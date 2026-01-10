Schaut auf den Iran!

Wenn es dieser Tage ein Land gibt, auf das es ungeteilte Aufmerksamkeit zu richten gilt, dann ist das der Iran. Dort beginnt gerade etwas Großes.

46 Jahre nach dem Schah-Sturz findet dort gerade eine neue Revolution statt. Von den meisten hier in Deutschland mit seinen selektiven Scheuklappenmedien nicht einmal wahrgenommen, gibt es dort in diesen Tagen die womöglich größten antiislamischen Proteste der Geschichte überhaupt. Demonstranten, die nichts mehr zu verlieren haben, übernehmen im ganzen Land die Städte. Erstmals seit 1979 besteht die reale Chance, das fanatische Mullah-Regime zu stürzen. Die Frage der Fragen ist: Warum schweigen unsere Staatsmedien? Gibt es dazu keine Headlines und Sondersendungen? Nein. Im zwangsfinanzierten Staatsfunk werden keine Live-Bilder der zigtausenden Menschen auf den Straßen der iranischen Städte übertragen. Keine Analysen, keine Ansprachen, keine Reden, kein Aufschrei dieser mutigen, jahrzehntelang geknechteten Menschen, die gerade ihr Leben riskieren, um von der freien Welt gehört und gesehen zu werden.

Warum passiert dies nicht? Wenn es die Menschen dort schaffen, ein Regime zu stürzen, das sein Volk fast schon 50 Jahre lang mit seinem links-moslemischen Steinzeit-Terrorsystem quält, ist selbstverständlich die Angst groß, dass dies eventuell auf die wütenden Völker der hiesigen Staaten einer längst linkstotalitären Brüssler EU-Clique abfärben könnte. Unsere Berliner Kaste, die stets pünktlich ihre Revolutions-Jubiläumsglückwünsche an die befreundeten Mullahs übersandte, hat offenbar gerade ernsthaft Düsengang. Daniel Günther, jener CDU/SED Politiker, der gerade offen im Abend-Staatsfunk erklärte, wie sinnvoll und notwendig in Deutschland die umgehende Zensur freier Medien ist, wird sicher gefallen, was die Mullah-Clique gerade im Iran getan hat: Dort wurde vorgestern in einem Verzweiflungsakt das gesamte Internet abgeschaltet. Glücklicherweise gibt es den bei den Brüssler und Berliner Autokraten so verhassten Elon Musk, der gerade sein Starlink-Satellitensystem freischaltet, damit sich die Demonstranten im Iran miteinander vernetzen können und die Menschen der Welt über die freien Medien das erfahren, was sie eigentlich nicht sehen sollen.

Lernen auf die harte Tour

Ob Iran oder Europa, man kann es nicht oft genug wiederholen: Wer die Demokratie retten will, indem er die Opposition verbietet, Andersdenkende mundtot macht, das Netz abschaltet und freie Medien sperrt, ist der Feind der Demokratie. Faschisten, Kommunisten und Religionsfanatiker haben diese Lektion schon auf die harte Tour lernen müssen. Auch die religiösen Steinzeit-Mullahs und unsere links-totalitären Volks-, Kultur-und Nationshasser werden von dieser Unterrichtsstunde nicht verschont bleiben. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. By the way: Ist den Menschen hier in diesem überwachten Siedlungsgebiet eigentlich klar, dass wir im Westen ohne die freien und unabhängigen Medien – und explizit ohne Elon Musks X – so gut wie nichts von der gerade stattfindenden Revolution im Iran wüssten? Seit Beginn der Proteste vor 12 Tagen wurden bis vorgestern laut Angaben iranischer Regimekräfte, mindestens 45 Menschen auf den Straßen erschossen. Gestern eskalierte die Lage, bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften kamen allein 50 Demonstranten ums Leben.

Die Massen haben inzwischen eine Einrichtung der Revolutionsgarden in der Provinz Fars gestürmt und unter ihre Kontrolle gebracht. Die Proteste haben mittlerweile auf 50 Städte übergegriffen. Es wird berichtet, dass erste Einheiten der Polizei auf Seiten der Demonstrierenden überlaufen und bereits einige der Führungsköpfe der Regierung auf der Flucht ins Ausland sind. Noch kann davon nur wenig von hier aus verifiziert werden, erst recht nicht das komplette Ausmaß der Unruhen – aber allein die Flut, Intensität und Authentizität der Berichte implizieren hier eine hohe Glaubwürdigkeit. Ich kann jedem nur empfehlen, sich durch X zu scrollen und die Live-Berichte großartiger Aktivisten wie beispielsweise Goldie Ghamari, Niyak Ghorbani oder Masih Alinejad zu verfolgen, die sich direkt am aktuellen Puls der Ereignisse befinden, welche sich gegenwärtig im Iran abspielen.

