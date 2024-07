Sankt Josef von Georgien: Eine sowjetisch-russische Heiligenvita

Die streng materialistische Lehre des Kommunismus konnte von Anfang an nicht ohne Verweise auf jenseitige Welten verzichten. Bereits in der ersten Propagandaschrift, dem „Kommunistischen Manifest“ wird davon fabuliert, dass ein Gespenst in Europa umgehe, das Gespenst des Kommunismus, also ein Gespenst der Verheißung einer goldenen Zukunft, die uns aus dem Paradies Vertriebene in ein solches wieder zurückführen sollte. Schmerzvoll mussten die Menschen erkennen, dass dieses Gespenst ein Verhängnis über sie gebracht hatte. Weil in dieser Lehre kein Platz ist für eine spirituelle Dimension des menschlichen Existierens, hatte sich diese Heilslehre den Kampf gegen die Religion von Beginn an auf das rote Banner geschrieben und der dazu gern zitierte Satz, diese sei ja nur Opium für das Volk, hat sich mehr als einmal als Floskel erwiesen.

Im materialistischen Weltbild wird davon ausgegangen, dass derjenige, der die Menschen satt macht, sie auch lenken kann. Die Möglichkeit gesellschaftlicher Organisationsformen, die spirituelle Orientierungen verheisst und handlungsleitend wirken kann, stört da nur.

Daher ist es auch nach dem bolschewistischen Putsch von 1917 in Russland nur folgerichtig gewesen, dass nach einigermassen erfolgter Machtsicherung auch massiv gegen die verschiedenen Glaubensbekenntnisse vorgegangen wurde. Deutlich wird das an einem Brief, den Lenin im März 1922 an die Mitglieder des Politbüros geschrieben hat: „Jetzt und nur jetzt, wo die Menschen an den Hungerorten verzehrt werden und Hunderte, wenn nicht Tausende von Leichen auf den Straßen liegen, können (und müssen) wir die Beschlagnahmung der kirchlichen Wertgegenstände mit der wildesten und unbarmherzigsten Kraft durchführen und nicht vor der Zerschlagung jeglichen Widerstandes haltmachen.“

Beglücker der Menschheit

Der Führer der Bolschewiki ist wohl davon ausgegangen, dass dieser Brief nie den Kreis seiner Komplizen verlässt, zeigt er doch, wie hart die Beglücker der Menschheit waren, als es darum ging zuzufassen. Die Bolschewiki betrachteten den Hunger nicht als ein Problem – Hunger war für sie ein Werkzeug, um Widerstand unmöglich zu machen oder Wohlverhalten zu erzwingen.

Der von Lenin empfohlene Raubzug dürfte sich gelohnt haben. Allein die Reichtümer des Dreifaltigkeitsklosters von Sergijew Possad (auch bekannt als Kloster Sagorsk) nordöstlich von Moskau wurden vor dem ersten Weltkrieg von einem Umfang geschätzt, mit dem es möglich gewesen wäre, die gesamten Staatsschulden des Russischen Reiches zu jener Zeit zu begleichen.

Etwa zu der Zeit, da er den Brief geschrieben hatte, begann sich Lenin aus der Politik zurückzuziehen, jedoch hatte sich bereits die Vorstellung von ihm als einem unfehlbaren und weisen Volksführer verbreitet und die Züge eines Kultes mit einem religiös-mystischen Einschlag waren zu erkennen. Bereits zu seinen Lebzeiten zeigte sich das Bild Lenins mit Legenden und Mythen überwuchert, in denen er bereits als legendäre Figur erkennbar wurde. In den 1920er Jahren haben die Kampagnen gegen die orthodoxe Kirche, aber auch jene um die Verherrlichung Lenins so richtig Fahrt aufgenommen. So wurde von Arbeitern einer Zuckerfabrik mit dem Namen Lenins anlässlich eines Parteikongresses eine Lenin-Skulptur und ein Basrelief des „eisernen, unerschütterlichen Generalsekretärs Genossen Josef Stalin“, aus Zucker gegossen, dem Kongress übergeben. Das glanzvolle Licht, das Lenin umgab, hat auch bald seinen besten Schüler Josef Stalin mit einer Aura umgeben. Gegen diese Art der Huldigung ist es aber bald zu Protesten gekommen und es verwundert nicht, dass dieser aus dem bäuerlichen Milieu am deutlichsten geäußert wurde.

