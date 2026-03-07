Die mit angeblich unbezifferbaren Steuergeldern aufgerüstete, fast ausnahmslos linksaktivistische „Zivilgesellschaft“ sorgt Ende Januar 2025 vor Parteibüros der CDU, AfD und FDP für bedrohliche Aufmärsche, gewalttätige Blockaden und Sachbeschädigungen. „Links ist vorbei!“ tönt daraufhin der designierte Kanzler Merz und stellt 551 kritische Fragen zur NGO-Finanzierung. Das Ergebnis ist am Ende allerdings nicht die Beantwortung der Fragen oder die Beschränkung der Zuwendungen – sondern eine massive Erhöhung der Finanzspritzen: Allein das in die Kritik geratene Programm „Demokratie Leben!“ wird von ursprünglich 40 Millionen im Jahr 2015 auf inzwischen 210 Millionen jährlich mehr als verfünffacht.

Die Berlinale produziert Jahr für Jahr neue linksextremistisch-terroraffine Bildskandale, die deutschlandweit Empörung hervorrufen. Im Ergebnis wird jedoch nicht – wie zwischenzeitlich wild entschlossen angedroht – die staatliche Förderung in Frage gestellt oder die involvierte Chefin Trisha Tuttle gefeuert, sondern es fließen jetzt plötzlich noch erheblich mehr Gelder in die aktivistische Filmförderung. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Branche bedankt, in dem sie nächstes Jahr keine kritischen Filme über den Polit-Zuhälter Wolfram Weimer starten lässt.

Im regierungskritischen Sachsen-Anhalt droht bei den Landtagswahlen im September bekanntlich eine dezidiert nichtlinke AfD-Regierung; das Allparteiensystem beschneidet deshalb nun, offensichtlich nach Vorbild des abgewählten Bundestages 2025, die seit Jahren geltenden gesetzlichen Grundlagen, die ihnen selbst die Macht sicherten. Der spezialneutrale “Mitteldeutsche Rundfunk” schickt Gymnasiastinnen, die gemeinsam mit Ulrich Siegmund auf einem Selfie zu sehen waren, ein kritisch nachhakendes Filmteam ins Schulhaus.

Vielbestaunte Stadtbildveränderungen, staatseinnahmenfreundliche Benzinpreise

Der linksverrutschte Weltbild-Bestätigungsfunk fliegt mehrfach mit feudaler Veruntreuung von Zwangsgebühren auf, zahlt Provinz-Intendanten Gehälter, die die Bezüge des Bundeskanzlers überschreiten, erfindet erzieherische Spielshows mit einem instruierten Fake-Volk, wirft dem in den USA ermordeten christlich-konservativen Influencer Charlie Kirk absurde Vorwürfe hinterher und baut zuletzt gefälschte, reißerische Videos in Nachrichtensendungen ein. Im Ergebnis wird für den mit Abstand teuersten Staatsfunk der Welt nun ungerührt festgestellt, dass eine weitere Erhöhung der Zwangsgebühren auf 10,4 Milliarden Euro nötig ist.

In Baden-Württemberg gibt es nach Impfdesaster, Deindustriealisierung, massiven Gewinneinbrüchen in Chemie und Automobilbau, vielbestaunten Stadtbildveränderungen und staatseinnahmenfreundlichen Benzinpreisen von aktuell 2,30 Euro massive Unruhe. Und nun folgt dem Desaster ein energisches Kopf an Kopf-Rennen zwischen Herrn Hagel (der Schülern im Wahlkampf erklärt, dass vom Autofahren die Sonne immer heißer und die Atmosphäre immer dünner wird) und dem als Landwirtschaftsminister eher ahnungslosen Kindergärtner Özdemir, der bei den politikerprobten schwäbischen “Omas gegen Rechts” mit seinen enormen Regierungserfahrungen punktet. Das verheißungsvolle Weiter-so-Schwarz-Grün kommt im glücklichen Ländle auf satte 60 Prozent Zustimmung.