Auch in Europa: Die unheilige Allianz aus Marxisten und Islamisten

Etwas konzentrierte Geschichte zum Verständnis ist an dieser Stelle angebracht: Was wir gegenwärtig im Iran erleben, ist die Kulmination der Ereignisse der letzten Jahrzehnte, das Ergebnis einer Allianz aus ultralinken Marxisten mit den ultrakonservativen Islamisten. Es war deren unselige Union, die nicht nur den Iran zerstörte. Diese Ideologie beeinflusst bis heute auch den Westen, wo linksgrüne Kräfte ebenfalls ein unheiliges Bündnis mit Islamisten eingehen, jüngst zu sehen vor allem bei den Anti-Israel-Demos auf unseren Straßen. Deshalb ist das, was sich gerade im Iran abspielt, eine Warnung davor, was passiert, wenn man Ideologien nicht hinterfragt.

In den frühen zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts drang die kommunistische Sowjetunion ins damalige Persien vor, annektierte den nördlichen Teil seines Territoriums und verwandelte diesen in einem sozialistischen Teilstaat. Wie alle anderen sozialistischen Versuche sollte jedoch auch dieser bald scheitern. Die marxistische Ideologie fand dennoch ein Weg in den iranischen Untergrund und beeinflusste Bücher, Ausbildung, Schulen, Universitäten und so weiter. Die gesamte intellektuelle Elite wurde davon geprägt. Diese sozialistische Ideologie lehrte den Iranern zu allererst, dass der Westen ihr Erzfeind war und es darob ihre erste, moralische Pflicht sei, den westlichen Imperialismus zu bekämpfen. In den Sechziger Jahren kam es dann zur Wende: Der westlich orientierte Schah führte die sogenannte “Weiße Revolution” ein. Diese bezeichnete ein Modernisierungsprojekt, welches die Rechte der Frauen stärkte, Schulunterricht und Ausbildung reformierte, industrielle Expansion förderte und die Lebensbedingungen fundamental verbesserte. All diese Neuerungen wurden von den iranischen Menschen durch ein Referendum ausdrücklich unterstützt.

Geistige Geschwister

Doch wer war dagegen? Die alte “rotgrüne” Allianz (das Rot der Sozialisten, das Grün des Islam). Diese bezeichnete die Entwicklung als „Westernisierung“. Dies war der Beginn der taktischen Verbrüderung von Marxisten und Islamisten, welche schlussendlich in der Revolution von 1979 kulminierte. Deren Führer, Ayatollah Khomeini, bediente sich aus taktischem Kalkül der marxistischen Sprache, belog and verführte mit den klassischen sozialistischen Versprechungen das Volk. Auch im Westen gingen ihm die Intellektuellen auf den Leim, die seinen Amerika-Hass und seine revolutionären Ziele als Befreiungsprojekt gründlich missverstanden. Denn was dann umgehend folgte, war kompletter Totalitarismus: Kommunistische Ideologie, gepaart mit Steinzeit-Theokratie. Die Universitäten wurden geschlossen. Hunderttausende Menschen wurden verhaftetet, unliebsame Systemgegner wurden gefoltert, gehängt oder gelyncht – übrigen darunter auch viele jener Linken, die den Mullahs einst zur Macht verhalfen. Erneut hatte eine Revolution ihre Kinder gefressen.

Das iranische Beispiel zeigt in überwältigender Klarheit, welch geistige Geschwister Sozialismus und Islam im Grunde sind. Wir sehen dies inzwischen tagtäglich auch auf unseren Straßen, in unserer Regierung hier in Deutschland: Bei Antifa & Co., bei der Klimasekte, bei Greta Thunberg und dem infantilen Gros der sogenannten Künstlerszene. Wir sehen es im propagandistischen Staatsfunk. Wir sehen es bei Gaza, den sogenannten Palästinensern, bei Venezuela und so weiter.

Trump positioniert sich klar – Europa schweigt feige

Gestern Nacht wandte sich Reza Pahlavi, ältester Sohn des ehemaligen Schahs von Iran und Hoffnungsträger des iranischen Volkes, über X unter anderem mit den folgenden Worten an die Iraner: “Ich danke dem Anführer der freien Welt, Präsident Trump, für seine erneute Zusage, das Regime zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist an der Zeit, dass andere, darunter auch europäische Staats- und Regierungschefs, seinem Beispiel folgen, ihr Schweigen brechen und entschlossener für das iranische Volk eintreten. (…) Lasst die Stimmen meiner mutigen Landsleute nicht zum Schweigen bringen.” Während im Weißen Haus jemand sitzt, der nicht schweigt, sondern seine Hilfe klar artikuliert, halten die Führer des europäischen Westens allerdings verdruckst und feige ihre Klappe. Derweil erschießt man im Iran weiter Demonstranten.

Wir erleben hier Geschichte, im Januar 2026: Ein Volk erhebt sich gegen die Tyrannei. Schaut euch in den sozialen Medien die Bilder an, schaut euch diese Menschen an und blickt in ihre Gesichter! Und dann schaut euch hier in Europa um; schaut auf unsere Politiker und “Eliten”, und wie sie sich konsterniert, verschreckt und in nackter Angst in ihren Hochsicherheitsbunkern winden! Der Iran gibt uns ein Beispiel: Ja, Revolution ist machbar. Wenn dieser Funke der Hoffnung unserer mutigen persischen Brüder und Schwestern erst in Großbritannien, Frankreich und vor allem Deutschland zündet, dann steht auch für uns die Tür zu einer neuen, freien Epoche offen. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, wir haben dann den gleichen Mut wie die tapferen Iraner, durch diese Tür auch zu gehen.