Antireligiöse Propaganda

Die in den 1920er Jahren von den Bolschewiki eigens zum Zweck der Bekämpfung der Kirche gebildete „Liga der militanten Atheisten“ erklärte zu ihrem Ziel, bis zum Jahr 1937 die Religion in der Sowjetunion auszurotten. Die ins Land geschickten Propagandisten hatten aber so ihre Probleme mit dem Kampf gegen die Religion. So heißt es in einem Brief eines dieser Propagandisten: „Da ich im Dorf arbeite und antireligiöse Propaganda betreibe, muss ich mich mit Bauern auseinandersetzen, die direkt erklären: ‘Gibt es nicht eine neue sowjetische Religion? Es gibt sie und es gibt Reliquien, es gibt einen neuen Götzendienst ‘, wobei mit den Reliquien Lenins Mausoleum gemeint ist und mit Götzendienst die Masse der bestehenden Denkmäler. ‘Wozu dienen Denkmäler, wenn nicht zur Anbetung?’“

Nach zwanzig Jahren Sowjetherrschaft wurde im Jahr 1937 eine Volkszählung durchgeführt, in deren Fragebogen die Frage erscheint, ob der das Formular ausfüllende an Gott glaube. Es wurde nicht nach der Art des Bekenntnisses gefragt, sondern einfach, ob er gläubig sei. Das Ergebnis der Zählung muss für das Politbüro eine schiere Katastrophe gewesen sein. Nach 20 Jahren Sowjetherrschaft mit härtester Kirchen- und Glaubensrepression hatten noch immer 70 Prozent der Bevölkerung angegeben, gläubig zu sein. Ganze acht Monate nach der Zählung hat die sowjetische Öffentlichkeit erfahren, dass die Volkszählung für ungültig erklärt wird und im Jahr 1939 wiederholt werden soll. Bei dieser erneuten Zählung wurde auf die Frage nach dem Glauben verzichtet. Während aber die Statistiker im Jahr 1937 mit der Volkszählung befasst waren, wurde das Land vom Großen Terror heimgesucht und allein in diesem Jahr wurden in der Sowjetunion 136.900 Geistliche verhaftet, von denen 89.600 erschossen wurden und die Zahl der Kirchen, von denen es im Jahr 1914 77.000 in Russland gab, war in der Zeit des Grßen Terrors 1937 auf 1.277 gesunken.

Angst und grenzenlose Bewunderung

Noch im Jahr 1941, also im Jahr des Einmarsches der Deutschen Wehrmacht, wurden 1.900 Priester erschossen. Aber der Zerstörungswille reichte deutlich weiter: Neben der Zerstörung der Kirchen und Klöster wurden auch das System der spirituellen Bildung zerstört und Millionen Bücher vernichtet. Die Verheerungen auf dem Gebiet der Büchervernichtung müssen besonders ausgeprägt gewesen sein, da in den russischen Klosterbibliotheken auch einzigartige Handschriften aus dem Mittelmeerraum, Vorderasien und Nordafrika zu den Beständen zählten. Für Russen mit einem ausgeprägten Sinn für die Reflexion historischer Vorgänge ist die Stalin-Zeit und insbesondere die Zeit des Großen Terrors ein Vorgang, der zur Deutung auffordert und inzwischen auch eine Vielzahl an Deutungen erfahren hat. Bei dem Versuch, diesen Vernichtungswillen auf irgendeine Weise zu erklären, wird auch auf Erklärungen mit deutlich religiösen Bezügen zurückgegriffen; selbst von Personen, die klar als Stalinisten bezeichnet werden müssen.

