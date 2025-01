„Say their names“? Aber nicht, wenn es um die Vornamen krimineller Passdeutscher geht…

In Berlin zeigt sich derzeit wieder einmal, dass die berühmte Feststellung von Kurt Tucholsky, in Deutschland gelte derjenige, der auf den Schmutz hinweist als viel gefährlicher, als derjenige, der den Schmutz macht, auch nach über 100 Jahren noch ihre volle Gültigkeit besitzt. Nachdem Veröffentlichung einer internen Liste der Berliner Polizei mit 256 Vornamen, die an “Nius” durchgestochen wurde, aus der hervorging, dass es sich bei denen, die die Silvesternacht in Berlin erneut zu einem kriegsartigen Ereignis machten, wieder einmal fast ausschließlich um Migranten handelt (auch und gerade bei solchen mit deutschem Pass), herrscht helle Aufregung. Allerdings nicht etwa über diesen neuerlichen Beweis der katastrophalen Auswüchse einer pervertierten deutschen Problemmigrationspolitik hin – sondern darüber, dass diese politisch unerwünschte Namensliste publik wurde.

Also veranstaltet die Politik nun eine interne Treibjagd auf den Maulwurf, der die heikle Liste – dankenswerterweise – an „Nius“ weitergegeben hat. Es sei „inakzeptabel“, dass „offenbar illegal Namenslisten von Tatverdächtigen“ herausgegeben worden seien, empört sich der Berliner Senat. Das sei nicht nur ein Verstoß gegen den Datenschutz, sondern befeuere auch einen „unverhältnismäßigen und diskriminierenden Erklärungsansatz“ für „individuelle, strafrechtliche Verhaltensweisen“, schwurbelte Polizeisprecher Florian Nath in vorauseilender Erfüllung der politischen Wording-Erwartungen. Auch die Berliner Linksparteien überschlugen sich vor Wut über diese gegen ihren Willen an die Öffentlichkeit gelangte Wahrheit. „Die Herausgabe von Namen von Tatverdächtigen durch einzelne Polizeibeamte ist inakzeptabel, unabhängig welche Motive dafür vorgebracht werden“, nölte SPD-Innenexperte Martin Matz. Es ist immer dasselbe: Was nicht in ihr Weltbild passt, wird unterdrückt – und dringt es doch ans Ohr der Öffentlichkeit, dann wird es skandalisiert.

Die üblichen grünen Hetzapostel

Er erwarte „zügige und klare strafrechtliche Signale an die Tatverdächtigen der Silvesternacht, aber auch eine Aufklärung über das Datenleck und die dafür angemessenen Konsequenzen“, empörte sich Matz weiter. Sein Kollege Vasili Franco von den Grünen schäumte, ein Polizist stelle Namen aus Listen zusammen und steche sie „an das Desinformationsportal Nius durch, um eine Vornamensdebatte 2.0 auszulösen. Da hat er wohl bei der Ausbildung nicht mitbekommen, dass die Berliner Polizei nicht mit rassistischen Grundannahmen arbeitet. So jemand gehört hochkant rausgeschmissen“, forderte er. Irrtum: Wenn hier jemand rausgeschmissen gehört – und zwar aus der Politik und dem medialem Zitierkartell – dann sind es solche hetzerischen Spalter und Ideologien wie wie Franco. Im Gegensatz diesem 32-jährigen Kader, der sein ganzes „Berufsleben“ in der grünen Politblase verbracht hat, verfügt nämlich der verantwortliche Whistleblower wenigstens über Erfahrung in der realen Berufswelt, zumal als Politik, die die von Grünen dauergeklitterte Realität an vorderster Front ausbaden müssen.

Diese hysterische Kritik sagt nicht nur alles über das Shithole an der Spree, sondern über Deutschland als Ganzes aus. Dass es wieder einmal fast ausschließlich Migranten sind, die Berlin in ein Schlachtfeld verwandelten und die zu ihrem deutschen (Doppel-)Pass ein zumeist rein taktisches Verhältnis haben (der ihnen ohnehin nur zu dem Zweck verliehen wurde, damit in der Kriminalstatistik das Verhältnis zwischen ausländischen und scheinbar “deutschen” Tätern harmonisiert), soll unter den Teppich gekehrt werden. Selbst wenn Polizisten erneut brutalst attackiert wurden und die Stadt in ein einziges Chaos gestürzt wurde von Subjekten, die ihre ganze hasserfüllte Verachtung für den deutschen Staat und seine Bürger zeigten, darf dies kein Thema sein. Lieber setzt man alle Hebel in Bewegung, um des Polizisten habhaft zu werden, der dieses ungeheuerliche Staats- und Medienversagen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Würde man die Verantwortlichen für die Silvesterausschreitungen und die Migrantenkriminalität generell mit ähnlicher Vehemenz verfolgen, sähe dieses Land anders aus. Aber die Verantwortlichen wollen genau diese vorzivilisatorischen Zustände, um ihren Wahn vom multikulturellen Paradies ohne eigene Identität in die Tat umzusetzen – obwohl dieser sich seit Jahren als einziger Alptraum aus Mord und Gewalt erweist.