Sahra Wagenknecht: Hoch auf dem violetten Wagen

Zwei Klötze hängen ihr am Bein und verkeilen sich wie Fremdkörper in den Speichen des Wagenrads namens BSW: Sahra Wagenknecht ist im Dauerkrisenmodus wegen der gescheiterten Landesregierungen in Thüringen und Brandenburg. Statt Schwung: Blockade. Statt Bewegung: Reibung. Wagenknechts BSW wurde zu einem Knecht der Altparteien. Doch es knirscht im Gebälk: Wagenräder müssen geschmiert werden. Spart man an der Schmiere, dem guten alten Wagenfett, das die Kutscher früher eimerweise kauften, dann läuft die Nabe des Rades direkt auf der eisernen Achse. Die Folge: Es quietscht. Und zwar gewaltig.

Eine Kutscherweisheit aus Bayern lautet: Ein Pfund Eisen hält länger als ein Pfund Wagenfett. Wer also das dauernde, nervtötende Reiben von Eisen auf Eisen aushält, spart sich das Fett, das ohnehin nur zwei Tage haltbar ist. Wagenräder, handwerklich kunstvoll gefertigt, halten zwanzig Jahre. Vielleicht sogar länger als manche Partei, die ganz ähnlich heißt.

Regierungsbeteiligungen waren ein existenzieller Fehler

“Hoch auf dem gelben Wagen”, so beginnt eines der bekanntesten deutschen Volkslieder. Es ruft Heimatbilder wach: Der Kutscher auf dem Bock, das Posthorn in der Hand, der Blick ins weite Land. Der Wagen rollt. Und alles folgt dem Rhythmus der Kutsche. Wie bitter ist da der Kontrast zum heutigen BSW, dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“: Was einst als kräftiger Antritt begann, ist inzwischen zum rumpelnden Nachläufer geworden. Der Wagen rollt, aber die Magd, die sich einst Kutscherin nannte, läuft hinterher.

Nun also sagt es Sahra Wagenknecht selbst: Die Regierungsbeteiligungen in Thüringen und Brandenburg waren ein Fehler. Ihre Partei habe sich „von den anderen Parteien über den Tisch ziehen lassen“, sei nun „eingeschnürt im Korsett“ der Koalitionen und könne „nicht liefern“. Das hätte sie natürlich alles vorher wissen und ahnen können. Man spürt, wie sie sich absetzen will vom politischen Achsenlärm der etablierten Wagenburgen. Sie erklärt die Brandmauer gegen die AfD für „dumm“, empfiehlt der CDU in Sachsen-Anhalt offen, sich mit dieser zusammenzutun. Der Wagen dreht sich im Kreis.

Wohin der Wagen rollt? Möglicherweise wird er vom Winde verweht.