Der sowjetische Kriegsberichterstatter und als Schriftsteller des Stalinismus mehrfach ausgezeichnete Konstantin Simonow, dessen Bücher in der DDR zur Lektüre in der Abiturstufe zählten, hat in einem Aufsatz aus dem Jahr 1964 die Repressionswelle 1937 mit den Kriegsabsichten Stalins in Verbindung gebracht. In seinem Aufsatz mit der Überschrift „Unfehlbarkeit“ hat er ausgeführt, dass Stalin die Konsequenzen seiner Repressionspolitik klar waren, er aber in Vorbereitung eines Krieges gegen das kapitalistische Europa nur Personen in seinem Machtbereich dulden konnte, die ihm bedingungslos ergeben und in ihm eine unfehlbare Instanz zu sehen bereit waren. Daher musste jeder kritische Geist nicht nur aus dem Machtzirkel verbannt werden, sondern es musste auch gesichert sein, dass sich keine unabhängigen Zellen im Land bilden konnten. Fähige und talentierte Menschen störten bei diesem Vorhaben nur; bedingungslose Gefolgschaft wurde eingefordert. Angst und grenzenlose Bewunderung waren eine Voraussetzung dafür – aber auch eine fast göttliche Verehrung, die später als Personenkult bezeichnet werden sollte. Simonow schreibt, dass Stalin für sich diesen Anspruch auf Unfehlbarkeit erhoben hatte, diesen Anspruch aber nur für die Dauer des Krieges auszusetzen bereit war.

Gottgleiche Verehrung

Der Journalist W. Tretjakow, dessen Großvater als Kleriker erschossen wurde, stellt die Frage: „Wie kann das Überleben eines Volkes durch seine Zerstörung gesichert werden?“ Die Antwort lautet: Durch ein Anschmiegen des Volkes an die Macht. Dies mag aus einer anderen Perspektive die Überhöhung des großen Führers bis hin zur Wahrnehmung als gottgleicher Gestalt erklären, seinen Launen wie den Launen eines Gottes ausgeliefert zu sein, aber auch seinen Schutz zu erbitten – was schließlich tatsächlich dazu geführt haben mag, dass Teile der Bevölkerung der Sowjetunion in einen Zustand geführt worden sind, in dem Stalin gottgleich verehrt wurde.

Mit dem für Stalin im Juni 1941 viel zu früh begonnenen Krieg (Simonow schreibt, dass Stalin geplant habe, im Sommer 1942 die sowjetischen Armeen auf den Weg durch Europa bis Spanien zu bringen) wuchs eine Abhängigkeit Stalins von Kräften, von denen er bis dahin glaubte, auf diese verzichten zu können und diese daher bekämpfen zu müssen. Er brauchte ganze zehn Tage Krieg, um sich an die Bevölkerung zu wenden, und hat seine Rede vom 3. Juli 1941 mit der Anrede „Brüder und Schwestern“ eröffnet und nicht mit der sonst üblichen Anrede „Genossen“. Hinzu kam die Unterstützung aus den USA, die für die Sowjetführung essentiell war und verschiedene sowjetische Delegationen ziviler Organisationen in den USA damit befasst waren, die Sowjetunion in leuchtenden Farben zu malen.

Die Lüge von Katyn

Das Jahr 1943 war mit einem Ereignis verbunden, das den grossen Machtopportunisten Josef Stalin in Bedrängnis brachte: Im April des Jahres 1943 meldete der “Großdeutsche Rundfunk”, dass im Wald von Katyn in der Nähe von Smolensk Massengräber mit von der sowjetischen Geheimpolizei erschossenen polnischen Offizieren und Geistlichen gefunden worden seien, was die Sowjetunion klar als Terrorstaat kennzeichnete und allen früheren Meldungen dazu erhöhte Glaubwürdigkeit verlieh. Die Meldungen zu den Gräbern bei Katyn sind dann auch bald zu einer Belastung des Verhältnisses innerhalb der Alliierten geworden. Als eine Maßnahme zur Problembegrenzung hat Josef Stalin am 3. September 1943 Vertreter der Orthodoxen Kirche zu einem nächtlichen Gespräch eingeladen, an dem folgerichtig auch der Außenminister der Sowjetunion Wjatscheslaw M. Molotow zugegen war.

