die PDS, die “Partei des Demokratischen Sozialismus”.

Was hat das alles nun mit unserer wunderschönen Sahra Wagenknecht, sexiest communist ever, zu tun? Nun, sie war im Frühsommer ’89 in die SED eingetreten – gerade noch rechtzeitig vor Toresschluss! Während ich damals bereits meine Flucht über den antifaschistischen Schutzwall, rüber in den demokratischen Westen organisierte und meine Koffer packte, machte Sahralein munter Parteikarriere, kurz bevor aus der SED wie gesagt die PDS wurde – aus der nochmals 17 Jahre später, 2007, die Partei ”Die Linke” hervorging, in der Sahra ebenfalls mitwirkte und Karriere machte, bis hin zur stellvertretenden Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden. Dass sie bei der “Linken”-Untergruppe “Kommunistische Plattform“ in tragender Rolle aktiv war, die der RAF nicht nur im Logo ähnelte, schadete ihr dabei nicht.

Phönix aus der Asche des Braunkohleofens

Doch auch das währte nicht ewig: Sahra und die Linke entfremdeten sich zunehmend – es folgte der Bruch und dann dieses Jahr der neueste von ihr zu vernehmende Kreisch: Sie schmiss den Krempel bei den Linken hin, eröffnete ihren eigenen Club und nannte ihn ganz unbescheiden “Bündnis Sahra Wagenknecht” (BSW). Schon wieder ein neuer Name – für ein Bündnis alter Hardcore-Kommunisten mit dieser süßen Maus an der Spitze. Ja, es ist wahr: Kommunisten sind mal hübsch, mal hässlich – in jedem Fall aber arbeitsscheu und faul, vor allem können sie nicht mit Geld umgehen, weder mit ihrem eigenen, vor allem nicht mit dem Geld anderer. Dafür schaffen sie es, sich erstaunlich lange als politische Kraft über die Zeiten und Systeme zu retten. Ist das nicht atemberaubend? Gefühlte hunderte Male pleitegegangen und immer wieder auferstanden, so wie Phönix aus der Asche des Braunkohleofens… und stets mit neuer Firmierung! Die Kommunisten sind nicht totzukriegen.

Und wer weiß, was nach dem BSW noch so alles kommen wird? Es sind ja gerade Wahlen! In Thüringen und in Sachsen hat das kleine Teufelchen bereits ganz ordentlich abgeräumt, denn sie versprach, sich an Recht und Gesetz zu halten, mit allen Parteien zusammenarbeiten zu wollen, zu koalieren, zu kooperieren, zu kopu…, ach, lassen wir das! Sogar mit der AfD würde man was machen, wenn von denen mal “vernünftige Vorschläge” unterbreitet würden, säuselten Sahras Gefolgsleute, während sie stets sphinxengleich vage und unbestimmt blieb.

Schändlicher Verrat

Doch als dann die Wahlergebnisse verkündet wurden, siehe da: Da vergaß unsere Sahra das soeben Versprochene und ruderte wieder zurück: Nie mit der AfD, sie am besten gar verbieten, kein Wort mit denen! Denn das seien alles bloß Nazis und Faschisten. Respekt… Nazis und Faschisten? Wer sind eigentlich die wahren Nazis und Faschisten? Auch ohne Kurt Schumachers Zitat wissen wir das doch heute besser. Nein, dieser kleine, niedliche, süße Fratz!

Es steht zu hoffen, dass man ihm am Sonntag in Brandenburg die klunkerbehangenen Öhrchen langziehen und ihm die Rechnung aufmacht für diesen schändlichen Verrat! Sollte es so kommen, so wird sich mein Mitleid allerdings in Grenzen halten. Hätte Sahra mich doch als ihren alten Quasi-Nachbarn mal gefragt! Ich hätte ihr das alles bereits vorher verraten können: “Ehrlich währt am längsten” ist eines der Sprichworte, das sich noch immer bewahrheitet hat. Ebenso wie dieses: „Wer einmal lügt, dem traut man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht.” Und ich möchte noch ergänzen: “…selbst aus rotem Mund und schönem Gesicht!“