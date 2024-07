Schamlose Bereicherung bis aufs Blut

“Goldgräberstimmung in der Rüstungsindustrie“, lautete eine Schlagzeile von heute. Wenn ich an meine Enkel denke, wird mir speiübel.

Ich werde bis ans Ende meiner Tage garantiert keine Rüstungsaktie kaufen. Nicht eine. So wie ich auch nicht eine Sekunde daran gedacht habe, je eine Biontech-Aktie oder Anteile irgendeines Impfherstellers zu erwerben. Ich hätte niemals auch nur einen Euro mit einer Corona-Test- Station verdienen wollen. Oder an einem dubiosen Maskendeal.

Und niemals hätte ich mit einer billigen Flüchtlingsunterkunft Steuergelder abgraben wollen – selbst wenn es noch so verlockend “leichte Beute” wäre, und wenn der Staat es den Geschäftemachern noch so leicht macht, sich bequem zu Lasten der Gesellschaft zu bereichern.

Feindbilder und Nebelkerzen

Es reicht mir schon, wenn sich Entscheidungsträger, Politiker samt ihrem Umfeld, irgendwelche NGOs, beliebige “Experten”, Lobbyisten, gewisse Berufsverbände, Krisengewinnler oder einige “wohltätige” Milliardäre auf Kosten der Allgemeinheit die Taschen füllen. Und dabei ohne jede Moral und Skrupel sogar Tote in Kauf nehmen.

Dass solche Leute mitunter auch noch gefeiert werden und Preise erhalten, ist auch so ein fragwürdiges Verdienst der ihnen “zugeneigten” und begünstigen Medien. Mit Feindbildern und Nebelkerzen halten sie die Herde still. Es widert einen nur noch an.