Molotow begann das Gespräch damit, dass die Regierung der UdSSR und Stalin persönlich die Bedürfnisse der Kirche kennenlernen wollten. Auf die Frage, welche Probleme die Russisch-Orthodoxe Kirche habe, klagte Metropolit Sergius über den Mangel an Personal. “Und warum habt ihr keine Kader? Wo sind sie hin?” – fragte Stalin. Alle im Raum wussten, dass die “Kader” entweder in den Arbeitslagern oder in den Massengräbern waren, aber Metropolit Sergius antwortete mit einem deutlichen Hinweis auf Stalins Biografie, der in seiner Jugend Student an einem Priester- Seminar in Tiflis war: “Wir haben aus verschiedenen Gründen keine Kader. Einer davon: Wir bilden einen Priester aus, und der wird Marschall der Sowjetunion.” Im Ergebnis dieses Gesprächs begann nun eine Politik, die es für die Orthodoxie vorübergehend etwas leichter werden ließ und als „neuer stalinistischer Kirchenkurs“ bezeichnet wird. Es wurde eine staatliche Behörde gebildet, die sich ausschließlich um die Belange der Kirche kümmern sollte, aber auch von einem Oberst der Staatssicherheit geleitet wurde. In nationalistischen Zirkeln Russlands wird dies auch gern als eine „Wiederbelebung“ der Kirche während des Krieges beschrieben.

Taschenspielertricks und Blindheit

Stalins Propagandamaßnahme hat schließlich noch einen Erfolg gezeigt, als auf Einladung des nun neu eingesetzten Moskauer Patriarchaten der Erzbischof von York, Cyril Garbett, zu einem Besuch in Moskau war und nach seiner Rückkehr in der “New York Times” erklärte, dass in der Sowjetunion die volle Freiheit der Glaubensausübung gewährleistet sei. Ein Blick in das Strafgesetzbuch der Sowjetunion hätte gereicht, um zu erkennen, dass es laut Artikel 122 verboten war, Minderjährigen Glaubensunterricht zu erteilen. Tatsächlich wurde die Verfolgung der Kirche auch während des Krieges nie vollständig eingestellt und Cyril Garbett hätte dies erkennen können, so, wie es auch andere Besucher erkannt haben. Sich blind stellen und sich die Möglichkeit offen zu halten, später eine infame Täuschung beklagen zu können, war auch damals bereits ein üblicher Taschenspielertrick von Personen, die eine extrem kurzfristige politische Agenda verfolgen.

1943 sollte aber auch das Jahr eines bedeutenden diplomatischen Erfolgs Stalins werden: Im November des Jahres trafen sich der britische Premier Churchill und US-Präsident Roosevelt zu einem Treffen in Teheran, auf dem das gemeinsame Vorgehen während des Krieges abgestimmt wurde. Darüber hinaus ist es zu für Europa folgenschweren Gesprächen zwischen Roosevelt und Stalin gekommen. Aus westlicher Sicht erscheint Präsident Roosevelt als linker Politiker, es ist aber selbst für einen linken US-Präsidenten verwunderlich, mit welcher Servilität er in Teheran Stalin in seinen Machtambitionen entgegengekommen ist. Während dieser Konferenz ist es zu mehreren bilateralen Gesprächen zwischen Roosevelt und Stalin gekommen, und die Notizen des Dolmetschers Charles Bohlen (Protokolle, die diese Bezeichnung verdienen, wurden auf amerikanischer Seite nicht geführt) geben ein verheerendes Bild davon, mit welcher Leichtfertigkeit die Völker des Baltikums an Stalin ausgeliefert worden sind.

Maroder Terrorstaat

In einem dieser Gespräche, als Stalin Roosevelt erklärte, die Sowjetunion bestehe auf der

Annexion der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland, erwiderte der Präsident fröhlich, es sei ihm bewusst, dass diese Staaten in der Vergangenheit und nun bald wieder zur Sowjetunion gehörten; er selbst habe zwar nichts dagegen und würde wegen einer Besetzung dieser Staaten durch die Rote Armee keinen Krieg gegen die Sowjetunion führen, doch er fürchte, die amerikanischen Wähler würden eine gewisse Andeutung erwarten, dass die Bevölkerung dieser Länder nach ihren Wünschen gefragt worden sei. Er sei sich aber sicher, sofern die Besatzung eine gewisse Zeit andauere, dass dann auch ein Referendum ein entsprechendes Resultat liefern und den Anschluss an die Sowjetunion bestätigen werde.

Roosevelt hat Stalin dann gebeten, diese Vereinbarungen bis nach den Wahlen 1944 vertraulich zu behandeln, da er die Wählerstimmen der baltischen Community in den USA für seine Wiederwahl benötige.

Aus diesem abschließend geäußerten Wunsch wird deutlich, dass sich da der Herr US-Präsident wie ein Komparse bei der Inszenierung eines ausgemachten Schurkenstücks gezeigt hat, dessen Hauptdarsteller und Regisseur Stalin war. Aber als freundlicher Gastgeber ist es Stalin auch gelungen, die Gefühlsregie über seine Gäste auszuüben. So hat sich der General der Air Force, Henry Arnold, auf dem Rückflug von Teheran seinen Kollegen gegenüber überzeugt gezeigt, dass Stalin der echteste aller Demokraten sei. Dem an diesen Vorgängen interessierten Leser sei unbedingt die Lektüre der von State Department freigegebenen Dokumente zu empfehlen – und ausdrücklich nicht (!) die Elaborate gewisser Youtube-“Historiker”. Ein Führer der Sowjetunion, der einen amerikanischen Präsidenten dazu gebracht hatte, dabei behilflich zu sein, einen vollkommen maroden Terrorstaat zu der damals zweiten Weltmacht zu formen, die schliesslich die Vereinigten Staaten herausgefordert hat und dabei einen US-Präsidenten wie an der Leine geführt und seine Administration in dieses Vorhaben eingebunden hat, erscheint bis heute Europäern, Teilen der US-Öffentlichkeit, aber auch Russen einfach unfassbar. Dass eher spirituell veranlagte Temperamente das Wirken einer größeren, einer jenseitigen Macht in Stalin unterstellen, sollte da nur verständlich erscheinen.

Gewisses Behagen

Dass damals diese Völker Ost-Europas an den Kreml ausgeliefert wurden, ist eindeutig westlicher Politik zuzurechnen und dass es nun dem Westen gelungen ist, gerade jene Völker Osteuropas, die über 40 Jahre den Preis für die Kungeleien von Teheran gezahlt haben, nun in eine abenteuerliche Politik eingebunden werden konnten, ist wohl nur dadurch zu erklären, dass sich in diesen Staaten ein Generationenwechsel vollzogen hat, dass die Fakten taktvoll beschwiegen werden und dass das einstmals lebendige historische Gedächtnis – nunmehr in einer für den Westen schmeichelhaften Art zu Papier gebracht – in den Archiven und Bibliotheken ruht und auch regelmäßig über die Fernsehstationen ausgestrahlt wird. Gerade im Verhältnis zu Präsident Roosevelt und Premier Churchill war “Väterchen Stalin” schon eine Ausnahmeerscheinung.

Sicher befällt die Machthaber in Moskau ein gewisses Behagen bei der Erinnerung an diese Zeit, in der es dem Kreml-Herrscher gelungen war, den US-Präsidenten und einen britischen Premier fest in der Hand zu halten und sie eigenen Interessen dienstbar zu machen. Wenn dann auch noch ein überschwängliches Lob der Vorgeführten für Stalin ertönte, ist das Hohngelächter sicherlich im ganzen Kreml zu hören gewesen. So hat bei einem feuchtfröhlichen Abendessen während der Potsdamer Konferenz im August 1945 der britische Premier W. Churchill tatsächlich einen Trinkspruch auf „Stalin den Großen“ ausgebracht. Es ging damals einvernehmlich und lustig zu, während sie sich die Beute teilten. Sein Ziel, Europa bis Spanien zu erobern, hat Stalin zwar nicht erreicht, jedoch war das von ihm geschaffene Imperium von einem Ausmaß, das seine Nachfolger nur mühsam erhalten konnten, wenn auch dies nur bis 1991.

Problematische Multipolarität

Es sind wohl diese Zeiten, die man sich im Kreml zurückwünscht, die einst die westlichen Mächte zu Lakaien der eigenen Interessen werden ließen und den Weg zur Supermacht gebahnt hatten. Eine momentan aus Russland regelmäßig wiederholte Beschwörung einer multipolaren Welt ist hingegen eher Ausdruck eigener Unsicherheit. Auch für die russische Führung ist nach den Erfolgen des 20. Jahrhunderts eine multipolare Welt nur schwer erträglich, weil es für ein Rohstoffland ohne nennenswerte technologische Basis problematisch ist, in dieser multipolaren Welt stabil einen Platz unter den globalen Alpha-Tieren zu finden. Vorübergehend hatte die Sowjetunion 1945 durch die Ausdehnung des Imperiums einen technologischen Sprung vollzogen, der auf Dauer aber nicht in einen stetigen Entwicklungsprozess transformiert werden konnte. Dieser Sprung aber ist mit Stalins Namen verbunden. Nach innen hin sollte nach dem Krieg nach Stalins Willen das alte „stählerne“ Regime der Vorkriegszeit restauriert werden, was zwar keinen offenen Widerstand, aber die Hoffnung auf eine Veränderung nach seinem bald zu erwartenden Tod weckte (der 1953 dann auch eintreten sollte).

Bereits unmittelbar nach Stalins Tod setzte ein Politikwechsel ein, der in der Sowjetunion als „Tauwetter-Periode“ bezeichnet wurde. Im Zuge dieser auch als „Entstalinisierung“ bezeichneten Phase setzte eine Welle der Rehabilitierungen ein und das System der Straflager in der Form, die mit der Bezeichnung “Gulag” verbunden wird, wurde abgeschafft. Nun löste sich also die Gesellschaft langsam von Stalins Ballast; auf dem XX. Parteitag 1956 wurde der endgültige Bruch mit seinem Regime vollzogen. Aber noch lag seine Leiche als Ärgernis neben der Lenins im Mausoleum auf dem Roten Platz. Das finale Ende der Ära Stalin sollte erst ein Parteitag im Jahr 1961 bringen: Den versammelten Genossen wurde ein Entschluss vorgelegt, Stalin aus dem Mausoleum zu entfernen. Aber offensichtlich hatten die versammelten Delegierten so ihre Probleme damit, die Totenruhe ihres einstigen Idols durch eine Mehrheitsentscheidung einer Vereinigung gottloser Kommunisten zu stören, und versuchten sich jenseitigen Beistands zu versichern

Spiritistische Seance

Dafür musste eine alte Kampfgefährtin Lenins herhalten: Dora Lasurkina betrat das Rednerpult, und für einen Moment hatten die Anwesenden Genossen wohl das Gefühl, sich auf einer spiritistischen Seance zu befinden, als sie ausführte: „Ich trage Iljitsch (Lenin H.M.) immer in meinem Herzen, und immer, Genossen … habe ich mich mit ihm beraten, was zu tun ist. Gestern beriet ich mich mit Iljitsch, als ob er vor mir stünde, als ob er lebendig wäre, und er sagte: Ich fühle mich unwohl in der Nähe von Stalin, der der Partei so viele Schwierigkeiten bereitet hat.“ Dem Beobachter kommunistischer Parteitage sind diese regelmäßig vorgekommen wie Veranstaltungen aus einer finsteren Fabelwelt; selten ist das aber derart deutlich geworden wie bei jenem Parteitag und insbesondere beim Auftritt von Dora Lasurkina. Molotow, einst Stalins Außenminister während des Zweiten Weltkrieges, erinnerte sich an den Auftritt von Dora Lazurkina: „Meiner Meinung nach ist sie einfach eine Art Hexe. In ihren Träumen sieht sie Lenin, der Stalin verflucht.”

Wie üblich hat der Kongress den Entschluss einstimmig angenommen, und die Umbettung fand in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November statt – zu Halloween also! In aller Heimlichkeit, in den Nachtstunden, gruben Mitarbeiter des KGB ein Grab auf dem Roten Platz in Moskau aus, verfrachteten seinen Sarg hinein und legten noch eine Betonplatte darauf, bevor das Grab geschlossen wurde. Es gibt einen weiteren Umstand, der die Umbettung Stalins für empfängliche Gemüter in den Bereich des Magischen zu heben vermag: Am Tag vor der Umbettung, am 30. Oktober 1961 wurde auf der Inselgruppe von Novaja Semlja die „Zar-Bombe“ gezündet, die die mächtigste von Menschen verursachte Explosion je erzeugt hat.

Seit dem Tod Stalins und dem zunächst vorsichtigen, später immer entschlossener vorgenommenen Studium der Dokumente aus jener Zeit ist auch gelegentlich eine Vorsicht zu spüren, ganz so, als hätte man Angst vor dem, was da noch alles an die Öffentlichkeit kommen könnte.

Wirkmächtige “Altlast”

Stalin lastet als historische Person bis heute auf Russland. So recht wagen sich nur wenige, sich klar zu ihm zu bekennen, aber auch nicht, seine Herrschaft klar zu verurteilen. Seine Anhänger im Machtapparat schwärmen da schon lieber von den Zeiten einstiger Macht und Größe, die sich in der vergleichsweise neuen Ideologie der „Russischen Welt“ (Русский мир) zeigt. Diese Ideologie ist nicht bis in die letzten Nuancen ausgearbeitet und das soll sie auch nicht sein, da die letzte Deutung je nach Situation erfolgen soll. Angeblich soll das auch keine Ideologie sein, die ein Imperium begründet, sondern eher das national russische Element und seinen Führungsanspruch in einem Nationalitäten-Konglomerat Russland betont. Diese Ideologie betont die mythische Abkunft der Russen und der russischen Kultur und die besonderen Eigenschaften des russischen Volkes.

Einen knappen Verweis auf die besondere Abkunft der Russen hat Präsident Putin im Jahr 2014 geliefert. Damals hat er vor einer Fernsehkamera erklärt: „Was unsere Menschen betrifft, so hat unser Land als Staubsauger Vertreter verschiedener Nationen, ethnischer Gruppen und Nationalitäten angezogen. Auf dieser Basis wurde nicht nur unser gemeinsamer Kulturkodex geschaffen, sondern auch ein außergewöhnlich mächtiger genetischer Code. Denn seit all den Jahrhunderten, Jahrtausenden, wurden Gene ausgetauscht. Dieser Gen-Code ist mit ziemlicher Sicherheit einer unserer besten Wettbewerbsvorteile in der Welt.“ Der Herr Präsident hat da mit dem taxierenden Blick eines Erbbiologen auf seine Untertanen geschaut. Und es erscheint wohl plausibel, dass es Völker gibt, die versuchen, sich von dem Blick und dem Staubsauger des Präsidenten fernzuhalten – und nicht der genetischen Veredelung seines Stammes dienen wollen.

Geschmeidige Historisieren

Aber neben dieser vom Präsidenten Putin festgestellten erbbiologischen Besonderheit gibt es auch eine Dimension historischer Wiederholbarkeit, die schon nachdenklich stimmen sollte.

So ist die „Russische Welt“ eine Ideologie, die das Russland der heutigen Zeit aus Legenden und Mythen aus der Vorzeit erklärt und deren kontinuierlichen geschichtlichen Verlauf bis in die Gegenwart beschreibt. Die internationalistischen Utopien Lenins werden gezielt ausgeblendet und die Zeit der Sowjetunion geschmeidig in einen Prozess eingebettet, der “russische Staatszivilisation” genannt wird und sich kontinuierlich entwickelt. Welch abstrusen geistigen Pirouetten dabei gedreht werden, hat Präsident Putin im Dezember 2023 in einer Rede vor den Kommandeuren der russischen Armee gezeigt, als er ausführte, dass im vergangenen Jahrhundert „sich Russland entschlossen habe, die Sowjetunion zu gründen“. Wer die leidige Geschichte dieser Sowjetunion kennt, der weiß, dass gerade der finale Bruch mit der Vergangenheit bis hin zur physischen Liquidierung der alten Macht- und Kulturträger das erklärte Ziel der Bolschewiki war. Der Weg des „Fortschritts“ wurde dadurch beschritten, dass eine Restauration auch nur in Spuren unmöglich gemacht werden sollte. Es ist aber genau diese Figur der Kontinuität der historischen Entwicklung Russlands von Alexander Newski bis heute, die die Ideologie der „Russischen Welt“ nun zu denken versucht.

Charakteristisch für diesen Gedanken der Kontinuität ist aber auch, dass für die Zeit der Sowjetunion der Focus auf die stalinistische Zeit als deutlichstem Ausdruck politischer und militärischer Macht gerichtet ist. Religiöser Kern der „Russischen Welt“ ist natürlich die Orthodoxe Kirche und deren Geschichte wird auch schnell einmal in die der staatlichen Kontinuität eingepasst. Und wenn da etwas nicht passt, so wird es nach bewährten Methoden passend gemacht. Ein massgeblicher Ideologe in der Orthodoxen Kirche ist Alexander Dworkin. Als Präsident der Vereinigung der Zentren für Religionswissenschaft und Sekten ist er der oberste Sektenkämpfer – und als dieser eher ein Großinquisitor in der Verfolgung von religiösen Minderheiten wobei ihm der von ihm kreirte Begriff der „totalitären Sekte“ behilflich ist. Außerdem ist er der Verfasser einer Schrift zu „Iwan der Schreckliche als religiöser Typ“ und –nahezu folgerichtig – einer Schrift mit dem Titel „Orthodoxer Stalinismus“. Es sind auch die beiden historischen Gestalten Iwan IV. und Stalin, die in ihrem Wirken Voraussetzung und zugleich Resultat des Denken einer Russischen Welt darstellen.

Faktische Sakralisierung

Als am 15. August 2023 in Welikije Luki, einem Ort östlich von Moskau, ein Denkmal für Josef Stalin eingeweiht wurde, wurde es nicht einfach mit salbungsvollen Worten der Öffentlichkeit übergeben, sondern auch mit einem Sakrament geweiht. Der Priester, der das Sakrament spendete, sagte, dass die Kirche während der Herrschaft von Joseph Stalin zwar gelitten habe, „aber dank dessen haben wir viele neue Märtyrer“. Was sich vielleicht lesen mag wie eine verunglückte Satire, entspricht tatsächlich den Worten des Priesters – und dass dieses Ritual nicht nur Befürworter in Russland gefunden hat, ist bald deutlich geworden. Hinter diesem Vorgang steht eine streng nationalistische Priesterschaft, deren bedeutendster Vertreter Patriarch Kyrill von Moskau ist. Diese faktische Sakralisierung ist bereits über Jahrzehnte durch die Geschichten vom heldenhaften Kampf der Soldaten während des Krieges vorbereitet worden aber insbesondere die Filmproduktionen, die im Zeichen der „Russischen Welt“ in die Kinos kommen, zeigen ein Verschmelzen des Politischen mit dem Sakralen und den Symbolen der Macht mit denen des Glaubens. Stalin wird als weiser und menschlicher Heerführer gezeichnet und seine Soldaten als seine Apostel. Es ist Stalin und der Krieg, die nun auch filmisch sakralisiert werden, nachdem das Lied vom „Heiligen Krieg“ schon seit Jahrzehnten zum Gesangsrepertoire der einst sowjetischen und nun russischen Armee gehört.

In einem der letzten Filme, der das Schicksal von Soja Kosmodemjanskaja thematisiert – einer Partisanin, deren Heldentat darin bestand, hinter den deutschen Linien Zivilisten zu terrorisieren (siehe auch „Stalins Brandstifter“ im „Spiegel“ vom 6. Februar 2000), im Film und in den öffentlichen Darstellungen aber als selbstlose Partisanin dargestellt wird –, ruft ihre letzten Worte vor der Hinrichtung Dorfbewohnern zu: “Fürchtet euch nicht! Stalin wird kommen!“ Es klingt wie die Verheißung der Wiederkehr Christi. Nach der Einweihung des Denkmals in Welikie Luky wandte sich die Kommunistische Partei Russlands an das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill von Moskau und ganz Russland, mit der Bitte, ihren einstigen Generalsekretär heiligzusprechen. Die Ikonenmaler Russlands malen sein Porträt bereits andächtig auf Holz, und während der Andachten werden dem Verursacher so vieler “Märtyrer” Kerzen gespendet. Vereinzelt erscheint auch schon ein weiterer Heiliger auf den Ikonen, der aber deutlich jünger als Stalin ist. Wer könnte das wohl sein…?